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МОК показал эмблему Олимпиады в Италии и объяснил её тайный смысл

30 марта 2021, 17:20  •  146 • В мире
Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Международный олимпийский комитет (МОК) представил официальную эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года. Выбранный символ стал победителем голосования, набрав 74% голосов, сообщает пресс-служба МОК.
Эмблема получила название Futura. Внешне она напоминает скандинавскую руну, но на деле является стилизованной цифрой 26. Однако на этом сходство с Севером не заканчивается. В качестве цветовой палитры эмблемы было выбрано северное сияние, в котором смешиваются между собой цвета итальянского флага.
Выбор цифры 26 объясняется тем, что Олимпиада в Италии пройдёт в 2026 году, с 6 по 26 февраля. Международные соревнования примут сразу два итальянских города - Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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