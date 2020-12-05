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Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "Конечно…"

05 декабря 2020, 00:00  •  185 • Политика
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт Андрей Кошкин ответил однозначно: "Конечно, могли". Однако вопрос не в этом, добавил он: совсем не факт, что какие-то полученные знания помогут им в дальнейшем в нейтрализации таких же систем. Он объяснил ситуацию на примере закупок Китаем наших комплексов "Тор".
Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил в комментарии для канала Царьград, почему турки уже год не ставят российские С-400 к себе на боевое вооружение.
Специалист заметил, что весь процесс от заключения договора о поставках и до непосредственно развёртывания комплексов занимает довольно длительный период, поскольку необходимо пройти через целый ряд важных этапов.
Сегодня подписали договор и заплатили деньги, а завтра получили через курьера и мгновенно смонтировали системы? Нет, так не бывает. Необходимо сначала произвести эту технику, потом доставить, установить. Кроме того, нужно подготовить военнослужащих, потому что без слаженной, обученной команды использовать С-400 будет невозможно. Так, несколько сотен турецких специалистов прошли переподготовку на российской базе, а потом они ещё доучивались в своей стране. Потом испытания… Это всё требует времени, - пояснил собеседник Царьграда.
Он также ответил на вопрос о том, могли ли турки попытаться вскрыть С-400 и пойдут ли они на то, чтобы постараться рассекретить устройство русских комплексов.
Конечно, могли и, конечно, пойдут. Так или иначе, несмотря на все обязательства, и американцы об этом узнают. Но вопрос в том, насколько эти знания помогут им для нейтрализации С-400. Потому что производить такие системы по аналогии практически невозможно. В своё время китайцы закупили "Торы", наши системы, обладающие почти стопроцентной эффективностью. Закупили технологию легально - и сами пусковые установки, и радары. Но произвести такие же не смогли, потому что очень много ноу-хау, которые в документах не передаются, - подчеркнул военный эксперт.

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