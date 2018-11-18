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«Могу я поставить еще больше?»: Трамп оценил свою работу в Белом доме на «высший балл»
18 ноября 2018, 23:09 • 64 • Политика
Трамп оценил свою работу на посту президента на пять с плюсом, а также рассказал о самом трудном принятом решении на этой должности.
Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает свою работу на посту главы государства на «пять с плюсом». Заявление прозвучало во время интервью главы Белого дома американскому телеканалу Fox News.
Трамп отметил, что при его правлении экономика США процветает и нет никакой войны с Северной Кореей, которая неминуемо бы началась, если бы в кресле президента находился кто-то другой. Глава государства добавил, что терпеть не может ставить себе оценки, но свою работу оценивает на «пять с плюсом».
Также президент США рассказал, что самым трудным решением за время работы главой государства стал вопрос об отношениях с КНДР. Трамп отметил, что эта проблема досталась ему от его предшественника Барака Обамы.
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