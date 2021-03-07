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Могилу Бандеры в Мюнхене облили "загадочным веществом": Украинский посол перешёл на оскорбления
07 марта 2021, 22:05 • 5 • В мире
В Мюнхене неизвестные облили могилу украинского националиста, нациста и приспешника Гитлера Степана Бандеры неизвестной жидкостью. Это очень оскорбило посла Украины в Германии. Он написал заявление в полицию с оскорблениями в адрес неизвестных.
В Мюнхене неизвестные осквернили могилу Степана Бандеры - одного из лидеров украинского националистического движения. По данным Telegram-канала SwissVatnik, посол Украины в Германии Андрей Мельник очень оскорбился сообщением об осквернении могилы Бандеры. Он подал заявление в полицию, в котором призвал найти и покарать неизвестных со всей строгостью закона.
Как написал Мельник на своей странице в Twitter, "отвратительные подонки облили её неизвестным веществом". Он обвинил во всём случившемся Москву и "московскую пропаганду", а также "немецких историков".
Ранее неизвестные в начале февраля облили красной краской памятник Бандере в украинском Львове. Виновников не нашли.
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