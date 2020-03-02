МОК дали сутки, чтобы оправдать фейки Родченкова. Дело о русском допинге рассыпается?

Вскрылись новые факты по допинговому скандалу, который разгорелся вокруг русских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Спортсменок обвинили в нарушениях, однако теперь выяснилось, что подписи чиновника Григория Родченкова под документами, предоставленными МОК, были подделкой. Об этом заявил на заседании Спортивного арбитражного суда их адвокат Алексей Панич.

"Мы требуем от СAS..."

Адвокат подчеркнул в своём выступлении: безответственность и некомпетентность МОК привела к тому, что спортсмены потратили кучу своих денег и времени.

"В созданной чиновниками МОК только им удобной системе у спортсмена практически нет шансов доказать свою невиновность. Мы требуем от СAS создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесённых расходов. Такая серьёзная организация не вправе готовить обвинение так непрофессионально", - цитирует защитника ТАСС.

Алексей Панич также сообщил, что в спорт нужно вернуть презумпцию невиновности. Пока же "никому не подчиняющаяся надгосударственная полицейская структура" в лице WADA допускает многочисленные нарушения прав человека и "калечит человеческие судьбы".

Напомним, Григорий Родченков руководил антидопинговым центром в России. Мужчина сбежал в США после разразившегося допингового скандала. В ноябре 2015 года независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков был обвинён в умышленном уничтожении свыше тысячи проб. Мол, тем самым он пытался скрыть допинг российских спортсменов. Сам он эти претензии сначала опроверг. А после побега в Америку бывший директор лаборатории внезапно стал информатором WADA. После этого Родченкова назвали в России предателем. Удивительно, но именно после побега Родченкова в антидопинговую лабораторию удалённо проникали больше 400 раз. Ключи доступа были в том числе и у Родченкова.

МОК дали сутки

В CAS уже отреагировали на требования российского представителя. Правда, пока информация представлена лишь со ссылкой на источник.

"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила Олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - пишет, в частности, "Матч".

Кроме того, журналисты телеканала уточняют, что заявления российской защиты подтвердили не только наши эксперты, но и британские. А ещё следует напомнить, что именно на показаниях Родченкова строится большинство русских допинговых дел.

Остаётся лишь добавить, что российские биатлонистки пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Играх в Сочи 2014 года отменены. Три спортсменки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде, кроме того, Вилухина также показала второй результат в спринте. А фейковая подпись Родченкова поставила крест на их карьере. В МОК пока не комментировали заявления адвокатов и требования CAS.

Попытка суицида, психическое заболевание, алкоголь. На Родченкова есть компромат

Ранее в блоге журналиста Олега Лурье появились удивительные факты о главном информаторе WADA о допинговых нарушениях, которые якобы допустили российские спортсмены, Григории Родченкове. Выяснилось, что сбежавший в США экс-сотрудник Московской антидопинговой лаборатории страдал психическим заболеванием, имел проблемы с алкоголем и ещё в 2011 году совершил попытку суицида. Однако журналист убеждён, что и после этого Родченков останется главным и единственным свидетелем WADA. "Божья роса, однако", - подытожил Лурье.

Документы Лурье показывают, что в феврале 2011 года Родченков попал в клинику Склифосовского после попытки суицида. Мужчина пошёл на отчаянный шаг под воздействием алкоголя. В медицинской карте - и информация о проблемах с психикой. Врачи пришли к заключению, что на суицид Родченков решился "на фоне глубокой депрессии". А до этого у него возникли проблемы с законом из-за распространения наркотиков.

"Но самое интересное то, что даже после публикации этих документов нам и всей планете в любом случае продолжат доказывать, что Григорий Родченков в качестве "единственного свидетеля разоблачил российских спортсменов, участвующих в государственных допинговых программах". Продолжат уверять в том, что российские спортсмены не имеют права участвовать в Олимпиаде под государственным флагом. Божья роса, однако", - написал Олег Лурье.