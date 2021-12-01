«Могут признать опасным рецидивом»: что грозит обвиняемому в передаче Навальному сведений о сотрудниках ФСБ

Как выяснил RT, частный детектив Александр Зеленцов, который вместе с двумя коллегами был арестован по подозрению в передаче сведений о сотрудниках ФСБ Навальному, уже был судим за мошенничество в крупном размере. Сведения об этом уголовном деле опубликованы на сайте Московского городского суда. Ранее стало известно, что Зеленцов также отбывал наказание за подделку документов и прослушку телефонных звонков. Всё это будет учтено в ходе разбирательства текущего дела, которое находится на рассмотрении в Центральном районном суде Тулы, отмечают юристы. Зеленцову может грозить до восьми лет лишения свободы без права на УДО.

Как стало известно RT, сооснователь частного детективного агентства «Лекс Гранд» Александр Зеленцов, который, по версии следствия, предоставил Алексею Навальному конфиденциальную информацию о телефонных переговорах сотрудников силовых структур, ранее уже был судим.

В мае 2015 года Лефортовский районный суд Москвы осудил Зеленцова на срок два года девять месяцев по ч. 3 ст. 159 («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»), ч. 3 ст. 30 («Покушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Вместе с ним был осуждён его коллега Павел Писарев.

«Каждый из них... действуя в целях личного незаконного обогащения, под видом осуществления оперативного сопровождения уголовного дела завладел денежными средствами (потерпевшего. — RT)», — следует из приговора.

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Для Зеленцова это дело закончилось выпиской через год по УДО. Как и Писарев, он полностью признал свою вину. У потерпевшего, чьё имя не называется, претензий к осуждённому больше нет. По его словам, ещё до рассмотрения судом уголовного дела жена Зеленцова полностью возместила потерпевшему материальный ущерб.

«(Потерпевший. — RT) считает, что Зеленцов раскаялся в содеянном и причинённый ему вред в результате его преступных действий заглажен в полном объёме», — говорится в апелляционной жалобе.

Тёмное прошлое

Ранее RT сообщал, что в июне 2021 года Зеленцов был осуждён на один год и четыре месяца по ч. 1 ст. 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») и по ч. 4 ст. 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Следствие установило, что в августе 2020 года человек, чьи данные суд не раскрывает, обратился к Зеленцову с просьбой достать биллинг телефона другого лица. За это ему заплатили 31 тыс. рублей.

«У Зеленцова А.С. после поступления от лица просьбы о незаконном получении информации о входящих и исходящих сигналах по абонентскому номеру *** за период с февраля по 11 августа 2020 года возник преступный умысел на нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений», — следует из уголовного дела.

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Также Зеленцов незаконно приобрёл удостоверение майора полиции, чтобы впоследствии в салоне сотовой связи выдавать себя за работника правоохранительных органов и запрашивать необходимые биллинги.

В ходе судебного разбирательства Зеленцов полностью признал свою вину. Одним из смягчающих приговор обстоятельств стало наличие у него двух малолетних детей, в воспитании и содержании которых он принимал активное участие.

Рецидив с Навальным

Сейчас Зеленцов проходит обвиняемым по аналогичному делу — по факту ​​незаконной передачи опальному оппозиционеру Алексею Навальному биллингов телефонов сотрудников ФСБ.

В настоящий момент дело находится на рассмотрении в Центральном районном суде Тулы, а обвиняемые — под домашним арестом, за исключением Зеленцова, которого этапировали из Екатеринбурга в тульский СИЗО.

По мнению адвоката правового центра «Человек и Закон» Вадима Кудикова, при назначении наказания суд полностью или частично может присоединить к новому сроку неотбытое наказание Зеленцова за мошенничество.

«Ориентировочно суд может назначить ему от шести до восьми лет лишения свободы. Рецидив — отягчающее обстоятельство, суд тоже будет это учитывать. Более того, в его случае это могут признать опасным рецидивом. Теперь по УДО он не сможет выйти», — заявил Кудиков.

Юрист добавил, что наличие двух несовершеннолетних детей, послужившее смягчающим обстоятельством в прошлый раз, теперь уже не будет иметь значения для суда.