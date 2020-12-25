Молчи или плати: Чиновников накажут рублём за хамство

Согласно новому документу, "отличившийся" нелицеприятными высказываниями чиновник вынужден будет заплатить до 150 тысяч рублей. Указано, что за оскорбление чиновники заплатят в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч. Кроме того, "отличившегося" будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае - до двух лет.

Уточняется, что закон корректирует понятие оскорбления, предусматривая, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной антиморальной или антинравственной форме, и совершено публично или с использованием интернета.