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Могерини назвала беспрецедентным число принятых на Украине законов

10 октября 2019, 13:54  •  15 • Украина
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о беспрецедентном количестве принятых Киевом законодательных актов, сообщает Интерфакс-Украина.
 
Reuters
 

Могерини отметила смелый подход нового правительства Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским к реформам и «беспрецедентное» количество принятых летом законодательных актов.

«Мы готовы и хотим поддержать новое правительство Украины в обеспечении того, чтобы эта волна законодательства действительно дала практические результаты», — сказала она, назвав в числе приоритетных задач реформирование энергетического сектора, борьбу с коррупцией и олигархическими структурами, судебную реформу.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что в настоящее время идёт работа с Украиной и Россией по заключению нового контракта по газовому транзиту, а согласованная контактной группой в Минске формула Штайнмайера может стать шагом к некоторому прогрессу в деле выполнения Минских соглашений всеми сторонами.

Также Могерини отметила, что поддержка работы нормандского формата, трёхсторонней контрактной группы и ОБСЕ будет продолжена до «полного восстановления суверенитета и целостности Украины».

В свою очередь, европейские парламентарии на пленарном заседании выразили солидарность с Украиной и высказались за дальнейшую поддержку её Евросоюзом.

Ранее возможный преемник Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал одним из своих приоритетов работу над безопасностью Украины, заявив о «намерении поддерживать демократию и территориальную целостность» страны.

Специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной Эльмар Брок отметил, что с 2015 года Киев получил от стран Евросоюза около €18 млрд финансовой помощи, что в разы больше поддержки Украины со стороны США. 

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