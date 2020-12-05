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Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "Конечно…"
05 декабря 2020, 00:00 • 185 • Политика
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт Андрей Кошкин ответил однозначно: "Конечно, могли". Однако вопрос не в этом, добавил он: совсем не факт, что какие-то полученные знания помогут им в дальнейшем в нейтрализации таких же систем. Он объяснил ситуацию на примере закупок Китаем наших комплексов "Тор".
Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил в комментарии для канала Царьград, почему турки уже год не ставят российские С-400 к себе на боевое вооружение.
Специалист заметил, что весь процесс от заключения договора о поставках и до непосредственно развёртывания комплексов занимает довольно длительный период, поскольку необходимо пройти через целый ряд важных этапов.
Он также ответил на вопрос о том, могли ли турки попытаться вскрыть С-400 и пойдут ли они на то, чтобы постараться рассекретить устройство русских комплексов.
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