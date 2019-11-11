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Могут сами: Украина готова отражать «агрессию» России

11 ноября 2019, 12:24  •  162 • Война
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу «1+1», что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения. Ведомство не исключает подобный сценарий и имеет отработанный ответ на агрессивные действия, сказал он.
Вместе с тем глава украинского минобороны подчеркнул, что государство продолжает сотрудничать с НАТО, которая поставляет в страну оружие, технику и помогает в подготовке бойцов.
В середине октября о подготовке России к проведению широкомасштабной военной агрессии говорил в интервью порталу «Тиждень» заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран. «Эти планы вполне очевидны. ВСУ в соответствии с этим готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины», — подчеркнул он.
Он выразил мнение, что Россия готовит вторжение, в частности, на участках рядом с Белоруссией и Крымом, а в первую очередь агрессия идет на линии соприкосновения в Донбассе.
«Линия соприкосновения стабилизирована, дальнейшее продвижение агрессора вглубь территории невозможно», — отметил заместитель начальника Генштаба.
В Киеве считают, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) подконтрольны Москве, хотя российская сторона не раз заверяла, что не участвует в конфликте на востоке Украины.
В этом контексте замначальника украинского Генштаба обратил внимание на нынешнее состояние украинской армии, которое, по его словам, существенно улучшилось за последнее время. Он напомнил, что в 2014 году у Украины были только четыре более или менее готовые к выполнению задач батальонно-тактические группы. Зато в состоянии боеготовности почти весь боевой состав ВСУ, подчеркнул Таран. «Можем сравнить ситуацию в 2014-м и теперь: пять тактических групп тогда и 17 боевых бригад в сухопутных войсках, пять в десантно-штурмовых войсках и две полноценные бригады морских пехотинцев сегодня», — отметил украинский военный.
В апреле бывший тогда секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов утверждал, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а «первым плацдармом» в ней станет Украина. В связи с этим он назвал сильную украинскую армию важнейшим фактором защиты мира и безопасности на континенте.
За месяц до этого об угрозе «вторжения», в условиях которой существует Украина, говорил бывший тогда начальником Генштаба ВСУ Виктор Муженко.
Он утверждал, что страна находится в уязвимом положении сразу с трех направлений: с севера, востока и юга. Генерал заявил, что Москва стягивает войска к границам.
«Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения», — заявил Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.
Подобные заявления в период своего правления делал и бывший президент Украины Петр Порошенко. В частности, в конце февраля он заявил о реальности угрозы «полномасштабной агрессии» со стороны России. «Угроза полномасштабной войны — это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории... Крыма», — подчеркнул Порошенко, выступая на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ в Киеве.
Он заявил, что Россия «никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей на Украине вооруженным путем» и указал на «беспрецедентную милитаризацию черноморского региона».
В России неоднократно на разных уровнях комментировали подобные заявления украинской стороны и заверяли, что не собираются воевать с соседним государством. В частности, об этом в конце прошлого года в эфире радио «Комсомольская правда» говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он обратил внимание, что русскоязычные жители Украины сегодня воюют с украинским режимом.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что у Москвы есть отношения с украинским государством и они для нее «гораздо важнее» власти, пришедшей в 2014 году.
«Подавляющее большинство украинского народа, я уверен, желает мира и желает избавиться от позорного режима.<...> Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

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