МОК бросил России соломинку. Удастся ли выплыть? • 101 • Аналитика

Никогда такого не было, и вот опять…

Наверное, в это сложно поверить, но случилось невероятное: наши «партнеры» опять нас «кинули». Да-да, эти самые, в хороших костюмах, дорогих туфлях, с галстуками за тысячу долларов и запонками за двадцать тысяч. Утонченные, рафинированные, где-то даже интеллигентные. А все-таки гены работорговцев и лавочников дают о себе знать…



Вы уже догадались. Речь о том, что комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от спортивных соревнований на четыре года. Поводом для такой рекомендации стали якобы имевшие место исправления в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. А раз были исправления, значит, что-то прятали. А раз прятали, значит, нарушали. А раз…





В общем, логика понятна и довольно незатейлива. И её, наверное, можно было бы принять, если бы не некоторые нюансы…



Но сначала о том, как развиваются события на данный момент. Это важно и само по себе, и потому, что они буквально понеслись вскачь, хотя на поверхностный взгляд кажется, что все идет по накатанной колее.



Итак, WADA рекомендовала Международному олимпийскому комитету отстранить российских атлетов от международных спортивных состязаний. Также среди рекомендованных мер воздействия на Россию – перенос из РФ запланированных там соревнований, санкции против российских спортивных чиновников, запрет на их появление на международных спортивных соревнованиях в составе каких-либо делегаций. Однако специально отмечено, что Российский антидопинговый комитет проделал большую работу по исправлению ошибок, поэтому «чистых» спортсменов из России рекомендовано допускать к соревнованиям, но, как вы можете догадаться, под нейтральным флагом.



Также сделана специальная оговорка, касающаяся переноса из России запланированных международных стартов. Это можно и нужно, по мнению ВАДА, делать, «если это возможно практически и юридически». Кроме того, выясняется, что формулировка WADA «Major Events» подразумевает только крупнейшие международные старты, такие, как олимпийские игры и чемпионаты мира. Поэтому проведение в Санкт-Петербурге матчей Чемпионата Европы по футболу, финалов европейских кубков и других соревнований сопоставимого статуса вроде бы не находится под угрозой.



Запрет предполагается сделать четырехлетним. Соответственно, это затронет готовящуюся летнюю олимпиаду в Токио и зимнюю олимпиаду 2022 года в Пекине. Дальше, разумеется, очередные процедуры, расследования, допуск или недопуск – это уже по желанию.



Надежда только на Совет Европы?

Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства состоится в Париже 9 декабря. Это, вероятно, и станет точкой отчета очередных антироссийских спортивных санкций. И кажется, ничего с этим поделать уже нельзя, хотя…



Нет, я не питаю особых иллюзий. Более того, уже и МОК выступил с заявлением, в котором горячо одобрил рекомендации WADA. Там все в лучших традициях: и «чистых спортсменов» поддержали, фактически пообещав им участие в крупнейших международных стартах под нейтральным флагом, и функционеров осудили, и с необходимостью санкций, в общем, согласились.



Но некоторые надежды вызывает предложение МОК передать материалы WADA в Совет Европы и ЮНЕСКО. Казалось бы, что в этом такого? Но не все так просто. Обе эти организации имеют соответствующие конвенции по борьбе с допингом в спорте. Обе они имеют авторитет, несопоставимый с авторитетом WADA. И обе, весьма вероятно, в своих выводах и рекомендациях будут руководствоваться нормами закона.



А вот с последним у WADA плохо. Очень плохо. Какая-то «база», полученная в 2015 году от неназванного источника (вероятно, от Родченкова, но «возможны варианты»), которую в глаза никто не видел, никто не верифицировал и достоверность которой изначально вызывает огромные сомнения. В конце концов, вполне логично предположить, что если база, полученная по официальным каналам, подделана, то это технически возможно и она могла быть подделана и раньше? А раз так, кто даст гарантию, что не подделан именно тот вариант, на который ссылается комитет по соответствию WADA?



