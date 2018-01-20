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МОК дал “зеленый свет” спортсменам из КНДР
20 января 2018, 19:09 • 107 • В мире
Встреча МОК с делегацией из КНДР и Южной Кореи прошла позитивно, уверяют участники переговоров
Стало известно о том, что сегодня в швейцарской Лозанне состоялась четырехсторонняя встреча. Сообщается, что на ней представители делегаций обсудили участие КНДР в ОИ- 2018 в Пхёнчхане.
В пресс-службе Международного олимпийского комитета заявили о том, что итогом встречи стала подписанная декларация об участии КНДР в этих Олимпийских Играх.
Теперь, на ОИ-2018 поедут 22 северокорейских спортсменов. Помимо этого заявлена сборная женской хоккейной команды, в которой будут выступать спортсменки из КНДР и из Южной Кореи.
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