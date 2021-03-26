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Молчанием Байден подает явный сигнал Украине - эксперт

26 марта 2021, 19:50  •  72 • Политика
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Вашингтон ждет от властей Незалежной осуществления всех реформ, начатых после "революции достоинства"
Постмайданные деятели Украины продолжают недоумевать, почему президент США Джо Байден со дня вступления в должность все еще не звонит своему украинскому подопечному Владимиру Зеленскому. Своим молчанием хозяин Белого дома подает красноречивые сигналы киевскому режиму, убежден журналист Виталий Портников.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент предупредил власти Незалежной, что телефонный разговор Байдена с Зеленским "должен быть подкреплен действиями".
Пан Портников согласился с данными заявлениями заокеанских кураторов соборной. Он указал лидеру украинцев верный путь для достижения большой цели – звонка из Овального кабинета.
"Правильные. Действия. Правильные. Реформы. Прозрачный. Суд. Борьба с олигархами. А не болтовня. А не видеообращения с надменным видом или в напрасной попытке изобразить из себя простого парня. Эти дешевые трюки хороши для сторонников Владимира Зеленского", – написал журналист в авторской колонке в "Еспресо".
По его словам, администрации США и Госдепу нужны доказательства, что Владимир Александрович следует начатым майданными вождями в 2014 году "реформам".
Между тем, полагает пан Портников, глава украинского государства сделает вид, что ничего не понимает, и будет настойчиво добиваться разговора с американским шефом.
Напомним, накануне Байден провел долгожданную первую свою публичную пресс-конференцию. На это мероприятие допустили ограниченное количество журналистов – 25 человек. Брифинг длился около часа, на нем хозяину Белого дома вопросы задавали явно заготовленные заранее, и отвечал американский лидер как по заученному тексту. Почти половину времени он говорил о проблемах с мигрантами внутри страны.
По внешнеполитической тематике Байден коснулся лишь Китая и Южной Кореи. Ни словом президент не обмолвился про Украину. Впрочем, как и про Россию. Хотя про нас американец умудрился наговорить на год вперед за пару дней до объявленной пресс-конференции. Возможно, теперь его окружение старается чуть выправить ситуацию с негативной реакцией Москвы на хамские выпады Байдена.

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