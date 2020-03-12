Могут ли современные лейтенанты самостоятельно выполнять боевые задачи • 132 • Аналитика

Очень часто слышу разговоры ветеранов армии и флота в стиле «Не то что нынешнее племя…» Признаюсь, случалось это и со мной тоже. Когда приезжаешь куда-либо на полигон и видишь откровенные командирские «ляпы», которые демонстрируют молодые офицеры… Наверное, так устроен человек. Быстро забывает то, как начинал сам, и требует от подчиненных знаний, навыков и опыта, сравнимого с собственным.



А вопрос подготовки молодых офицеров сегодня стоит намного острее, чем когда-либо. Боевые действия, в которых принимали участие наши вооруженные силы, выявили не просто изменение тактики ведения боя, но и предъявили совершенно новые требования к младшим командирам и командирам подразделений.







Если раньше основным требованием к командиру отделения, взвода, роты являлось решение стереотипных задач в соответствии с требованиями боевых уставов, наставлений и руководств, то сегодня этого явно недостаточно. Сегодня любой из командиров, независимо от подразделения, которым он командует в настоящее время, обязан не только исполнять приказы вышестоящих командиров, но и грамотно оценивать складывающуюся обстановку, эффективно решать поставленные задачи не только типовыми, но и нестандартными способами.



Сейчас скажу крамольную вещь, которая вызовет отрицательные эмоции у многих ветеранов армии. Время уставных боевых порядков прошло. Именно так! Заметьте, я не написал, что изучать боевые уставы не надо. Наоборот, командир должен знать боевой устав так, чтобы от зубов отскакивало. В современном бою формы построений имеют положительное значение только тогда, когда командир обладает умением и навыком выбрать наиболее оптимальную форму для конкретного случая, конкретного боя.



Значит, мы опять возвращаемся к тому, что сегодня сержант или младший офицер обязан правильно оценивать создавшуюся ситуацию, принять правильное решение и, главное, обеспечить его реализацию личным составом. Обязан это сделать, если понадобится, самостоятельно, без приказа старшего командира, как самостоятельная боевая единица.



То, что такие изменения происходят, понимают и в Министерстве обороны и в Генеральном штабе. Об этом можно судить уже по тому, что в российской армии организован и проходит ежегодный конкурс по решению тактических задач среди курсантов военных вузов и офицеров до батальонного звена включительно. К сожалению, пресса мало уделяет внимания этому конкурсу.



Теперь возникает закономерный вопрос. Может, правы отцы-командиры? Смогут ли это лейтенанты, которые обучаются по конкретным программам и офицерами-преподавателями и часто долгое время занимаются именно преподаванием, а не служат в боевых частях? Поэтому и сложно согласиться с тем, что они, преподаватели, успевают следить за новшествами, с которыми сталкиваются боевые части во время выполнения боевых задач.



Я, конечно, не могу говорить за все ввузы России, но отзывы командиров, периодически получающих в свое подчинение молодых лейтенантов, в большинстве своем положительные. Более того, многие офицеры говорят даже о некоторой наглости молодых офицеров, в положительном смысле этого слова. «Наглец, но командир из него хороший получится».



Оказывается, наше военное ведомство предприняло шаги для решения этой проблемы. Преподавателей для работы с курсантами активно «разбавляют» командирами, имеющими боевой опыт. Так что преподаватели тоже учатся. Те, что уже в совершенстве овладел преподавательским искусством, передают опыт работы с курсантами тем, кто недавно из войск. И наоборот, «войсковики» рассказывают об опыте боев, о новинках в тактике, применяемой противником, о способах ведения современного боя.



В целом же современные ввузы по своей сути, по особенностям преподавания чем-то похожи на военные школы и училища предвоенных лет. Лейтенантов учат именно тому, что необходимо на войне. Потому и самостоятельно выполнять боевые задачи выпускники - лейтенанты - обучены.



