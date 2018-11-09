Могерини призвала Сербию и Косово удерживаться от конфликтов ради грядущего вступления в ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини обратилась с призывом к лидерам Сербии и самопровозглашенного Косова обеспечить для двустороннего диалога благоприятные условия. Об этом сообщается в распространенном заявлении дипслужбы ЕС.

Могерини обратилась с просьбой к главе Косова Хашиму Тачи и президенту Сербии Александру Вучичу воздержаться от слов, мер и действий, которые мешают нормализации двусторонних отношений. В своей беседе с обоими лидерами Могерини отметила необходимость обеспечения Косовым и Сербией благоприятных условий для диалога, а также призвала их удерживаться от действий, «противоречащих духу нормализации», сообщается в заявлении по результатам встречи.

Могерини заявила, что Европейский союз ждет, что Сербия и Косово оперативно подтвердят свою приверженность диалогу, особенно учитывая прямую связь между всеобъемлющей нормализацией отношений между ними и их устремлениями в ЕС.