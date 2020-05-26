Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили ситуацию "со стороны"

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло к месту строительства газопровода "Северный поток - 2". Санкции США и решения судов Европы не смогли остановить завершение проекта, пишет датское издание Jyllands-Posten.

Отмечается, что "Академик Черский" долго скрывал свой конечный пункт назначения, но в итоге пришвартовался в немецком порту Мукран на полуострове Рюген. Там находится склад труб для "Северного потока - 2", а совсем рядом - недостроенный участок газопровода.

Издание напоминает, что в последние годы российский проект подвергся атаке со всех сторон. США обложили его санкциями, вынудив европейских подрядчиков бросить строительство газопровода, а европейские суды приняли решения не в пользу "Северного потока - 2". Тем не менее Россия последовательно продолжает воплощение проекта и готовит апелляции на решения европейских судебных инстанций.

"Если что-то и может помешать россиянам закончить "Северный поток - 2" собственными силами, то это новый набор американских санкций", - приводит Jyllands-Posten мнение эксперта польской консалтинговой компании Esperis Матеуша Кубяка.

Однако стоит отметить, что практика показывает, что подобное может в лучшем случае лишь слегка отсрочить воплощение проекта, но никак не остановить его.