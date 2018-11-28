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Могут скрыться: в Крыму арестовали украинских моряков

28 ноября 2018, 23:39  •  85 • Война
Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца капитана украинского бронекатера «Никополь» Богдана Небылицу, задержанного при провокационном нарушении судном границы РФ в Керченском проливе.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2019 года», — огласил меру пресечения Небылице судья Виктор Можелянский.
Кроме того, в рамках уголовного дела по вооруженному столкновению российских и украинских военных судов в Керченском проливе суд арестовал сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча, передает ФАН.
Также суд отправил под арест командира буксира украинских ВМС «Яны Капу» Олега Мельничука, передает НСН.
«Киевским районным судом Симферополя были рассмотрены постановления следователя Управления ФСБ России по РК и городу Севастополю об избрании меры пресечения подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации)», — говорится в комментарии суда.
В итоге по результатам судебного рассмотрения постановлений следователя
всем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января.
«Решение суда об избрании такой меры пресечения было основано на обоснованности предъявленного им подозрения, а также были учтены сведения о личности подозреваемых, которые не имеют на территории РФ постоянного места жительства, являются гражданами иностранного государства, из чего был сделан вывод о возможности скрыться от органов следствия в случае избрания иной меры пресечения», — добавили в суде.
Также суд учел тяжесть предъявленного подозрения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указало, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.
По словам же представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира. Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации.
Три дня спустя президент России Владимир Путин заявил, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», что провокация с нарушением кораблями украинских ВМС государственной границы России в районе Керченского пролива была совершена по инициативе украинского лидера Петра Порошенко.
«Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — подчеркнул российский лидер.
Он обратил внимание на то, что украинские корабли вошли в российскую акваторию, которая была таковой даже до присоединения Крыма.
«Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложения встать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана — даже после нарушения нашей государственной границы им все равно предложили взять лоцмана — молчали, вообще никак не отвечали», — возмутился глава государства.
Путин объяснил, что в этой ситуации российские пограничники выполняли свой служебный долг.
«А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они (пограничники. — «Газета.Ru») действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд», — отметил президент России.
После инцидента между российскими и украинскими военными судами в Керченском проливе Украина ввела военное положение, а также начала массово отказывать россиянам во въезде, сообщило посольство РФ в Киеве.

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