Другое дело, что достаточно внушительная часть офицеров всё-таки увольняется. Некомплект младших офицеров сохраняется. И комплектовать подразделения командиры вынуждены за счет выпускников гражданских вузов. Что в целом снижает показатели подготовки офицеров. Проблема же подготовки офицеров в гражданских вузах заслуживает отдельного разговора. Очень часто слышу разговоры ветеранов армии и флота в стиле «Не то что нынешнее племя…» Признаюсь, случалось это и со мной тоже. Когда приезжаешь куда-либо на полигон и видишь откровенные командирские «ляпы», которые демонстрируют молодые офицеры… Наверное, так устроен человек. Быстро забывает то, как начинал сам, и требует от подчиненных знаний, навыков и опыта, сравнимого с собственным.А вопрос подготовки молодых офицеров сегодня стоит намного острее, чем когда-либо. Боевые действия, в которых принимали участие наши вооруженные силы, выявили не просто изменение тактики ведения боя, но и предъявили совершенно новые требования к младшим командирам и командирам подразделений.Если раньше основным требованием к командиру отделения, взвода, роты являлось решение стереотипных задач в соответствии с требованиями боевых уставов, наставлений и руководств, то сегодня этого явно недостаточно. Сегодня любой из командиров, независимо от подразделения, которым он командует в настоящее время, обязан не только исполнять приказы вышестоящих командиров, но и грамотно оценивать складывающуюся обстановку, эффективно решать поставленные задачи не только типовыми, но и нестандартными способами.Сейчас скажу крамольную вещь, которая вызовет отрицательные эмоции у многих ветеранов армии. Время уставных боевых порядков прошло. Именно так! Заметьте, я не написал, что изучать боевые уставы не надо. Наоборот, командир должен знать боевой устав так, чтобы от зубов отскакивало. В современном бою формы построений имеют положительное значение только тогда, когда командир обладает умением и навыком выбрать наиболее оптимальную форму для конкретного случая, конкретного боя.Значит, мы опять возвращаемся к тому, что сегодня сержант или младший офицер обязан правильно оценивать создавшуюся ситуацию, принять правильное решение и, главное, обеспечить его реализацию личным составом. Обязан это сделать, если понадобится, самостоятельно, без приказа старшего командира, как самостоятельная боевая единица.То, что такие изменения происходят, понимают и в Министерстве обороны и в Генеральном штабе. Об этом можно судить уже по тому, что в российской армии организован и проходит ежегодный конкурс по решению тактических задач среди курсантов военных вузов и офицеров до батальонного звена включительно. К сожалению, пресса мало уделяет внимания этому конкурсу.Теперь возникает закономерный вопрос. Может, правы отцы-командиры? Смогут ли это лейтенанты, которые обучаются по конкретным программам и офицерами-преподавателями и часто долгое время занимаются именно преподаванием, а не служат в боевых частях? Поэтому и сложно согласиться с тем, что они, преподаватели, успевают следить за новшествами, с которыми сталкиваются боевые части во время выполнения боевых задач.Я, конечно, не могу говорить за все ввузы России, но отзывы командиров, периодически получающих в свое подчинение молодых лейтенантов, в большинстве своем положительные. Более того, многие офицеры говорят даже о некоторой наглости молодых офицеров, в положительном смысле этого слова. «Наглец, но командир из него хороший получится».Оказывается, наше военное ведомство предприняло шаги для решения этой проблемы. Преподавателей для работы с курсантами активно «разбавляют» командирами, имеющими боевой опыт. Так что преподаватели тоже учатся. Те, что уже в совершенстве овладел преподавательским искусством, передают опыт работы с курсантами тем, кто недавно из войск. И наоборот, «войсковики» рассказывают об опыте боев, о новинках в тактике, применяемой противником, о способах ведения современного боя.В целом же современные ввузы по своей сути, по особенностям преподавания чем-то похожи на военные школы и училища предвоенных лет. Лейтенантов учат именно тому, что необходимо на войне. Потому и самостоятельно выполнять боевые задачи выпускники - лейтенанты - обучены.Другое дело, что достаточно внушительная часть офицеров всё-таки увольняется. Некомплект младших офицеров сохраняется. И комплектовать подразделения командиры вынуждены за счет выпускников гражданских вузов. Что в целом снижает показатели подготовки офицеров. Проблема же подготовки офицеров в гражданских вузах заслуживает отдельного разговора. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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