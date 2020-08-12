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Могли производить до 200 кг веществ в месяц: ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Ивановской области

12 августа 2020, 16:55  •  124 • В России
В Ивановской области задержаны члены ОПГ, занимавшиеся производством синтетических наркотиков и их сбытом через интернет. Как сообщили в ФСБ, злоумышленники использовали труд иностранных граждан, которых они насильственно удерживали под угрозой физической расправы. Согласно оценкам экспертов, в ликвидированной лаборатории могло ежемесячно производиться более 200 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело, участники ОПГ помещены под стражу, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ провели спецоперацию в Ивановской области, в ходе которой пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленники специализировались на производстве синтетических наркотиков в особо крупном размере и их незаконном сбыте через интернет.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены активные участники ОПГ и местонахождение лаборатории, определено ролевое участие каждого в незаконных операциях, подтверждён системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности», — говорится в пресс-релизе.

В ходе обысков силовики изъяли из складских помещений и тайников не менее 34,8 кг наркотического средства мефедрон, более 1,2 тонны наркосодержащих жидкостей, свыше 7,2 тонн химических реактивов и прекурсоров, различное лабораторное оборудование. Кроме того, были обнаружены десять единиц огнестрельного оружия и 1,2 тыс. боеприпасов различного калибра, три приспособления для бесшумной стрельбы.

«В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена. По предварительным оценкам производственные мощности ликвидированной нарколаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 кг синтетических наркотических средств», — сообщили в ФСБ.

Также отмечается, что члены ОПГ использовали труд иностранных граждан, которых они насильственно удерживали под угрозой физической расправы.

Следственные органы расследуют уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России («Производство наркотических средств в особо крупном размере»). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 222 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и ч. 2 ст. 210 УК России («Организация преступного сообщества и участие в нём»).

«Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — заключили в ФСБ.

Также 12 августа стало известно о задержании в лесополосе в деревне Козино Красногорского городского округа Московской области 43-летнего жителя Санкт-Петербурга, у которого при себе был 1 кг амфетамина и 600 таблеток экстази.

«В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом и два свёртка с таблетками. Установлено, что изъятое является амфетамином общей массой около 1 кг и экстази в количестве 600 таблеток», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее, в конце июля, сотрудники ФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Екатеринбурге. Силовики изъяли вещества в виде порошка общей массой более 3 кг, канистры с прекурсорами, лабораторное оборудование для синтеза наркотиков, электронные весы и другие атрибуты наркопроизводителей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств в особо крупном размере).

6 июля ФСБ пресекла деятельность преступной группировки по продаже синтетических наркотиков. В ходе спецоперации в Московской и Ярославской областях были задержаны три курьера. У них изъяли не менее 45 кг амфетамина и 10 кг МДМА в виде 23 тыс. таблеток, предназначенных для сбыта в 12 субъектах Российской Федерации.

Генеральная прокуратура в своём отчёте о состоянии преступности в России за январь — июнь 2020 года сообщила о росте наркопреступности в 40 из 85 регионов страны. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской области, Краснодарском крае и Башкирии снизилось число преступлений в этой сфере.

Добавим, что в конце июня эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны по степени результативности антинаркотической работы. Он был сформирован на основе данных Росстата, Минздрава, МВД России, Генпрокуратуры и других ведомств.

«Антинаркотический рейтинг регионов призван показать наиболее проблемные регионы для более тщательной антинаркотической работы. Таким регионам федеральный центр должен оказывать более внимательное отношение и точечно выстраивать систему помощи и решения проблем наркомании», — заявил RT руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Так, самым благополучным субъектом РФ в антинаркотическом рейтинге признан Чукотский автономный округ. В топ-5 также вошли Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Архангельская и Орловская области. 

Самым неблагополучным регионом по эффективности антинаркотической политики эксперты признали Республику Хакасия. Далее следуют Челябинская, Московская, Амурская области и Санкт-Петербург.

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