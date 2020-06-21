Молчаливое согласие: как в Германии около 30 лет педофилам разрешали брать на воспитание детей

Телеканал RT Deutsch побеседовал с исследователями из германского университета Хильдесхайма, которые обнародовали данные о шокирующей социальной программе. На протяжении почти 30 лет немецкие дети, оставшиеся без попечения родителей, отдавались на воспитание педофилам при содействии муниципальных властей. Программа, которую её организатор, известный немецкий педагог и психолог Гельмут Кентлер, называл «экспериментом», была начата в 1970-х и длилась вплоть до 2000 года. По мнению исследователей, процесс передачи детей в руки педофилов было невозможно организовать без одобрения местных чиновников, а в Фонде против сексуального насилия и вовсе считают, что «государство и общество виновны в этом особым образом».

Телеканал RT Deutsch побеседовал с исследователями университета Хильдесхайма, недавний доклад которых вскрыл существование шокирующей программы — в её рамках предусматривалась передача немецких детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание педофилам.

Профессор педагогики Гельмут Кентлер на протяжении 30 лет проводил эксперимент, согласно которому в Берлине бездомных детей разрешалось усыновлять педофилам при содействии профильных социальных служб города. Скандал вокруг фигуры Кентлера и его сомнительных психологических исследований возник только в 2015 году, уже после его смерти, однако быстро пропал из поля зрения СМИ.

Однако после недавнего исследования университетом Хильдесхайма эксперимент Кентлера вновь оказался в центре внимания. RT Deutsch стал одним из первых СМИ, которые привлекли внимание к новым фактам в деле Кентлера. Кроме того, RT Deutsch также побеседовал с изучавшими его деятельность специалистами и активистами общественных организаций, борющихся с сексуальным насилием в отношении детей.

В 1960-х годах Гельмут Кентлер приобрёл известность в психологических кругах благодаря своей теории об эмансипации подростков. Свою репутацию новатора в области социальной педагогики он закрепил, написав книгу «Родители учатся сексуальному воспитанию», в которой проповедовал неортодоксальные взгляды на половое воспитание детей и подростков. Кентлер часто приглашался на радио и телепередачи как эксперт в области детской психологии и довольно быстро стал известной публичной личностью.

Свой эксперимент он начал на заре 1970-х, пользуясь своим статусом известного психолога. При попустительстве органов опеки и властей Берлина, он определял беспризорных детей доподросткового возраста к попечителям-педофилам.

Программа длилась почти 30 лет, вплоть до начала 2000-х годов. Несмотря на то, что многие дети регулярно подвергались сексуальному насилию со стороны своих попечителей, органы опеки и службы соцобеспечения Берлина закрывали на это глаза. Сам Кентлер называл эксперименты успешными.

При этом никаких уголовных или даже административных проверок деятельности Кентлера и помогавших ему соцработников не проводилось. Профессор преподавал социологию и педагогику вплоть до 1996 года, умер в 2008-м. При этом он сам был попечителем нескольких приёмных сыновей.

Лишь годы спустя после смерти Кентлера в Германии обратили внимание на его сомнительные теории, после чего вскрылись и шокирующие факты о его деятельности. В 2015 году было проведено первое расследование, однако точное количество жертв и участников данного «эксперимента» установить не удалось.

Новое исследование

В ходе своего исследования сотрудники университета Хильдесхайма изучили архивные документы и записи интервью с жертвами программы Кентлера. RT Deutsch поговорил с исследователями, которые подтвердили, что деятельность профессора была бы невозможна без непосредственного участия городских властей.

«В Германии попечительство является обязанностью местных и государственных работников отдела соцобеспечения молодёжи. Это значит, что дети и подростки, проживающие в приёмных семьях, находятся на государственном контроле. Соответственно, те приёмные семьи, которые мы изучили, не могли быть созданы без участия сената Берлина и отделов социального обеспечения молодёжи», — рассказали журналистам RT Deutsch в университете.

Активистка Фонда против сексуального насилия Анжелика Эткен рассказала RT Deutsch, что то, что «делал Кентлер и его сеть с жертвами, выходит далеко за рамки обычного жестокого обращения».

«Государство и общество виновны в этом особым образом», — подчеркнула Эткен.

Она также отметила, что профессору покровительствовали немецкие политики, занимавшие посты в органах муниципальной власти Берлина.

Профессор психологии Гельмут Кентлер

«Проект проводился вплоть до 2000 года. Это можно объяснить, только зная, какие связи были у Кентлера и каково было его влияние. Возможно, его авторитет стал настолько серьёзным благодаря тому, что нацисты в Германии ссылали и даже убивали реальных деятелей науки. Их недостаток компенсировали такими, как Гельмут Кентлер. И то, какой хорошей репутацией они пользовались, многое может сказать о том, как на самом деле обстояли дела в ФРГ до падения Берлинской стены», — рассказала активистка.

Анжелика Эткен, как и специалисты из университета Хильдесхайма, считает, что действия Кентлера говорят о том, что его научные теории не имели никакой связи с реальностью.

«Я думаю, публикации Кентлера о клинической сути педофилии, то есть, его отношение к сексуальности, было насквозь пропитано его психическими и эмоциональными расстройствами. В то же время, он считается одним из основоположников современной сексологии, и даже участвовал в судебных тяжбах о сексуальном насилии в качестве эксперта. Здесь есть над чем поработать не только сенату Берлина. Всем людям и институтам, некоторые из которых по-прежнему признают его образцом для подражания и описывают его как великого учёного, тоже стоит задуматься», — полагает Эткен.

Телеканал RT Deutsch также обратился с соответствующим запросом в Сенат Берлина, и получил ответ о том, что будет проведено «исследование по текущему уходу за приёмными детьми в штате Берлин».

Наследие Кентлера

Однако, несмотря на новые скандалы, влияние профессора Кентлера ощущается до сих пор. Так, команда RT Deutsch обнаружила, что на сайте немецкого Amazon до недавних пор продавалась «секс-образовательная» книга под названием «Покажи мне!».

Скриншот книги «Покажи мне!» с немецкой версии онлайн-магазина Amazon

Книга, в создании которой принимал участие американский фотограф Уилл МакБрайд, запрещена в ряде стран, в том числе в США и Новой Зеландии, как и другие фотографии МакБрайда, так как они попадают под действие законов, предусматривающих ответственность за распространение детской порнографии. В Германии книга официально запрещена не была, однако сам МакБрайд ещё в 1996 году изъял её из продажи — при этом её можно было купить в интернете.

Книга сопровождается предисловием профессора Кентлера, которое, по сути, является попыткой оправдания педофилии. После того как RT Deutsch обратились в Amazon с просьбой прокомментировать наличие подобных товаров, ссылки на страницу перестали работать. Ритейлер поблагодарил за привлечение внимания к книге и отметил, что, учитывая огромный ассортимент представленных на сайте товаров, их бывает трудно проверить.

Стоит отметить, что RT Deutsch уже посвятил несколько видеоматериалов халатному отношению к проблеме педофилии в Германии.

Так, телеканал осветил принятие поправки, которая переводит насилие над детьми (в том числе сексуальное) в категорию уголовных преступлений, а не «проступков», как подобные инциденты трактовались ранее — это даёт возможность устанавливать более серьёзное наказание.

Кроме того, ранее на канале RT Deutsch в YouTube было опубликовано обращение активистки Аннеке Лукас, которую продали в секс-рабство в Бельгии в возрасте шести лет. Её речь, привлекающая внимание к проблеме насилия над детьми, набрала почти 2 млн просмотров.