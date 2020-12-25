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Молчи или плати: Чиновников накажут рублём за хамство

25 декабря 2020, 15:55  •  85 • Политика
Чиновников теперь будут наказывать рублём за хамство в адрес граждан. Соответствующий закон подписали в Совете Федерации, и он отправлен на подпись президенту страны. Фактически теперь чиновникам нужно будет молчать или платить за хамские высказывания.
Согласно новому документу, "отличившийся" нелицеприятными высказываниями чиновник вынужден будет заплатить до 150 тысяч рублей. Указано, что за оскорбление чиновники заплатят в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч. Кроме того, "отличившегося" будут дисквалифицировать за хамство на год, а при повторном случае - до двух лет.
Уточняется, что закон корректирует понятие оскорбления, предусматривая, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной антиморальной или антинравственной форме, и совершено публично или с использованием интернета.

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