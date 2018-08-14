Могут ли быть острые углы у Каспийского моря?

Важно укрепить единство прикаспийских государств и сохранить доверие

Подписание Конвенции о правовом статусе Каспия, состоявшееся 12 августа, в Международный день Каспийского моря в Актау, где прошёл V Каспийский саммит глав пяти государств, чьи территории примыкают к Каспийскому морю, – событие без преувеличений грандиозное. Хотя бы потому, что решения этого вопроса и подписания этого документа ждали 20 долгих лет, 20 лет работы, дискуссий, конфликтов…

Напомним, что статус моря пытались определить сразу после развала СССР, а работать над Конвенцией начали в 1996 году. По инициативе Туркменистана в 2002 году состоялся 1-й Каспийский саммит, начавшийся диалог продолжался на саммитах в Тегеране, Баку и Астрахани в 2007, 2010, 2014 годах. И вот президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Роухани, президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поставили свои подписи под итоговым документом саммита.

Нынешнюю Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря ксперты уже окрестили «Конституцией Каспия», и, как отмечают стороны, подготовлен «тщательно выверенный текст, отражающий баланс интересов всех участников». Путин охарактеризовал это документ так: «Современный и сбалансированный международный договор».

Важна не только базовая Конвенция, невероятно актуален пакет подписанных соглашений о предотвращении инцидентов, о торгово-экономическом сотрудничестве, транспорте, протоколов о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью, о взаимодействии пограничных ведомств, анонсирование первого Каспийского экономического форума. На саммите создан механизм постоянных пятисторонних консультаций стран на уровне министерств иностранных дел через полномочных представителей.

Эксперты отмечают главные достоинства подписанных документов:

– Каспийское море определено как внутриконтинентальный водоём, «окружённый сухопутными территориями», не имеющий выхода в Мировой океан, что исключает распространение на него международных морских конвенций;

– определено совместное пользование (ст. 7) основной площадью водной поверхности и определено установление зоны территориальных вод, не превышающей по ширине 15 морских миль;

– Каспий признан (ст.3) «зоной мира», где исключается присутствие вооруженных сил внерегиональных держав.

В связи с последним пунктом горячо обсуждалось предшествовавшее саммиту заявление министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова о том, что предоставление казахстанских портов Актау и Курык для транспортировки нелетальных грузов США в Афганистан не является «созданием военных баз».

Министре обороны стран "Каспийской пятерки"

Последний пункт (о невозможности присутствия на Каспии военных баз внерегиональных держав) является основным раздражителем для Вашингтона и Брюсселя с учётом возможного взаимодействия ВМС России и Ирана и успешной атаки Каспийской флотилии по позициям «Исламского государства» [организация запрещена в России] в Сирии.

Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать последующее сильное давление Вашингтона на подписантов Конвенции, прежде всего Астану, Баку и Ашхабад, ставших участниками перегруппировки сил в важном геополитическом районе. Наверняка обдумывают своё отношение к каспийской «пятёрке» и в Китае с его проектом «Один пояс, один путь», и в Индии, заинтересованной в строительстве газопровода TAPI. Да и в Евросоюзе не раз заговаривали о возможности получения туркменского газа как альтернативы газу российскому.

Для давления будут использовать не только группы противников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане, но и несогласованные до сих пор пункты, хотя замдиректора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев оптимистично считает их лишь техническими вопросами.

О каких пунктах идёт речь? Прежде всего, в Конвенции нет чёткого определения «справедливого разделения» прав на ресурсы и не определён механизм разделения морского дна. Пока решение этого щепетильного вопроса (с учётом наличия газоносных и нефтяных месторождений и рыбных ареалов) «осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм права» (ст.8).

Участники саммита запускают в Каспий мальков осетра

О данной проблеме пока высказывается Иран, стеснённый новыми санкциями США и возможным давлением Вашингтона на Баку и Ашхабад. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что необходимо продолжить переговоры по окончательному разграничению дна Каспия.

С рыболовными зонами (ст.9) несколько яснее (зона для ловли определяется шириной 10 морских миль, прилегающей к территориальным водам), но не исключаются споры вне этой зоны.

Спорной темой остаётся и транспортно-логистическая система, развитие которой приветствуют все стороны. Президент Путин говорит, что Россия поддерживает «проект международного коридора «Север – Юг», который позволит в 2,5 раза быстрее, чем сегодня, доставлять грузы; ежегодно это до 25 млн тонн из европейских стран через Иран на Ближний Восток и Средний Восток, а также в Южную Азию; ради этого Москва будет строить глубоководный порт Каспийск, модернизировать каспийские коммуникации и инфраструктуру. Однако Казахстан, Азербайджан и Туркмению больше интересуют транспортные проекты конфигурации «Восток – Запад». Алиев и Бердымухамедов говорили об особой роли портов Баку и Туркменбаши, а Назарбаев отметил запуск мультимодального хаба порта Курык и заявил: «Мы построили железную дорогу вдоль всего Казахстана и шесть автомобильных переходов, два из которых находятся на границе с Китаем. Мы возвели логистический терминал в порту Ляньюньган на Тихом океане и проложили современный автобан через всю территорию нашей страны».

То есть тут имеется в виду альтернатива транзитному маршруту через территорию Российской Федерации, чем уже пыталась воспользоваться Украина, несущая большие потери от российских санкций по транзиту украинских грузов.

Ещё одна проблема – прокладка кабелей и строительство трубопроводов (14 ст. Конвенции). Номинально два соседних государства могут согласовывать границы раздела или проектов между собой, что радует Баку и Ашхабад с их проектом Транскаспийского газопровода. Теперь, однако, подобный проект должен предварительно получить пятистороннюю экологическую оценку и одобрение или запрет строительства. Между прочим, одобрение должен получить и казахстанско-российский проект судоходного канала «Евразия» от Каспия к Черному морю.

И наконец, 6-й подпункт 3-й статьи и 11-й статьи. По всей вероятности, вскоре США начнут переброску грузов в Афганистан через Каспий, при этом цена американским «гарантиям безопасности» известна. На маршруте такой переброски возможны и провокационные шаги, и разведывательные операции. Здесь контроль за передвижениями американцев будет лежать на Иране и России.

Основа нормального существования системы, которую создаёт каспийская пятёрка, заключена по словам Путина, в том, что договор будет «значительно укреплять систему мер доверия в регионе». Тут, однако, приходится действовать пословице: «Доверяй, но проверяй!».

Для сохранения режима доверия стороны договорились о доработке и подписании шести новых соглашений: о сотрудничестве в сфере морского транспорта; в области борьбы с незаконным промыслом и противодействия браконьерству; по согласованным мерам доверия на Каспии в области военной деятельности на море и трёх протоколов о сотрудничестве в сфере безопасности. Подписать их обещают уже на следующем саммите. Там станет ясно, как крепко единство и сохраняется ли доверие.