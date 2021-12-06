|
Моди встретил прибывшего в Индию Путина широкой улыбкой
06 декабря 2021, 17:50 • 159 • Политика
Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с премьером Индии Нарендрой Моди.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло приветствовал президента России Владимира Путина. На кадрах видно, как индийский политик широко улыбается при встрече с Путиным.
Напомним, это первая за полгода поездка за границу президента России после Женевы, куда он летал в июне для участия в саммите с президентом США Джо Байденом.
На переговорах лидеры Индии и России намерены обсудить отношения и на международной арене, и в военной сфере.
Как отметил в ходе протокольного мероприятия Владимир Путин, Россия готова и дальше взаимодействовать с Индией в сфере ВТС, включая совместные учения.
Он также заметил, что встреча министров обороны и министров иностранных дел России и Индии говорит о том, что страны продолжают развивать отношения на международном уровне.
Подпишитесь на нас
159
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 декабря 2021, 07:55
|
03 декабря 2021, 00:00
|
02 декабря 2021, 08:50
|
01 декабря 2021, 00:45
|
02 декабря 2021, 17:00
|
04 декабря 2021, 09:50
|
30 ноября 2021, 03:45