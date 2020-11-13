Молчание ягнят – почему Додон проиграл первый тур выборов

Победа тех, для кого нет молдаван, а есть «бессарабцы», станет катастрофой для Молдавии

Итак, буквально через пару дней Молдавия получит нового президента – Игоря Додона или Майю Санду. Или не получит – одна из выборных интриг сохранится до утра дня голосования. В 7 часов 15 ноября суд решит, исключать или нет Додона из президентской гонки.

На действующего главу государства поданы четыре жалобы, последняя – от бывшего главы города Бельцы Ренато Усатого, который обвиняет Додона в том, что тот потратил на выборы гораздо больше, чем указал официально, и деньги имеют «иностранное происхождение». Однако и это не всё. Усатый заявил по ТВ о «вмешательстве» в молдавские выборы: дескать, в Молдову направляются и люди, и средства. И даже то, что будет происходить после выборов, ему якобы известно: «Деньги выделяются на транспорт, за то, что произойдет в ночь с воскресенья на понедельник. Они готовят проект, который они назвали maidan Moldova – привлечение титушек c Украины для организации акций протеста после подсчета голосов. Организация транспорта в Молдову, аренда автобусов и т. д.».

Всё бы гладко, однако, похоже, Усатый проспал почти семь лет: на Украине давно уже антироссийская власть и титушек в виде национал-радикалов какого-нибудь Национального корпуса могут забросить разве что пан Аваков с паном Билецким и никак не в поддержку Додона, а наоборот. Впрочем, даже молдавские СМИ не поняли, о чём речь: то ли Россия, гадали местные СМИ, слила Усатому компромат на Додона, то ли она его финансирует… В любом случае намёк на «российское вмешательство» услышали все.

Усатый в первом туре набрал 16,9% голосов и занял третье место. Ярым противником Додона этот политик, не поверите, очень долго считавшийся пророссийским, стал задолго до выборной гонки 2020 года. Ещё год назад, после публикации РБК о возможной причастности Усатого к выводу из РФ через Молдову 250 млн долларов (так называемый молдавский ландромат), последний обвинил Игоря Додона и Партию социалистов (ПСРМ) в интригах и в том, что они решили втянуть в информационную войну российские СМИ. А ещё раньше Усатый клеймил Додона за связи с беглым олигархом, ныне турецкоподданым Владом Плахотнюком. И давным-давно было ясно, что бывший голова города Бельцы на ближайших выборах выступит против президента. Социалисты, однако, в подготовке к выборам этого не учли.

А ведь город Бельцы – второй по величине в республике – называют «русской столицей» Молдавии! Бывшего президента Украины Петра Порошенко здесь встречали призывами: «Убийца Донбасса, вон из Молдавии!» А теперь «пророссийский» бывший градоначальник вовсю работает против «пророссийского» президента в пользу унионистки Майи Санду. Та уже сейчас называет молдаван «бессарабцами», делает реверансы в сторону Румынии, где давно проходят марши под лозунгом «Бессарабия – это Румыния!». Став президентом, Санду даст дополнительный толчок проекту România Mare.

«Для граждан неважно, сколько сотен орденов раздаст новый президент или сколько подпишет соглашений. Они хотят роспуска дискредитировавшего себя парламента. Об этом мне говорили на всех встречах. И исходя из этого, я буду вести переговоры с Майей Санду», – заявил Ренато Усатый после первого тура выборов, давая понять две вещи: он видит президентом именно Санду; он готов с ней договариваться о роспуске парламента и новых выборах.

Санду тоже пользует Усатого. И если раньше она уверяла, что у неё нет доверия «к этому человеку», то сейчас ей избиратель Усатого очень нужен. «У меня есть послание всем избирателям, в том числе тем, кто голосовал за господина Усатого: “Вы хотите избавиться от коррупции, наказать воров, избавиться от Додона? Мы все этого хотим, и мы можем сделать это с вашей поддержкой”», – говорит она. 16,9% – достаточно значимая величина, чтобы ею можно было пренебречь.

Санду даже признала, что для 25% граждан Молдавии русский язык – родной. «Я буду делать все для того, чтобы мы нашли дополнительные деньги для того, чтобы все этнические группы могли учить родной язык», – пообещала она, ориентируясь, очевидно, на «русскую столицу» страны и на Комрат. При этом она пообещала, что не лишит возможности праздновать День Победы… «русскоязычных» граждан РМ, будто остальные «бессарабцы» его не празднуют!

Всё это напоминает известный спич украинского деятеля Филатова, который сейчас борется за то, чтобы снова стать градоначальником Днепра (бывшего Днепропетровска): «Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом».

В Гагаузии, кстати, не поверили обещаниям Санду. «Гагаузский народ выступает против того, чтобы президентом Молдовы стал сторонник присоединения страны к Румынии. Те мизерные два процента голосов, которые она получила в регионе в первом туре, это явно доказывают», – заявил в прессе член Общественного совета Молдовы, председатель Народного антикризисного штаба Виктор Петров. Он напомнил, что претендентка на президентское кресло, «будучи министром образования, проявляла активную русофобскую позицию и причислила к иностранным языкам русский, который является родным для трети населения Молдовы и на котором общается огромное количество жителей Гагаузии».

В первом туре президентских выборов Майя Санду обошла действующего президента Игоря Додона: она набрала 36,16% (487 635 голосов), у Додона – 32,61% (439 866 голосов). В этот результат внесла решающий вклад заграница (молдавская диаспора), где Санду получила 70,1% голосов (104 464), Усатый – 17,27% (25 731), Додон – 3,65% (5438). Выиграла Санду и в Кишинёве, набрав 45,2%, у Додона здесь – 34,17%, у Усатого – 9,55%.

Выборы за рубежами Молдавии были организованы так, что Додон и не мог получить значительной поддержки: так, в Италии были организованы 30 избирательных участков, притом что там проживает 120 тысяч граждан Молдовы, а в России – всего 17 (по разным данным, в РФ находятся 360-480 тысяч молдаван). В итоге проголосовали 46,4 тысячи молдавских мигрантов в Италии, в России – 5,6 тысячи. Социалисты все это проглотили. Так что это за партия?! Даже в крошечной Ирландии голосующих молдавских избирателей оказалось больше, чем в РФ, – около 7000! А в Лондоне только на одном участке собрались 4262 человека!

Простая арифметика показывает, что в самой Молдове победил Додон, ему отдали голоса 434 тыс. 427 граждан, а Майе Санду — 383 тыс. 30 граждан. Её вывела в лидеры заграница, а точнее – молчание ягнят из ПСРМ. Эта партия позволила молдавским гастарбайтерам на двух участках Лондона обойти молдавских гастарбайтеров со всей России.

Ко второму туру 15 ноября Игорь Додон подходит в очень рискованном положении: он может, во-первых, проиграть выборы, а во-вторых, в случае победы столкнуться с «белорусским» или «украинским» вариантом, когда в Европе его президентом не признают, а Санду организует массовые протесты, плавно переходящие в какую-нибудь «революцию».

Майя Санду – это не надутый мыльный пузырь «Тихановская 97%». За ней – сотни тысяч сторонников, за ней – Румыния и доказавший эффективность лозунг Остапа Бендера «Заграница нам поможет!».