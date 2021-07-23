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МОК неловко оправдался перед Киевом за Крым: "Досадная ошибка"

23 июля 2021, 10:25  •  169 • Политика
Международный олимпийский комитет (МОК) неловко оправдался за Крым перед Киевом. В комитете отметили, что произошла "досадная ошибка".
Как сообщал Царьград, в блоке сайта Олимпиады Olympics Cheer Zone, предназначенном для видеосвязи, появилось изображение Украины, от которой чертой был отделён Крым. Теперь эта картинка с сайта убрана, на её месте размещены видеоролики с Олимпиады.
Представители МОК заявили, что ситуация с изображением Крыма – это "досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена". Как передает РИА Новости, в организации также принесли извинения за отделение Крыма.

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