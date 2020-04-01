Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Юг Италии на грани бунта
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
Главная / Украина

Молчанов рассказал, как Зеленский и олигархи собираются «кинуть» МВФ

01 апреля 2020, 07:35  •  178 • Украина


Президент Украины Владимир Зеленский попытается «продать» принятый закон о рынке земли Международному валютному фонду (МВФ), получить пару траншей, после чего скандальный закон могут отменить в конституционном суде, так как документ принимали с грубейшими нарушениями, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру
Эксперт отметил, что закон о земле в том виде, в котором его приняла Рада вряд ли устроит МВФ, потому что там серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках, и в плане допуска иностранцев.

«В целом это решение больше на руку украинским олигархам, которые смогут через подставных лиц собирать земельные банки начиная уже со следующего года, а не ждать еще пять лет», — подчеркнул Молчанов.

По его мнению, «Зеленский будет как-то пытаться продать этот решение Западу в обмен на деньги, но, как показывает практика, очень будет по-украински, если сейчас выдадут пару траншей, а через полгода-год конституционный суд этот закон отменит, потому что он был принят с грубейшими нарушениями регламента».
По словам Молчанова, «cпециально могли допустить эти нарушения, чтобы потом отменить закон о земле».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



178
Источник
Похожие новости
30 марта 2020, 19:35
Агония. Зеленский получил тройную оплеуху в парламенте
30 марта 2020, 16:35
Олейник объяснил, почему «афера века» на Украине не пройдет, а МВФ не даст Киеву денег
31 марта 2020, 20:35
На мать Лолиты Милявской напали украинские националисты
30 марта 2020, 15:35
Как встретили Красную Армию на Западной Украине
30 марта 2020, 13:35
Латвия получила медицинскую помощь от Китая
30 марта 2020, 19:35
На Украине бывшему полицаю вручили удостоверение участника войны
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с ...
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туа...
01 апреля 2020, 03:35
И кто теперь лидер? Коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" р...
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить пер...
01 апреля 2020, 01:35
"Момент для жуликов - лучше не придумаешь": Поклонская заявила о рейдерстве...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2020, 06:35
Путин отправил не ту помощь? Швейцарцы испугались российских грузовиков
30 марта 2020, 01:35
Юг Италии на грани бунта
27 марта 2020, 01:35
Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-Йорк с фильмом ужасов
26 марта 2020, 10:35
Путин мягко постелил, но кое-кому спать будет жёстко
31 марта 2020, 09:35
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
25 марта 2020, 07:35
Выучил несколько слов по-русски. Снявший флаг ЕС итальянец обратился к Путину
30 марта 2020, 00:35
"Вся планета дураки, а вы один умный": Жириновский обрушился на "спортсмена" Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.