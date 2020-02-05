«Могут только погибать»: немецкий наемник раскритиковал ВСУ

Бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне киевских властей, гражданин Германии, представившийся Зигфридом, в интервью порталу censor.net раскритиковал вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, украинская армия погрязла в трусости и лицемерном пафосе.

Зигфрид убежден, что у военных нет желания наступать и побеждать. Они могут только принимать бой и гибнуть, считает он.

В целом армия Украины на сегодняшний день — это «отрыжка совкового рабства», заявил немец.

Он также выступил с критикой в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего главы государства Владимира Зеленского. Зигфрид назвал Порошенко «вором и государственным преступником», а Зеленского «хорошим, но наивным парнем».

По информации портала, Зигфрид — выходец из семьи эмигрантов из СССР. До конфликта в Донбассе он служил в немецкой армии, а на Украину приехал пять лет назад. Он участвовал в боевых действиях вблизи поселка Водяное, неподалеку от Мариуполя.

На неудовлетворительное моральное состояние украинской армии чаще всего обращают внимание ополченцы. В конце прошлого года официальный представитель пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что в ЛНР подсчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.

По его словам, за 2019 год свои позиции покинули 815 бойцов ВСУ, 47 из которых были с оружием. Филипоненко уточнил, что украинская армия смогла вернуть 311 дезертиров, в том числе 19 вооруженных. Представитель НМ ЛНР пояснил, что в данном случае речь идет только о тех бойцах, которые самовольно покинули зоны проведения Операции объединенных сил (ООС). Число дезертиров во всем ВСУ, по его словам, значительно выше.

Как сообщил Филипоненко, в 2019 году в ВСУ было зафиксировано 3572 побега военнослужащих из частей, причем 380 из бежавших — офицеры.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко еще в августе прошлого года рассказывал о том, что в украинской армии царит хаос. Он заявил, что многие военнослужащие становятся преступниками. На своей странице в фейсбуке Журавко разместил документы «для служебного пользования». В них подробно описывается все, что происходит в подразделениях ВСУ.

Бывший депутат выразил мнение, что украинские СМИ обманывают своих граждан, показывая только красивую картинку.

«Одним словом, в украинской армии — хаос и бардак, дезертирство, воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, дедовщина, убийства, неуставные отношения. Из поступивших ко мне документов я выбрал самые кричащие факты», — написал Журавко. Он убежден, что Киев из своей армии «сделал пушечное мясо».

Незадолго до этого экс-депутат в своем микроблоге сообщал о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ. Он разместил письмо замначальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко бывшему тогда начальником Генштаба, главнокомандующим ВСУ, генералу армии Виктору Муженко от 6 мая.

В тексте было указано, что с начала года с военной службы в украинских ВС уволены 9386 военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава.

Из них 81% отказались заключать следующий контракт и ушли после окончания действия текущего. Причем этот показатель за тот же период 2018 года был на 30% меньше.

Отмечается, что больше всего контрактников ушло из частей, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе. Даже повышение денежного довольствия не помогает остановить этот процесс, констатировал Думенко.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда часть Донбасса захотела выйти из-под контроля Киева. По этой причине украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили свою независимость от Киева после смены центральной власти.

Урегулирование конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, определяющих шаги по деэскалации ситуации.

Тем не менее, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.

Украина неоднократно обвиняла в причастности к боевым действиям Россию, но Москва опровергает все обвинения, называя их голословными.