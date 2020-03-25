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Моди подставил США. Индия в карантине - лекарственному рынку грозит коллапс

25 марта 2020, 15:35  •  36 • В мире
Введение на 21 день тотального карантина в Индии, о котором во вторник заявил премьер-министр этой страны Нарендра Моди, угрожает мировому рынку лекарств. В США по этому поводу забили тревогу, сообщает телеканал CNBC.
Американские эксперты предрекают коллапс на лекарственном рынке из-за введения Индией карантинных мер. Как сообщают представители Morgan Stanley, это может аукнуться фармацевтической сфере США, которая во многом "завязана" на Индию.
По оценкам аналитиков, индийские фармацевтические компании поставляют примерно 40-50% всех непатентованных лекарств в США, а это значит, что карантин может привести к дефициту препаратов в Штатах.
Примечательно, что, по данным ВОЗ, именно США в будущем могут стать эпицентром распространения коронавирусной инфекции.
И пока индийский премьер Нарендра Моди объявил о карантине в своей стране, в США уже готовятся к кризису и убыткам.
Фармацевтические компании не раскрывают детали цепочки поставок, и поэтому специалистам трудно предсказать, какие конкретные лекарства подпадают под угрозу. Как подчёркивают аналитики Morgan Stanley, нехватка лекарств начнёт ощущаться в нынешних условиях пандемии коронавируса гораздо быстрее. Дефицит поставок также может привести к повышению цен для потребителей.
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