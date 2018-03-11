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Могерини: Украина должна удвоить усилия по борьбе с коррупцией

11 марта 2018, 16:54  •  74 • Украина

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Украине следует удвоить усилия по борьбе с коррупцией в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Такое мнение выразила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини накануне своего визита в Киев.

"Мы знаем, что все еще необходимо принять некоторые важные законы в рамках Соглашения об ассоциации. Работу необходимо удвоить: в важнейших областях борьба с коррупцией является одной из них, и здесь мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии", - заявила она в интервью агентству УНИАН.

10 марта в рамках в рамках Брюссельского форума, организованного Германским фондом Маршалла, был проведен опрос, где участникам нужно было выбрать один из трех ответов на вопрос об уровне коррупции на Украине: 1 - безнадежно коррумпирована, 2 - терпимо коррумпирована, 3 - незаслуженно обвинена в коррупции. Почти половина участников форума (47,2%) предпочли первый вариант ответа, 25% считают коррупцию в стране "терпимой".

Нет суда - нет транша

Создание антикоррупционного суда на Украине - одно из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд неоднократно обвинял власти страны в промедлении этой реформы и требовал безотлагательного рассмотрения соответствующего закона в украинском парламенте.

В начале марта депутаты Верховной рады поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект о Высшем антикоррупционном суде Украины. Между тем, по мнению Фонда, этот законопроект не соответствует условиям программы МВФ. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Предложенный Порошенко законопроект также подвергся критике со стороны политиков, экспертов и общественных организаций. Они призывали главу государства отозвать документ и внести в него изменения, поскольку тот не соответствует выводам Венецианской комиссии. По мнению противников существующего варианта законопроекта, документ ставит под вопрос прозрачность механизма отбора судей, а также завышает требования к кандидатам. Кроме того, новый суд может оказаться перегружен делами не имеющими отношения к коррупции, что скажется на качестве его решений.

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