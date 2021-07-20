«Могут быть использованы против безопасности РФ»: ФСБ перечислила запрещённые к передаче иностранцам военные сведения

ФСБ РФ подготовила перечень сведений, которые не относятся к государственной тайне, однако в случае их получения другими странами могут быть использованы против безопасности России. К ним относится информация о прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, данные о дислокации, численности и наименовании воинских частей и финансовом обеспечении войск, сведения о российской космической программе и ряд других. Всего список включает 61 пункт.

ФСБ РФ подготовила перечень сведений, которые не относятся к государственной тайне, однако в случае их получения другими странами могут быть использованы против безопасности России. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных актов.

Приводимые в документе сведения поделены на военные, не содержащие гостайну, и военно-производственные, не содержащие гостайну. Всего список включает 61 пункт.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте.

К данным, которые не подпадают под определение гостайны, но передача которых другим странам запрещена, относится информация о прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, данные о дислокации, численности и наименовании воинских частей и финансовом обеспечении войск, а также о моральном состоянии армии.

Несколько пунктов посвящено данным о российской космической программе — запрещено разглашать информацию о целевых программах «Роскосмоса» и финансовом состоянии корпорации, данные о финансировании «Роскосмосом» и Минобороны исследовательских, конструкторских и научных работ в космической отрасли, данные о техническом состоянии космодромов и других наземных объектов космической инфраструктуры.

Закрытой информацией будут считаться и сведения о разработке и внедрении в космической технике инноваций и технологий нового поколения, данные о внедрении космических технологий в интересах обороны и безопасности страны и сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.

В список также попали сведения о наращивании возможностей системы контроля космического пространства, информация о закупках за рубежом высокотехнологичной продукции для создания космической техники и ряд других пунктов.

Все эти данные не являются государственной тайной, но, по мнению ФСБ, могут быть использованы против безопасности России иностранными государствами или организациями.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с RT отметил, что такое решение уже «давно назрело», так как в законодательстве закреплено понятие «государственная тайна» и ответственность за её разглашение, в то время как понятия «служебная тайна» не существовало.

«И мы видели, когда в ряде отчётов, в том числе говорящих о достижениях некоторых предприятий оборонно-промышленного комплекса, они служебную тайну, можно её так охарактеризовать, разглашали. То есть иностранным спецслужбам и не надо прикладывать титанические усилия для того, чтобы добыть технические характеристики того или иного образца, а можно просто перечитать отчёт о достижениях предприятия, и картинка становится для них ясной», — пояснил депутат.

Схожее мнение высказал президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации подполковник ФСБ в отставке Иосиф Линдер, подчеркнув, что «огромное количество информации утекает из самых разных источников по самым разным причинам».

«Есть злой умысел, или измена родине в форме шпионажа, что карается высшей мерой практически в любой стране. А есть утечка информации, которая напрямую не является военной или государственной тайной, но представляет информацию ограниченного оборота, которую тоже необходимо защищать. И утечка данной информации также может нанести очень серьёзный политический, репутационный, экономический или иной вред России», — рассказал он RT.

Напомним, в июле 2020 года Лефортовский суд Москвы арестовал советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, он выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ. Сам Сафронов заявил в суде, что не признаёт вину в госизмене.