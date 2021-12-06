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Моди встретил прибывшего в Индию Путина широкой улыбкой

06 декабря 2021, 17:50  •  159 • Политика
Президент России Владимир Путин прибыл на встречу с премьером Индии Нарендрой Моди.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло приветствовал президента России Владимира Путина. На кадрах видно, как индийский политик широко улыбается при встрече с Путиным.
Напомним, это первая за полгода поездка за границу президента России после Женевы, куда он летал в июне для участия в саммите с президентом США Джо Байденом.
На переговорах лидеры Индии и России намерены обсудить отношения и на международной арене, и в военной сфере.
Как отметил в ходе протокольного мероприятия Владимир Путин, Россия готова и дальше взаимодействовать с Индией в сфере ВТС, включая совместные учения.
Он также заметил, что встреча министров обороны и министров иностранных дел России и Индии говорит о том, что страны продолжают развивать отношения на международном уровне.

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