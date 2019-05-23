Мольбы Саакашвили довели до сведения Зеленского: Экс-президент Грузии просит вернуть ему паспорт

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили просит нового президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинский паспорт. Об этом заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, который доставил заявление в администрацию президента Украины.

Как отметил Саакашвили, он не рассчитывает на получение высоких государственных постов, но умоляет о восстановлении справедливости, которая была попрана два года назад.

"Хочу напомнить, что я не только считаю себя украинским гражданином, но и являюсь тем человеком, кто готов положить свою жизнь ради построения успешной и сильной Украины", - приводит слова политика Утро.ру.

Непосредственно юрист пообещал продолжить борьбу.

"Продолжение следует... следите за событиями и нашими правовыми шагами", - написал Чернолуцкий в Facebook.

Напомним, в феврале 2018 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан украинским спецназом в Киеве и депортирован на территорию Польши.