«Могли опереться на свой тыл»: Путин заявил о достойном ответе России на угрозу эпидемии COVID-19

Распространение коронавирусной инфекции объединило россиян, что позволило стране выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, Россия достойно ответила на угрозу распространения COVID-19. Он также отметил, что у страны есть резервы для повышения эффективности во всех отраслях национальной экономики.

Россия сумела достойно ответить на угрозу эпидемии COVID-19 благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных сфер экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения коронавирусной инфекции.

«Мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на, что называется, свой тыл», — сказал Путин.

По его словам, национальная экономика и критически важная инфраструктура доказали свою способность «быстро адаптироваться к серьёзным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях».

Говоря о мерах поддержки граждан и бизнеса, глава государства подчеркнул: «Мы, как и договаривались, будем и впредь держать эти вопросы на контроле. Это особенно важно сейчас, когда экономика восстанавливается, постепенно выходит из режима ограничений».

Вместе с тем Путин констатировал, что ситуация с эпидемией коронавируса «нас всех объединила», что «позволило с минимальными потерями выйти из сложившейся ситуации».

По словам Путина, у российской экономики и у страны в целом есть как резервы, так и успешные модели для существенного повышения эффективности во всех сферах. Президент указал, что наработанные во время эпидемии практики, позволяющие быстро повысить результативность труда, должны использоваться повсеместно.

«Резервы для такого роста есть везде. Важно, что при этом происходит не только технологическое улучшение, но и меняется отношение сотрудников к работе. Меняется сама культура производства и труда, а значит, повышается конкурентоспособность всей страны. Для нашего долгосрочного развития это исключительно важно», — пояснил Путин.

Президент призвал не забывать, что пока ещё достаточно проблем, с которыми сталкиваются люди. Между тем Путин выразил убеждённость, что Россия может преодолеть все эти трудности, страна находится «на правильном пути». «Нужно только тиражировать положительные практики», — добавил российский лидер.

«Ещё раз благодарю вас, ваших коллег и всех ваших сотрудников. Вообще всех, кто в эти трудные месяцы и недели сделал всё, чтобы жизнь продолжалась, продолжалась на должном уровне, хочу поблагодарить за напряжённую работу, за мужество и самоотдачу. Всем большое спасибо», — заявил Путин.

Помимо этого, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, на каких этапах снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, находятся субъекты РФ. По её словам, на первом этапе находятся 53 региона, девять вышли на второй этап, а шесть готовы к переходу на первый этап.

«Мы аккуратно очень следим за ситуацией, вместе с регионами страны стараемся не принимать таких мер, которые потом заставили бы нас вернуться обратно к ограничительным мероприятиям», — пояснила Голикова.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что с начала эпидемии через госпитальную сеть России прошли более 500 тыс. пациентов. Также за этот период Минздрав провёл переподготовку около 1,4 млн медицинских специалистов.

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Регуляторика, которая поменялась, позволила нам в очень короткие временные промежутки выпустить на рынок более 500 новых медицинских продуктов — это и лекарственные препараты, и медицинские изделия. Такого количества за предыдущее время не выпускалось», — добавил министр.

Ранее глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова охарактеризовала обстановку с COVID-19 в России как «управляемую».

Добавим, что за последние сутки в 83 регионах России было выявлено 7972 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, теперь в России диагноз «коронавирусная инфекция» подтверждён у 569 063 человек.

При этом с начала эпидемии в стране выздоровели 324 406 человек (57%), в том числе 10 443 — за прошедшие 24 часа. Всего за время распространения инфекции в стране от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончался 7841 пациент (1,38%).

Согласно информации Роспотребнадзора, по всей стране проведено 16,3 млн тестов на коронавирус. При этом под медицинским наблюдением в России остаются 310 тыс. человек.