Мог работать на Германию. Стало известно, в чём обвиняют арестованного в Москве политолога

Суд арестовал в Москве гражданина России Демури Воронина. Стало известно, в чём обвиняют политолога. По версии следствия, он мог работать на Германию.

Ранее сотрудники ФСБ задержали Воронина, после чего подозреваемый был допрошен и направлен в СИЗО. Позже Лефортовский суд Москвы санкционировал арест политолога до 13 апреля.

Мужчина подозревается по статье "Государственная измена". Если его вина будет доказана, он может получить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщает ТАСС, Воронин является бизнесменом и политологом, который состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы и занимается предоставлением консалтинговых услуг.

Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", Демури Воронин в 2015 году зарегистрировал на себя консалтинговую фирму "Ресост", которая проработала до 2019 года, а после была ликвидирована. Он является гражданином России, хотя при этом постоянно проживает в Германии.

По информации, размещённой на сайте Российской ассоциации по связям с общественностью, Воронин получил высшее образование в Германии, став магистром политологии.