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Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили ситуацию "со стороны"
26 мая 2020, 05:55 • 95 • Политика
Российское судно-трубоукладчик достигло места строительства "Северного потока - 2". Последняя надежда Польши - новые американские санкции, но помогут ли они? Об этом пишет датское издание Jyllands-Posten.
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло к месту строительства газопровода "Северный поток - 2". Санкции США и решения судов Европы не смогли остановить завершение проекта, пишет датское издание Jyllands-Posten.
Отмечается, что "Академик Черский" долго скрывал свой конечный пункт назначения, но в итоге пришвартовался в немецком порту Мукран на полуострове Рюген. Там находится склад труб для "Северного потока - 2", а совсем рядом - недостроенный участок газопровода.
Издание напоминает, что в последние годы российский проект подвергся атаке со всех сторон. США обложили его санкциями, вынудив европейских подрядчиков бросить строительство газопровода, а европейские суды приняли решения не в пользу "Северного потока - 2". Тем не менее Россия последовательно продолжает воплощение проекта и готовит апелляции на решения европейских судебных инстанций.
"Если что-то и может помешать россиянам закончить "Северный поток - 2" собственными силами, то это новый набор американских санкций", - приводит Jyllands-Posten мнение эксперта польской консалтинговой компании Esperis Матеуша Кубяка.
Однако стоит отметить, что практика показывает, что подобное может в лучшем случае лишь слегка отсрочить воплощение проекта, но никак не остановить его.
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