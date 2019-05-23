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Мольбы Саакашвили довели до сведения Зеленского: Экс-президент Грузии просит вернуть ему паспорт
23 мая 2019, 23:24 • 4 • Политика
Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили довёл оформленные в виде документа мольбы политика до сведения Владимира Зеленского. Саакашвили просит нового президента Украины вернуть ему паспорт, отобранный при Петре Порошенко.
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили просит нового президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинский паспорт. Об этом заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, который доставил заявление в администрацию президента Украины.
Как отметил Саакашвили, он не рассчитывает на получение высоких государственных постов, но умоляет о восстановлении справедливости, которая была попрана два года назад.
"Хочу напомнить, что я не только считаю себя украинским гражданином, но и являюсь тем человеком, кто готов положить свою жизнь ради построения успешной и сильной Украины", - приводит слова политика Утро.ру.
Непосредственно юрист пообещал продолжить борьбу.
"Продолжение следует... следите за событиями и нашими правовыми шагами", - написал Чернолуцкий в Facebook.
Напомним, в феврале 2018 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан украинским спецназом в Киеве и депортирован на территорию Польши.
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