Правительство Украины не в состоянии спасти страну от деградации и только ухудшает ситуацию. Об этом РИА ФАН заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.

Главу государства Владимира Зеленского политик сравнил с актёром кабаре, которого попросили поставить пломбу на зуб. В итоге человеку всё равно придется обратиться к специалисту, чтобы ему сделали вставную челюсть, ибо спасать уже нечего.

"Каких вы хотите перспектив? Понимаете, украинцы выбрали людей, которые к этой сфере не имеют никакого отношения. Они не знают, как это делается", - пояснил Черновол.

Самое страшное заключается в том, что члены команды Зеленского не собираются ничего исправлять, преследуя свои интересы. Сейчас Украина напоминает Гаити, жители которой жили плохо, но сносно. В какой-то момент они сменили правительство на популистов, после чего начался голод, который дополнило землетрясение.

Нечто подобное наблюдалось и в начале 90-х годов, когда украинцы могли выбрать своего Леха Валенсу, но в итоге к власти пришел Леонид Кравчук.

"Когда тот же самый опыт с теми же самыми процентами идиотов-избирателей длится больше тридцати лет, когда-нибудь мне придется сказать эту фразу: это нация, которая не состоялась", - добавил депутат.