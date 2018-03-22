Могерини от имени Евросоюза словесно поддержала Британию по "делу Скрипаля"

• 79 • Политика

По словам верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности, самое большое, что ЕС может предложить Лондону, - это "единство".

В скандале вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Евросоюз может предложить Лондону только "единство". Об этом заявила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Такое заявление она сделала по своем прибытии на саммит ЕС, где британский премьер-министр Тереза Мэй собирается призвать лидеров Евросоюза поддержать Лондон.

"Самый сильный политический сигнал, который страны Евросоюза могут предложить Лондону по Солсбери, - это единство", - сказала Могерини.