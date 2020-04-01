Молчанов рассказал, как Зеленский и олигархи собираются «кинуть» МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский попытается «продать» принятый закон о рынке земли Международному валютному фонду (МВФ), получить пару траншей, после чего скандальный закон могут отменить в конституционном суде, так как документ принимали с грубейшими нарушениями, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.руЭксперт отметил, что закон о земле в том виде, в котором его приняла Рада вряд ли устроит МВФ, потому что там серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках, и в плане допуска иностранцев.«В целом это решение больше на руку украинским олигархам, которые смогут через подставных лиц собирать земельные банки начиная уже со следующего года, а не ждать еще пять лет», — подчеркнул Молчанов.По его мнению, «Зеленский будет как-то пытаться продать этот решение Западу в обмен на деньги, но, как показывает практика, очень будет по-украински, если сейчас выдадут пару траншей, а через полгода-год конституционный суд этот закон отменит, потому что он был принят с грубейшими нарушениями регламента».По словам Молчанова, «cпециально могли допустить эти нарушения, чтобы потом отменить закон о земле».