МОК решил не оправдываться? В организации молчат о поддельных подписях Родченкова

В МОК заявили, что не будут комментировать требование Спортивного арбитражного суда (CAS), который требует объяснений. Теперь организации предстоит рассказать, откуда в допинговом деле русских биатлонисток взялись поддельные подписи. В организации корреспонденту ТАСС заявили, что не собираются комментировать ситуацию.

Напомним, 2 марта начали рассматривать дело русских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые уже около двух лет доказывают свою невиновность. Спортсменок обвиняли в нарушениях, однако теперь выяснилось, что подписи под документами были подделкой. На бумагах, предоставленных МОК, якобы расписывался чиновник Григорий Родченков - сбежавший из страны руководитель антидопингового центра, заявил на заседании Спортивного арбитражного суда их адвокат Алексей Панич.

Алексей Панич также сообщил, что в спорт нужно вернуть презумпцию невиновности. Пока же "никому не подчиняющаяся надгосударственная полицейская структура" в лице WADA допускает многочисленные нарушения прав человека и "калечит человеческие судьбы".

МОК дали сутки - до вторника, 3 марта, чтобы найти объяснение этому инциденту. ТАСС отмечал: если ответа от организации так и не будет или он будет несостоятельным, апелляция может удовлетворить иски российских биатлонисток.

До этого МОК пожизненно дисквалифицировал спортсменок, обвинив их в допинге. Биатлонисток лишили медалей Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Добиваться правды им пришлось два года.