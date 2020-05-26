Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Главная / Политика

Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили ситуацию "со стороны"

26 мая 2020, 05:55  •  95 • Политика
Российское судно-трубоукладчик достигло места строительства "Северного потока - 2". Последняя надежда Польши - новые американские санкции, но помогут ли они? Об этом пишет датское издание Jyllands-Posten.
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло к месту строительства газопровода "Северный поток - 2". Санкции США и решения судов Европы не смогли остановить завершение проекта, пишет датское издание Jyllands-Posten.
Отмечается, что "Академик Черский" долго скрывал свой конечный пункт назначения, но в итоге пришвартовался в немецком порту Мукран на полуострове Рюген. Там находится склад труб для "Северного потока - 2", а совсем рядом - недостроенный участок газопровода.
Издание напоминает, что в последние годы российский проект подвергся атаке со всех сторон. США обложили его санкциями, вынудив европейских подрядчиков бросить строительство газопровода, а европейские суды приняли решения не в пользу "Северного потока - 2". Тем не менее Россия последовательно продолжает воплощение проекта и готовит апелляции на решения европейских судебных инстанций.
"Если что-то и может помешать россиянам закончить "Северный поток - 2" собственными силами, то это новый набор американских санкций", - приводит Jyllands-Posten мнение эксперта польской консалтинговой компании Esperis Матеуша Кубяка.
Однако стоит отметить, что практика показывает, что подобное может в лучшем случае лишь слегка отсрочить воплощение проекта, но никак не остановить его.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
25 мая 2020, 23:55
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один ряд с Горбачёвым
25 мая 2020, 21:55
Сколько стоила кампания против Михалкова: Версию о $600 тысячах разобрала Алёна Август
25 мая 2020, 23:55
Следующий Китай? Почему Британия "зажала" золото Венесуэлы
25 мая 2020, 21:55
Турецкие СМИ вновь "нашли" ЧВК "Вагнер" в Ливии
25 мая 2020, 23:55
План Трампа в действии: Израиль в июле объявит Западный берег своей территорией
25 мая 2020, 22:55
Полезные дороги: сокращение инвестпрограммы РЖД не скажется на гражданах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2020, 19:55
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошниками под Житомиром
21 мая 2020, 13:55
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали истерику у местных
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
21 мая 2020, 07:25
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
19 мая 2020, 10:55
Токио объявил Курилы японской территорией
24 мая 2020, 08:55
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
20 мая 2020, 14:55
Что думают в Донецке о назревшем военном обострении и готовы ли там наступать?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.