Моди подставил США. Индия в карантине - лекарственному рынку грозит коллапс

Американские эксперты предрекают коллапс на лекарственном рынке из-за введения Индией карантинных мер. Как сообщают представители Morgan Stanley, это может аукнуться фармацевтической сфере США, которая во многом "завязана" на Индию.

По оценкам аналитиков, индийские фармацевтические компании поставляют примерно 40-50% всех непатентованных лекарств в США, а это значит, что карантин может привести к дефициту препаратов в Штатах.

Примечательно, что, по данным ВОЗ, именно США в будущем могут стать эпицентром распространения коронавирусной инфекции.

И пока индийский премьер Нарендра Моди объявил о карантине в своей стране, в США уже готовятся к кризису и убыткам.

Фармацевтические компании не раскрывают детали цепочки поставок, и поэтому специалистам трудно предсказать, какие конкретные лекарства подпадают под угрозу. Как подчёркивают аналитики Morgan Stanley, нехватка лекарств начнёт ощущаться в нынешних условиях пандемии коронавируса гораздо быстрее. Дефицит поставок также может привести к повышению цен для потребителей.