Собственно, обвинения в подделке официально полученной базы Московской антидопинговой лаборатории строятся именно на том, что данные, которые в ней содержатся, не соответствуют данным, имевшимся в базе в 2015 году. Поэтому она якобы поддельная. Хотя, повторюсь, достоверность имеющейся у WADA базы вообще никем не подтверждена.



Соответственно, это вскроется на любом непредвзятом расследовании, проведенном хоть в Совете Европы, хоть в ЮНЕСКО. Будем реалистами: в абсолютную непредвзятость этих организаций в данном случае верится с трудом, но все-таки это получше, чем нынешние голословные обвинения.





А раз так, можно предположить, что в самом МОК не все так однозначно, как это иногда кажется. Что отчасти подтвердила в своем заявлении Линда Хеллеланд, вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA). По её мнению, МОК будет противостоять отстранению России от международных соревнований.



Я боюсь, что МОК противодействует нам. На карту будет поставлено много сил и постов. 12 человек будут голосовать, и я боюсь, что мы можем оказаться в меньшинстве.



Сейчас, после рекомендации МОК, представить имеющиеся в распоряжении WADA материалы представителям Совета Европы и ЮНЕСКО, становится понятно, что госпожа вице-президент была в чем-то права. И это на данный момент выглядит той соломинкой, за которую российский спорт может ухватиться.



Шеф, всё пропало!

В то же время нельзя не отметить того, что у нас по данному поводу демонстрируется полная обреченность. Кругом стоит нытье, спортивные и околоспортивные чиновники жалобно блеют что-то про «ну что же теперь делать, нарушали», все готовятся стоически принять строгое наказание для российского спорта, лишь бы оно не коснулось их самих.



Но на самом деле виноваты мы лишь в том, что позволили себя уговорить на позорнейшую «сделку со следствием». Тогда, напомню, мы согласились признать разного рода «доклады Макларена» и прочую ахинею, не имеющую никаких юридических подтверждений, в обмен на наше участие (под нейтральным флагом!) на олимпиаде в Корее. Итог, как вы помните, совершенно бесславный в спортивном смысле, но ещё и, как теперь выясняется, только осложнивший нам жизнь на годы вперед.



Те, кто тогда мычал и блеял по поводу «мы все признаем, виноваты, исправимся», и сейчас занимают высокие посты. Но итогом этого блеяния стало то, что теперь мы не можем опротестовать упомянутые доклады, теперь мы действительно имеем официальный статус нарушителей антидопингового законодательства, теперь любой наш аргумент разбивается о железобетонное «ну вы же сами признались!»



Увы, это так. Более того, за все время я не видел ни одного серьезного контрудара, ни одного, условно говоря, наступательного действия со стороны России. Нас обвели вокруг пальца, да ещё и заставили верить, что мы замечательно отделались. И мы тихо сидели в своём тёмном углу, опасаясь выходить на свет, чтобы у нас не отняли последнего.



Досиделись. И что сейчас делать? Вопрос риторический. Ничего не делать. Пить до дна ту чашу позора, которую нам преподнесли товарищи Мутко и Жуков. Ну, или…



Нет, что-то сделать мы можем. Уже не для спасения здесь и сейчас, но для работы на перспективу. Прежде всего отказаться от покупки прав трансляции любого спортивного состязания, на которое нас не допустят под своим флагом. Да, это не такие уж огромные деньги, порядка 100 миллионов долларов, но для МОК, бюджет которого зависит от продажи прав на трансляцию ОИ на годы вперед, это достаточно ощутимая сумма. Потерять 200 миллионов за две олимпиады подряд – это, поверьте, будет для спортивных чиновников весьма ощутимо.



Кроме того, российские СМИ в принципе могли бы игнорировать подобные спортивные соревнования. Тем более что позора от них больше, чем славы (последней вообще нет), так чего огород городить?



