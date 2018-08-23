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Могучей поступью

23 августа 2018, 13:24  •  116 • Карикатуры

Военный парад, который пройдет в День независимости Украины, вызовет "землетрясение в Кремле". Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна.

© Виталий Подвицкий

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