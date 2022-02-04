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Могерини или Мэй? НАТО уже в сентябре может возглавить женщина
04 февраля 2022, 17:50 • 60 • Политика
На пост главы Североатлантического альянса среди возможных кандидатур рассматриваются такие персоны, как бывший премьер Великобритании Тереза Мэй и бывший верховный представитель ЕС Федерика Могерини.
Пять кандидатур рассматриваются в качестве замены главы НАТО Йенса Столтенберга. Уже в этом сентябре он покидает свой пост, получив предложение возглавить норвежский Центробанк. Как выяснило немецкое агентство DPA, заменить Столтенберга могут Федерика Могерини, ранее занимавшая пост представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Тереза Мэй, возглавлявшая британское правительство с 2016 по 2019 год, а также ещё три кандидата.
Так, на это кресло также претендуют голландский премьер Марк Рютте, румынский лидер Клаус Йоханнис и премьер Эстонии Кая Каллас.
Напомним, Йенс Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (в 2000-2001-м и 2005-2013 годах), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он действителен до 30 сентября 2022 года.
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