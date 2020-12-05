Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "Конечно…"

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил в комментарии для канала Царьград, почему турки уже год не ставят российские С-400 к себе на боевое вооружение.

Специалист заметил, что весь процесс от заключения договора о поставках и до непосредственно развёртывания комплексов занимает довольно длительный период, поскольку необходимо пройти через целый ряд важных этапов.

Сегодня подписали договор и заплатили деньги, а завтра получили через курьера и мгновенно смонтировали системы? Нет, так не бывает. Необходимо сначала произвести эту технику, потом доставить, установить. Кроме того, нужно подготовить военнослужащих, потому что без слаженной, обученной команды использовать С-400 будет невозможно. Так, несколько сотен турецких специалистов прошли переподготовку на российской базе, а потом они ещё доучивались в своей стране. Потом испытания… Это всё требует времени, - пояснил собеседник Царьграда.

Он также ответил на вопрос о том, могли ли турки попытаться вскрыть С-400 и пойдут ли они на то, чтобы постараться рассекретить устройство русских комплексов.