МОК неловко оправдался перед Киевом за Крым: "Досадная ошибка"

Международный олимпийский комитет (МОК) неловко оправдался за Крым перед Киевом. В комитете отметили, что произошла "досадная ошибка".

Как сообщал Царьград, в блоке сайта Олимпиады Olympics Cheer Zone, предназначенном для видеосвязи, появилось изображение Украины, от которой чертой был отделён Крым. Теперь эта картинка с сайта убрана, на её месте размещены видеоролики с Олимпиады.

Представители МОК заявили, что ситуация с изображением Крыма – это "досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена". Как передает РИА Новости, в организации также принесли извинения за отделение Крыма.