Моди заставил американцев обходить собственные санкции

• 47 • Аналитика

Общие зоны

Индия – пожалуй, наиболее дружественно настроенное к России государство Восточной Азии. Со времен обретения независимости у Нью-Дели не было никаких системных конфликтов с Москвой, а была лишь весьма долгая и теплая история дружбы и взаимного уважения. «Россия является давним другом Индии, мы имеем давние исторические отношения, и господин президент является моим личным другом и другом Индии. Мы с вами с гордостью можем сказать, что партнерство, которое было начато с вами, уже превратилось в большое дерево особо привилегированного стратегического партнерства», — говорил Нарендра Моди во время встречи с Путиным.

Проблема в том, что это «дерево» нужно регулярно «поливать» торгово-инвестиционными соглашениями, а также защищать от внешних вредителей. И делать это не так просто.

Москва и Нью-Дели, конечно, стараются. Так, стороны работают над созданием зоны свободной торговли между Евразийским союзом и Индией, а также пытаются стимулировать российско-индийские экономические связи. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в ходе визита Нарендры Моди обсуждалось «взаимодействие в области космоса, включая сотрудничество по нашей системе ГЛОНАСС, в авиастроении, автомобилестроении, фармацевтике, химической промышленности, во многом другом». К 2025 году стороны намерены достичь товарооборота в 30 миллиардов долларов (сейчас, по данным индийского издания The Economic Times, он меньше 10 миллиардов). На первый взгляд, цели вполне реальные, учитывая, что речь идет о весьма серьезных экономиках и товарооборот в первом квартале 2018 года, как уже вырос, сообщает ТАСС, на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Однако эксперты напоминают, что и Москва, и Нью-Дели стараются защищать отечественное производство. «Мы — развивающиеся экономики, нуждаемся в инвестициях и стремимся защитить собственного производителя. К тому же есть еще одна ключевая проблема: индийский и наш бизнес очень плохо знают об экономических возможностях друг друга, это нужно решать системно», — сказал «Эксперт Online» научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Туда не покупай, сюда покупай

А вот где стороны хорошо знают возможности друг друга, так это в оборонной сфере. Индия – один из крупнейших в мире покупателей вооружений, и на сегодняшний день общая сумма российско-индийских контрактов составляет порядка 12 миллиардов долларов, среди которых соглашения о поставке С-400 и четырех военных судов, о чем пишут азиатские СМИ. К сожалению, об этих возможностях знают и другие страны, в том числе США. Которые всячески пытаются данные возможности нивелировать.

Индийцам не раз давали понять, что покупать оружие нужно у Америки, а не у России. «Никто не делает военное оборудование так, как делаем мы. Никто даже не приблизился к нам», — уверял индийского премьера Трамп в 2017 году. И Индия покупает, однако и от российского оружия не отказалась — Нью-Дели активно диверсифицирует оружейную отрасль.

Сейчас же американцы перешли от слов к угрозам. Согласно подписанному в августе 2017 года Акту по противодействию врагам Америки через санкции (Countering America’s Adversaries through Sanctions Act, или сокращенно CAATSA), Вашингтон готов наказывать любую страну за покупку российского вооружения. В том числе и Нью-Дели. «Я надеюсь, что не только Индия, но и все наши партнеры поймут, что мы вынуждены будем оценивать серьезно любую потенциальную крупную покупку вооружений у России. Таково требование нашего закона», — цитирует The Times of India зампомощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тину Кайданов.

Некоторые аналитики уже пишут о том, что индийские власти капитулируют и откажутся от покупки российского оружия. Однако есть основания считать, что этого не произойдет. «Индия будет продолжать реализацию, договариваться с американцами, если те откажутся договариваться — идти на обострение, — уверен Алексей Куприянов. — И не только потому, что тут играет фактор национальной гордости: они сами великая держава, а тут кто-то им смеет диктовать условия. Индийцы просто не могут себе позволить отказаться от российского оружия. Оно составляет львиную долю вооружения индийских ВС вообще. Т-72 и Т-90 — самые массовые танки, БМП-2 — самая массовая БМП, Су-30 и МиГи разных модификаций — костяк авиации. Даже если они внезапно решили бы экстренно перевооружиться на американскую технику, что тоже вряд ли, так как подрывает основу индийской политики диверсификации закупок, у них бы на это просто не хватило денег».

CAATSA это не касается

Если почитать индийскую прессу, то тамошние аналитики действительно настроены достаточно ястребино. «Индийские военные считают, что поставки систем C-400 имеют важнейшее значение. Утверждается, что они могут противостоять баллистическим ракетам и самолетам-невидимкам, которые сейчас разрабатывает Китай, а также нивелировать возможности Пакистана», — пишет The Times of India. Поэтому «если США наложат на Индию санкции в связи с покупкой С-400, то индийские власти окажутся под серьезнейшим политическим давлением на предмет отказа от вообще любой серьезной оборонной сделки с американскими компаниями», — цитирует The Diplomat президента Форума американо-индийского стратегического партнерства Мукеша Агхи.

В Пентагоне понимают реалистичность этой угрозы, поэтому Нарендра Моди нашел себе союзника в лице министра обороны США Джеймса Мэттиса. Тот уже потребовал от Конгресса дать ему возможность выводить Индию «и другие страны, которые пытаются отказаться от покупки российского вооружения» из-под CAATSA, дабы не обострять с ними отношения на радость Москве. В качестве доказательства правоты американской позиции приводятся простые цифры: за последние 5 лет на Москву (по методике оценки СИПРИ) пришлось 62% импортированной Индией военной техники и технологий. Цифру эту можно оценивать двояко. С одной стороны, 2/3 – это много, однако, с другой стороны, в период с 2008 по 2012 год российская доля импорта вооружений, по индийским данным, составляла 79%.

Впрочем, рассматривать эти цифры как курс Нью-Дели на отказ от покупок российского оружия в пользу американского нельзя. Индия просто эффективно проводит линию на диверсификацию поставщиков. К тому же, ставка на долгосрочное партнерство с трамповской Америкой была бы сейчас слишком рискованной, чтобы ждать ее от премьера Моди.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники