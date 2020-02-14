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Могли выбрать Валенсу, но выбрали Кравчука: Экс-депутат Рады назвал украинцев несостоявшейся нацией

14 февраля 2020, 20:54  •  109 • Политика
Экс-депутат Рады Тарас Черновол назвал украинцев несостоявшейся нацией: 30 лет назад граждане Украины могли выбрать своего Валенсу, но в итоге к власти пришёл Кравчук. Это повторилось и в прошлом году с Владимиром Зеленским.
Правительство Украины не в состоянии спасти страну от деградации и только ухудшает ситуацию. Об этом РИА ФАН заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.
Главу государства Владимира Зеленского политик сравнил с актёром кабаре, которого попросили поставить пломбу на зуб. В итоге человеку всё равно придется обратиться к специалисту, чтобы ему сделали вставную челюсть, ибо спасать уже нечего.
"Каких вы хотите перспектив? Понимаете, украинцы выбрали людей, которые к этой сфере не имеют никакого отношения. Они не знают, как это делается", - пояснил Черновол.
Самое страшное заключается в том, что члены команды Зеленского не собираются ничего исправлять, преследуя свои интересы. Сейчас Украина напоминает Гаити, жители которой жили плохо, но сносно. В какой-то момент они сменили правительство на популистов, после чего начался голод, который дополнило землетрясение.
Нечто подобное наблюдалось и в начале 90-х годов, когда украинцы могли выбрать своего Леха Валенсу, но в итоге к власти пришел Леонид Кравчук.
"Когда тот же самый опыт с теми же самыми процентами идиотов-избирателей длится больше тридцати лет, когда-нибудь мне придется сказать эту фразу: это нация, которая не состоялась", - добавил депутат.

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