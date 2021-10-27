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Моется в раковине, отопление – час в сутки: СМИ показали "новую реальность" бельгийской пенсионерки

27 октября 2021, 04:40  •  61 • В мире
СМИ показали "новую реальность" бельгийской пенсионерки Вероники, в которой она вынуждена жить из-за энергетического кризиса. Женщина теперь моется в раковине, включает отопление на час в сутки.
Представитель Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейн при общении с журналистами вновь назвал "Северный поток – 2" политическим проектом. Он призвал Германию сообщить России, что газопровод до марта 2022 года не запустят. По мнению американца, Москва должна увеличить поставки газа по тем маршрутам, которые есть сейчас.
Соединённые Штаты продолжают убеждать мир, что в энергетическом кризисе Европы виновата Россия. Но их мало волнует судьба обычных европейцев, которым уже сейчас, когда ещё не пришли морозы, несладко.
Кризис вынес за черту энергетической бедности 80 миллионов жителей ЕС. Особенно трудно пенсионером. Вероника – одна из них. Живущая в Бельгии 60-летняя женщина оказалась в "новой реальности". В интервью одну из западных СМИ она рассказала, что раньше активно использовала микроволновую печь. Теперь же в основном греет воду в электрической кофемашине – в неё можно налить лишь строго отведённое количество воды. Так пенсионерка экономит энергию.
От ежедневного душа пришлось отказаться. Вероника позволяет себе эту "роскошь" дважды в неделю. Моется в раковине, отопление – на час в сутки, продукты – только со скидками и по акциям. Авторы репортажа не исключили, что зимой бельгийка, как и другие европейцы, придётся решать дилемму: или жить без отопления, или прогревать квартиры, загоняя себя в серьёзные долги.
"Это бесчеловечно, абсолютно бесчеловечно повышать счета на электричество" – приводят слова Вероники "Народные Новости".

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