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Могерини призвала Сербию и Косово удерживаться от конфликтов ради грядущего вступления в ЕС

09 ноября 2018, 05:09  •  46 • Политика
Европейский союз ждет, что Сербия и Косово оперативно подтвердят свою приверженность диалогу, заявила еврокомиссар.
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини обратилась с призывом к лидерам Сербии и самопровозглашенного Косова обеспечить для двустороннего диалога благоприятные условия. Об этом сообщается в распространенном заявлении дипслужбы ЕС.
Могерини обратилась с просьбой к главе Косова Хашиму Тачи и президенту Сербии Александру Вучичу воздержаться от слов, мер и действий, которые мешают нормализации двусторонних отношений. В своей беседе с обоими лидерами Могерини отметила необходимость обеспечения Косовым и Сербией благоприятных условий для диалога, а также призвала их удерживаться от действий, «противоречащих духу нормализации», сообщается в заявлении по результатам встречи.
Могерини заявила, что Европейский союз ждет, что Сербия и Косово оперативно подтвердят свою приверженность диалогу, особенно учитывая прямую связь между всеобъемлющей нормализацией отношений между ними и их устремлениями в ЕС.

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