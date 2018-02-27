«Могли свести счёты»: как похороны в Калужской области завершились надругательством над могилой и уголовным делом

Калужские полицейские ищут вандалов, которые раскопали могилу на кладбище в деревне Некрасово. Родственники покойного утверждают, что к этому причастен владелец местного ритуального агентства Денис Войде, с которым у них во время похорон возникла ссора. В свою очередь, глава похоронного бюро утверждает, что его подставили конкуренты. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Между тем в прокуратуре отмечают, что инцидент произошел на закрытом кладбище, где хоронить запрещено. RT разбирался в подробностях скандала.

В Калуге возбуждено уголовное дело о надругательстве после сообщения о том, что неизвестные разрыли могилу умершего местного жителя на следующий день после похорон. Об этом RT сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В полицию поступило обращение от местных жителей о том, что в ночь с 22 на 23 февраля текущего года неустановленные лица, находясь на кладбище, расположенном в деревне Некрасово, осквернили могилу умершего мужчины и извлекли на поверхность земли гроб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 244 ч. 2 УК РФ», — сообщили представители ведомства, отметив, что максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Скандал на похоронах

Как выяснил RT, инциденту предшествовал скандал, который разгорелся во время похорон. 22 февраля супруги Евгения Бровченко и Андрей Чуриков, проживающие в Некрасово, собирались проститься со своим умершим дедом. На местном кладбище у семьи был небольшой участок с несколькими захоронениями. Во время похорон к родственникам покойного подошёл владелец ритуального агентства «Ангел» Денис Войде и потребовал прекратить совершение обряда.

«Мы дедушку решили хоронить без помощи ритуальных агентств — у нас на это денег попросту нет. Символически заплатили родственнику — он вырыл могилу. Сами всё сделали, купили венки, гроб и крест. Пока мы совершали похороны, к нам подошёл Денис Войде. Он сказал нам, что кладбище закрыто и он против захоронения, потому что трупы отравляют воду и землю. Сказал, что всё равно не даст гробу здесь в земле лежать», — рассказывает RT Евгения Бровченко.

По словам Евгении, несмотря на недовольство Войде, они провели похороны, а на следующий день им сообщили, что могила деда разрыта и гроб с покойным вытащен на поверхность.

Незаконная могила

Гробовщик, вырывший могилу, подтвердил RT, что Войде угрожал родственникам покойного проблемами после похорон.

«Сам я сейчас вольнонаёмный. Ко мне обратились родственники — я им за символическую плату вырыл яму для гроба. Пока копал, подошёл Войде, на которого я пять лет работал. Он начал говорить, что против захоронений, потому что у него тут дом напротив. Я ему и говорю: «Так ты не видишь, что кладбище не заброшенное? Тут постоянно кого-то хоронят. О чём думал, когда дом строил?» Он ничего не ответил», — сказал Михаил.

Кто мог раскопать могилу, Михаил не знает. Родственники же покойного уверены, что это сделал глава ритуального агентства «Ангел».

В прокуратуре Калужской области RT подтвердили, что семья действительно производила захоронение незаконно. Ещё в 2017 году местные власти закрыли кладбище. Евгения Бровченко сказала, что узнала о том, что кладбище закрыто, уже от следователя.

«Обычно на кладбищах таблички висят, что закрыты. А тут такого нет, периодически из соседних посёлков хоронят, из Пучково и Георгиевского, например, свежие могилы есть, многие захоронения ухоженные. Да, потом мы узнали, что кладбище закрыто, следователь нам сказал. Тем не менее деда мы похоронили всё же там, где планировали», — сказала Евгения.

Как в Калужской области похороны родственника завершились надругательством над его могилой

Разборки могильщиков

В свою очередь, Денис Войде утверждает, что стал жертвой заговора конкурирующей фирмы. Таким образом, по его словам, конкуренты мстят ему за то, что он запрещает устраивать незаконные захоронения.

«На этом кладбище нельзя делать захоронения, оно закрыто, — рассказывает RT Войде. — Я тут живу напротив. Увидел, что на кладбище копают, подошёл к землекопу, сказал, что здесь рыть могилу нельзя. Они мне землю и воду отравляют на участке. Предупредил, что обращусь в полицию и управу. Попросил его передать семье усопшего, что здесь хоронить нет смысла — в любом случае тело потом эксгумируют сами власти».

По словам Войде, он давно знает родственницу покойного Евгению Провченко — женщина работает в конкурирующей фирме.

«Она работала в ритуальном агентстве «Вознесение». И я уже не в первый раз вижу, как на этом кладбище Евгения хоронит якобы своих родственников, — поясняет глава ритуального агентства. — Несколько месяцев назад тоже приезжали, кого-то хоронили. Это «Вознесение» в принципе так работает — хоронят там, где нельзя. Они, похоже, и родственников покойника сейчас запугали, чтобы те молчали. Я при этом никого из них, кроме землекопа, не видел. О том, что гроб потом выкопали, узнал на следующий день».

Евгения не отрицает, что вместе мужем работала в ритуальном агентстве.



«Мы с моим мужем когда-то работали в «Вознесении» и «Мавзолее», но уже давно уволились. Не знаю, зачем ему всё это, может у «Ангела» плохо дела идут? Но мы так этого не оставим, пойдём до конца. Когда мы в полицию позвонили, сначала нам и не поверили, думали, что шутка. Приезжают — а гроб действительно на земле стоит. Какой нормальный человек мог это сделать? Ни венков, ни креста — ничего на месте не было. Кому нужна могила скромного пенсионера? Кроме Войде, к нам по этому вопросу с протестами никто не обращался», — сказала Евгения.

Глава одного из калужских похоронных бюро не исключает, что поводом для скандала могли послужить разборки между ритуальными фирмами.

«У нас в городе 17 ритуальных агентств, при этом мест на кладбищах не хватает. Так что мы тут не только из-за клиентов, но и за возможность провести похороны друг с другом воюем. Так что не исключаю, что могли и гроб выкопать, чтоб таким образом счёты свести», — рассказал мужчина.

Отметим, что ровно год назад, в феврале 2017 года, мэр Калуги Константин Горобцов рассказывал местным СМИ о нехватке мест для захоронений. «Ситуация с кладбищами в Калуге непростая, — рассказывал градоначальник. — Земли под захоронения в городе катастрофически не хватает. Из 24 кладбищ открыты, в том числе с отводом новых участков, только три: в Литвиново, Шопино и Большой Каменке. 12 кладбищ открыты для захоронений только на свободных участках, в родственных могилах. Ещё девять закрыты полностью».

При этом Горобцов отмечал, что на протяжении последних 2—3 лет в Калуге регистрируется около четырёх тысяч фактов смерти ежегодно.