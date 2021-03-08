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МОК вынес решение по сыну Лукашенко

08 марта 2021, 21:00  •  55 • Политика
МОК вынес решение по сыну Александра Лукашенко. Руководство организации отказалось признавать Виктора Лукашенко президентом белорусского олимпийского комитета.
Руководство МОК отказалось признавать Виктора Лукашенко президентом белорусского олимпийского комитета.
Данное решение было принято в виде временной меры, сообщил прессе Марк Адамс, занимающий пост директора по коммуникациям в международной организации.
Напомним, старшего сына лидера Белоруссии Александра Лукашенко назначили на должность президента Национального олимпийского комитета республики в конце февраля.
До этого МОК использовал санкции в отношении руководителей белорусского НОК. В частности, против Виктора Лукашенко, ранее он находился на посту первого вице-президента комитета.

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