«Могли бы перекрыть движение, но мы так больше навредим»: как регионы встречают наплыв москвичей на майские праздники

Многие жители Москвы во время майских праздников планируют выехать в соседние области. Между тем власти регионов самостоятельно решают, в каком режиме им встречать гостей. Если в Московскую область жители столицы могут въезжать по своему пропуску (как и жители Подмосковья — в Москву), то при поездках за пределы МО правила меняются. RT изучил указы и распоряжения региональных руководителей в центральной части России.

Тверская область

Глава региона Игорь Руденя 30 апреля заявил, что ограничить поток людей, пересекающих границы Тверской области, практически невозможно.

«Мы навредим сами себе. Наши жители продолжают ездить на работу в другие субъекты (Федерации. — RT), — сказал Руденя, напомнив, что через регион проходит три федеральные трассы, в том числе на страны Балтии, а также Октябрьская и Савёловская железные дороги. — Мы могли бы взять и перекрыть сквозное движение, но мы так больше навредим».

Никаких жёстких ограничений на передвижение в Тверской области нет. Приезжающих не отправляют на двухнедельную самоизоляцию, как в некоторых других регионах. Жителям рекомендовано меньше пользоваться транспортом, запрещено гулять в парках, на детских и спортивных площадках.

«Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или в аптеки, для выгула домашних животных и выноса мусора», — сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Ярославская область

На фоне остальных регионов в Ярославской области режим повышенной готовности выглядит наиболее мягким. На въезде в область установлены посты полиции, на которых также присутствуют сотрудники Роспотребнадзора и бойцы Росгвардии. Въезжающих выборочно опрашивают, не было ли у них контактов с больными коронавирусом, у некоторых измеряют температуру. Также людей предупреждают о том, что в регионе запрещено посещать леса и разводить огонь — действует особый пожароопасный режим. Как сообщает оперштаб Ярославской области, «после профилактических бесед, часть водителей меняют свои планы и возвращаются обратно».

Владимирская область

Во Владимирской области введены наиболее жёсткие ограничения среди всех регионов, граничащих с Московской областью. Для всех без исключения жителей введен пропускной режим, выходить на улицу просто так, без дела, запрещено. Пропуск требуется и для поездок в магазин на машине. Без пропуска разрешено выгуливать около дома собаку, выносить мусор, посещать аптеки, ходить в магазин пешком. Оформить разрешение можно на портале Госуслуг. Власти разрешают людям приезжать на свои дачи. Но посетить участок может лишь владелец, с собой у него обязательно должны быть документы, подтверждающие право собственности на землю.

«Контроль соблюдения режима самоизоляции может осуществляться с помощью данных мобильных операторов и банков. Выход без регистрации влечет административную ответственность в соответствии с законодательством», — предупреждает сообщение на портале Госуслуг после оформления пропуска.

Всем прибывшим «из Москвы, Санкт-Петербурга или иного региона» (так указано в памятке на сайте обладминистрации) необходимо сообщить о себе на горячую линию департамента здравоохранения и в обязательном порядке отправиться на самоизоляцию.

Нарушителей обещают штрафовать по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Штраф — от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

Самые же строгие меры, похожие на комендантский час, установлены в Петушинском районе Владимирской области — там проживает наибольшее число заражённых. Приезжать в район разрешено только местным жителям. Всех остальных власти имеют право не пустить. Электрички временно не останавливаются на станциях района, единственное исключение: остановка «Петушки». На вокзале оборудован КПП, где у всех пассажиров меряют температуру и проверяют документы.

Все ограничения на передвижения по Владимирской области не распространяются на транзитный транспорт — проехать регион насквозь можно свободно.

Рязанская область

В Рязанской области действуют электронные пропуска с QR-кодом, которые можно получить, заполнив форму на сайте правительства. Всем новоприбывшим на территорию региона рекомендовано сообщить о себе на горячую линию и находиться в режиме самоизоляции.

Как пояснил RT пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов, пропуск можно оформить и на въезде в регион.

«Пропуска могут быть двух видов: транзитный и гостевой. По транзитному человек должен в течение 24 часов покинуть область. Оформившие гостевые пропуска должны сообщить адрес пребывания и находиться по нему в течение двух недель на самоизоляции. В любой момент может пройти проверка — находится ли человек по указанному адресу. Выходить в магазин, на прогулку с питомцем и для выноса мусора можно — соблюдая все ограничительные меры», — разъяснил Денис Арапов.

Покинуть регион можно в любое время, не дожидаясь истечения двухнедельного срока самоизоляции.

Тульская область

В Тульской области введён пропускной режим. Для перемещения по региону необходимо оформить цифровой пропуск. Как и в случае с Владимирской областью, сделать это можно на портале Госуслуг или через мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» (есть версии для Android и для iOS). Такой же порядок действует и для тех, кто проезжает транзитом через Тульскую область.

Для всех прибывших из других регионов обязательна двухнедельная самоизоляция. Если срок пребывания в области составляет менее двух недель, оставаться до истечения 14 суток в области не обязательно, подчёркивается в указе губернатора.

Калужская область

В области, как и везде, отменили все массовые мероприятия. Но власти ждут приезда туристов и дачников. Никаких жёстких мер по отношению к приезжим не анонсировано. Как заявил накануне праздников заместитель губернатора Константин Горобцов, под усиленным контролем будут те, кто находится на обязательном карантине дома.

Проверки будут проходить в формате обхода квартир, звонков на домашний номер, отслеживания по месту нахождения устройств мобильной связи, отметили в правительстве Калужской области.

В случае, если будут замечены «большие группы» людей, местным чиновникам предписано сразу вызывать полицию.

Смоленская область

Гражданам, постоянно не проживающим (не зарегистрированным) на территории Смоленской области, прибывшим для временного проживания в регион, необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию. Если это дачный участок, придётся две недели находится на даче. Об этом сообщает сайт администрации Смоленской области. Также граждане, прибывшие из других регионов, обязаны сообщить о своем прибытии и датах пребывания по телефону региональной горячей линии.

Помимо этого, закрыты Вяземский район и город Десногорск — там зафиксированы очаги заболеваемости. На въезде в данные города установлены блок-посты, попасть в районы могут только местные жители, а также сотрудники местных предприятий.