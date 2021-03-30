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МОК показал эмблему Олимпиады в Италии и объяснил её тайный смысл
30 марта 2021, 17:20 • 146 • В мире
Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Международный олимпийский комитет (МОК) представил официальную эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года. Выбранный символ стал победителем голосования, набрав 74% голосов, сообщает пресс-служба МОК.
Эмблема получила название Futura. Внешне она напоминает скандинавскую руну, но на деле является стилизованной цифрой 26. Однако на этом сходство с Севером не заканчивается. В качестве цветовой палитры эмблемы было выбрано северное сияние, в котором смешиваются между собой цвета итальянского флага.
Выбор цифры 26 объясняется тем, что Олимпиада в Италии пройдёт в 2026 году, с 6 по 26 февраля. Международные соревнования примут сразу два итальянских города - Милан и Кортина-д'Ампеццо.
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