В любом случае, очень не хотелось бы снова увидеть корейское позорище. И меня не смущает то, что наши спортивные «патриоты» немедленно разбегутся под чужие флаги и начнут поливать Россию грязью. Может, оно и к лучшему, такая самоочистка организма сама по себе чего-то стоит… Наверное, в это сложно поверить, но случилось невероятное: наши «партнеры» опять нас «кинули». Да-да, эти самые, в хороших костюмах, дорогих туфлях, с галстуками за тысячу долларов и запонками за двадцать тысяч. Утонченные, рафинированные, где-то даже интеллигентные. А все-таки гены работорговцев и лавочников дают о себе знать…Вы уже догадались. Речь о том, что комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от спортивных соревнований на четыре года. Поводом для такой рекомендации стали якобы имевшие место исправления в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. А раз были исправления, значит, что-то прятали. А раз прятали, значит, нарушали. А раз…В общем, логика понятна и довольно незатейлива. И её, наверное, можно было бы принять, если бы не некоторые нюансы…Но сначала о том, как развиваются события на данный момент. Это важно и само по себе, и потому, что они буквально понеслись вскачь, хотя на поверхностный взгляд кажется, что все идет по накатанной колее.Итак, WADA рекомендовала Международному олимпийскому комитету отстранить российских атлетов от международных спортивных состязаний. Также среди рекомендованных мер воздействия на Россию – перенос из РФ запланированных там соревнований, санкции против российских спортивных чиновников, запрет на их появление на международных спортивных соревнованиях в составе каких-либо делегаций. Однако специально отмечено, что Российский антидопинговый комитет проделал большую работу по исправлению ошибок, поэтому «чистых» спортсменов из России рекомендовано допускать к соревнованиям, но, как вы можете догадаться, под нейтральным флагом.Также сделана специальная оговорка, касающаяся переноса из России запланированных международных стартов. Это можно и нужно, по мнению ВАДА, делать, «если это возможно практически и юридически». Кроме того, выясняется, что формулировка WADA «Major Events» подразумевает только крупнейшие международные старты, такие, как олимпийские игры и чемпионаты мира. Поэтому проведение в Санкт-Петербурге матчей Чемпионата Европы по футболу, финалов европейских кубков и других соревнований сопоставимого статуса вроде бы не находится под угрозой.Запрет предполагается сделать четырехлетним. Соответственно, это затронет готовящуюся летнюю олимпиаду в Токио и зимнюю олимпиаду 2022 года в Пекине. Дальше, разумеется, очередные процедуры, расследования, допуск или недопуск – это уже по желанию.Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства состоится в Париже 9 декабря. Это, вероятно, и станет точкой отчета очередных антироссийских спортивных санкций. И кажется, ничего с этим поделать уже нельзя, хотя…Нет, я не питаю особых иллюзий. Более того, уже и МОК выступил с заявлением, в котором горячо одобрил рекомендации WADA. Там все в лучших традициях: и «чистых спортсменов» поддержали, фактически пообещав им участие в крупнейших международных стартах под нейтральным флагом, и функционеров осудили, и с необходимостью санкций, в общем, согласились.Но некоторые надежды вызывает предложение МОК передать материалы WADA в Совет Европы и ЮНЕСКО. Казалось бы, что в этом такого? Но не все так просто. Обе эти организации имеют соответствующие конвенции по борьбе с допингом в спорте. Обе они имеют авторитет, несопоставимый с авторитетом WADA. И обе, весьма вероятно, в своих выводах и рекомендациях будут руководствоваться нормами закона.А вот с последним у WADA плохо. Очень плохо. Какая-то «база», полученная в 2015 году от неназванного источника (вероятно, от Родченкова, но «возможны варианты»), которую в глаза никто не видел, никто не верифицировал и достоверность которой изначально вызывает огромные сомнения. В конце концов, вполне логично предположить, что если база, полученная по официальным каналам, подделана, то это технически возможно и она могла быть подделана и раньше? А раз так, кто даст гарантию, что не подделан именно тот вариант, на который ссылается комитет по соответствию WADA?