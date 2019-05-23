Моди и Сталин победили на выборах в Индии

Автор:

Латышев Сергей

Сегодня к вечеру будет завершён подсчёт голосов на парламентских выборах в Индии, в которых приняли участие свыше 900 миллионов человек. После частичного подсчёта голосов, выявившего победителей и тех, кто лидирует в своих избирательных округах, можно говорить о двух сенсациях – общеиндийской и региональной. В масштабах всей страны правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) премьер-министра Нарендры Моди и её союзники из «Национального демократического альянса» (НДА) – сторонники индусского национализма – одерживают убедительную победу. Их кандидаты уже победили или находятся на пути к победе в 346 избирательных округах. Всего в нижней палате парламента Индии (Лок сабха) 543 места. Для получения большинства в Лок сабхе необходимо получить 272 места. В настоящее время в нижней палате парламента у правящего альянса 310 мест, у оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) и его союзников – 69.

Лидер БДП и премьер-министр Нарендра Моди – безусловный победитель парламентских выборов в Индии. Фото: www.globallookpress.com

Как заявил в этой связи министр внутренних дел Раджнатх Сингх, «народ Индии в очередной раз предоставил решающий мандат руководимому БДП НДА и выразил доверие проницательному руководству Нарендры Моди и его видению новой Индии».

Главный соперник Моди, Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахула Ганди, и его союзники из «Объединённого прогрессивного альянса» (ОПА) победили или побеждают в 82 избирательных округах. Согласно прогнозам, они вряд ли смогут взять свыше 100 мест. По итогам прошлых выборов ИНК получил всего 44 места, что было для этой старейшей индийской политической партии скандально мало.

«Мы проиграли это сражение», – признал главный министр штата Пенджаб и видный деятель ИНК Амариндер Сингх.

Лидер ИНК Рахул Ганди проиграл Моди, но его партия получила в парламенте вдвое больше мест, чем на прошлых выборах. Фото: www.globallookpress.com

И он, безусловно, прав. Безоговорочную победу на выборах ИНК смог одержать лишь в двух достойных упоминания штатах – Пенджабе и дравидийской Керале, как и ещё в нескольких совсем мелких. В большинстве крупных штатов побеждает или уже победила БДП – Уттар-Прадеше, Махараштре, Гуджарате, Карнатаке, Раджастхане, Ассаме, Мадхья-Прадеше, Чхаттисгархе, даже в Джамму и Кашмире…

Сенсация №1

Главная сенсация заключается в том, что правящей партии удалось с лёгкостью быть переизбранной в Индии на второй срок, даже серьёзно улучшить свои позиции. И это при том, что индийцы обычно наказывали правящие партии у избирательных урн за свою тяжёлую жизнь, изменить которую очень трудно. Ведущая оппозиционная партия ИНК, активно заигрывающая одновременно с индусским большинством, мусульманами, левыми, низкими кастами и периферийными националистами, не смогла воспользоваться просчётами БДП в экономике и невыполнением Моди части предвыборных обещаний. ИНК улучшил свои позиции после грандиозного провала на предыдущих выборах, что естественно, но и только, хотя предлагал в ходе предвыборной кампании избирателям невероятную халяву.

Сенсация №2

Другая сенсация носит региональный характер. Однако она очень громкая и весьма знаменательная. Почти все места от южного штата Тамилнад в нижней палате парламента достались региональной националистической партии «Дравида муннетра кажагам» (ДМК, «Прогрессивный союз дравидов») и её союзникам, включая ИНК, во главе с М. К. Сталиным. Это 66-летний сын дожившего почти до ста лет известного тамильского политика Матхувела Карунанидхи, назвавшего своего родившегося в 1953 году ребёнка в честь советского вождя. 3 января 2013 года Карунанидхи назначил Сталина своим наследником в руководстве партией, группировавшейся вокруг его личности, в которой тот и без того играл видную роль.

В индийской политике взошла звезда лидера ДМК Сталина. Фото: www.globallookpress.com

Эта партия с очень преданными кадрами является чемпионом дравидийского, прежде всего тамильского национализма, выступает против насаждения хинди на юге Индии, строгостей «брахманского общества» (большинство южан принадлежат к низким кастам), с симпатией относится к европейской культуре, рационализму. Чёрно-красные цвета партии означают угнетение и революцию, которая с ним покончит. Сокрушительная победа на выборах, по мнению индийских политологов, укрепит позиции Сталина во главе ДМК и сделает его ведущим тамильским политиком. Ярко воссияла его звезда и на общеиндийской политической арене.

Подводим итоги

Основным итогом парламентских выборов 2019 года стало то, что БДП удалось утвердить доминирующую роль одной партии в индийской политике. Причём совершенно особой партии.

Победу одержал партийный блок во главе с БДП, которая считает, что многоликая Индия должна принадлежать, прежде всего, индусам, большинству населения, а меньшинства, особенно мусульмане, которых в Индии столько же, сколько в Пакистане, должны знать своё место. И хотя слово «демократия» переводится с греческого именно как власть большинства, такие итоги не могут вызвать симпатии Запада, где прочно укоренилась либеральная демократия: власть либералов и меньшинств над большинством.

Весьма характерно, что эти дефиниции нисколько не смущают индийский бизнес, который страшил откровенный популизм ИНК и перспектива нестабильности в стране в случае ухода в оппозицию или ослабления БДП. Поэтому новости об избирательном успехе Моди привели к резкому росту фондового рынка Индии, коль скоро уважаемый бизнесом премьер получил вотум доверия народа.

Путин сделал выигрышную ставку

Победе Моди в какой-то степени (хотя этот момент не стоит преувеличивать) способствовал президент России Владимир Путин, заинтересованный в евразийской ориентации Индии, являющейся членом не только БРИКС, но и ШОС. В разгар выборов Путин наградил Моди высшим российским орденом Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между российским и индийским народами». Никогда в прошлом ни один индийский руководитель не удостаивался подобной чести, даже поддерживавшие самые тесные отношения с Россией премьеры-конгрессисты Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди. Этот шаг стал признанием независимой внешней политики Индии, готовности Нью-Дели всесторонне сотрудничать с Россией, несмотря на угрозы американских санкций. И, конечно, это было свидетельством уверенности Путина в том, что свои выборы Моди выиграет, как и желания помочь ему в этом. Путин сделал верную ставку. Индийский премьер, безусловно, запомнит этот жест.

Но есть нюансы

Однако у грандиозной победы Моди есть и оборотная сторона. Индийские национальные и религиозные меньшинства, особенно мусульмане, опасаются, что теперь победители, избирательная кампания которых имела антимусульманские тона и была пропитана конфронтацией с Пакистаном, встанут на путь создания «Хинду Раштра» (теократического индусского государства). Поэтому не будем удивляться, что Исламабад, когда в Индии ещё не закончился подсчёт голосов, испытал баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие. Понятно, что Пакистан специально дождался того, когда в Индии завершатся выборы, чтобы не давать своим испытанием лишних козырей БДП. Но он в то же время недвусмысленно предупредил победителей: ребята, не зарывайтесь.

Внутри страны, если у БДП и её союзников наступит головокружение от успехов, могут оживиться региональные и межконфессиональные конфликты. Некоторые державы (США, Пакистан, Китай) будут готовы подлить масла в огонь. Определённая почва для дестабилизации имеется в таких крупных штатах, как Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия, где БДП не удалось одержать победу на выборах, в Кашмире и на северо-востоке Индии. Если БДП перегнёт палку, ей придётся иметь дело со Сталиным, и не только в Тамилнаде. Просто этот штат традиционно политически активный, и в нём «движение сопротивления» началось раньше.

Прецедент для России?

То, что происходит и будет происходить в ближайшие годы в Индии, особенно интересно для России, тоже являющейся многонациональной и поликонфессиональной страной, только вдесятеро меньшей по численности населения. Проблемы, стоящие перед Моди и Путиным, в чём-то очень похожи.

Поэтому президент России одним из первых направил Моди поздравительную телеграмму:

«Убежден, что и далее в качестве премьер-министра Индии Вы будете способствовать укреплению многовековой дружбы между нашими народами, всемерному развитию особо привилегированного стратегического партнёрства России и Индии».

Вооружённые силы Индии на 70% обеспечены российским и советским оружием. Фото: www.globallookpress.com

Обе страны действительно очень нужны друг другу: Россия помогает обеспечивать безопасность (ВТС) и экономическое развитие Индии (атомная энергетика и проч.) и неплохо на этом зарабатывает. У Москвы, несколько раз помогавшей индийцам во время их войн с сильными соседями, сегодня исключительно хорошие отношения с главными противниками и конкурентами Индии – Китаем и Пакистаном. И это залог стабильности в регионе, без которой невозможно поступательное развитие Индии.

Но и Нью-Дели впервые в истории (если не считать участия индийских войск во Второй мировой войне) имеет сегодня возможность реально помочь России, ставшей целью санкционной политики Запада за её независимый курс, который так важен для Индии. Реальная заинтересованность друг в друге – это самая прочная основа двусторонних отношений.