Собственно, обвинения в подделке официально полученной базы Московской антидопинговой лаборатории строятся именно на том, что данные, которые в ней содержатся, не соответствуют данным, имевшимся в базе в 2015 году. Поэтому она якобы поддельная. Хотя, повторюсь, достоверность имеющейся у WADA базы вообще никем не подтверждена.Соответственно, это вскроется на любом непредвзятом расследовании, проведенном хоть в Совете Европы, хоть в ЮНЕСКО. Будем реалистами: в абсолютную непредвзятость этих организаций в данном случае верится с трудом, но все-таки это получше, чем нынешние голословные обвинения.А раз так, можно предположить, что в самом МОК не все так однозначно, как это иногда кажется. Что отчасти подтвердила в своем заявлении Линда Хеллеланд, вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA). По её мнению, МОК будет противостоять отстранению России от международных соревнований.Сейчас, после рекомендации МОК, представить имеющиеся в распоряжении WADA материалы представителям Совета Европы и ЮНЕСКО, становится понятно, что госпожа вице-президент была в чем-то права. И это на данный момент выглядит той соломинкой, за которую российский спорт может ухватиться.В то же время нельзя не отметить того, что у нас по данному поводу демонстрируется полная обреченность. Кругом стоит нытье, спортивные и околоспортивные чиновники жалобно блеют что-то про «ну что же теперь делать, нарушали», все готовятся стоически принять строгое наказание для российского спорта, лишь бы оно не коснулось их самих.Но на самом деле виноваты мы лишь в том, что позволили себя уговорить на позорнейшую «сделку со следствием». Тогда, напомню, мы согласились признать разного рода «доклады Макларена» и прочую ахинею, не имеющую никаких юридических подтверждений, в обмен на наше участие (под нейтральным флагом!) на олимпиаде в Корее. Итог, как вы помните, совершенно бесславный в спортивном смысле, но ещё и, как теперь выясняется, только осложнивший нам жизнь на годы вперед.Те, кто тогда мычал и блеял по поводу «мы все признаем, виноваты, исправимся», и сейчас занимают высокие посты. Но итогом этого блеяния стало то, что теперь мы не можем опротестовать упомянутые доклады, теперь мы действительно имеем официальный статус нарушителей антидопингового законодательства, теперь любой наш аргумент разбивается о железобетонное «ну вы же сами признались!»Увы, это так. Более того, за все время я не видел ни одного серьезного контрудара, ни одного, условно говоря, наступательного действия со стороны России. Нас обвели вокруг пальца, да ещё и заставили верить, что мы замечательно отделались. И мы тихо сидели в своём тёмном углу, опасаясь выходить на свет, чтобы у нас не отняли последнего.Досиделись. И что сейчас делать? Вопрос риторический. Ничего не делать. Пить до дна ту чашу позора, которую нам преподнесли товарищи Мутко и Жуков. Ну, или…Нет, что-то сделать мы можем. Уже не для спасения здесь и сейчас, но для работы на перспективу. Прежде всего отказаться от покупки прав трансляции любого спортивного состязания, на которое нас не допустят под своим флагом. Да, это не такие уж огромные деньги, порядка 100 миллионов долларов, но для МОК, бюджет которого зависит от продажи прав на трансляцию ОИ на годы вперед, это достаточно ощутимая сумма. Потерять 200 миллионов за две олимпиады подряд – это, поверьте, будет для спортивных чиновников весьма ощутимо.Кроме того, российские СМИ в принципе могли бы игнорировать подобные спортивные соревнования. Тем более что позора от них больше, чем славы (последней вообще нет), так чего огород городить?В любом случае, очень не хотелось бы снова увидеть корейское позорище. И меня не смущает то, что наши спортивные «патриоты» немедленно разбегутся под чужие флаги и начнут поливать Россию грязью. Может, оно и к лучшему, такая самоочистка организма сама по себе чего-то стоит… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





101 Источник Похожие новости Демографическая катастрофа. Есть ли шанс спасти Россию от вымирания? Самодостаточен ли "Чебурнет"? Удар в сердце майдана МОК бросил России соломинку. Удастся ли выплыть? Гоген как педофил и истребители культуры Гастроли Зеленского по Прибалтике: пока одни убытки Новости партнеров