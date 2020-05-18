Модернизация советских танков: профессиональная и «колхозная» • 75 • Аналитика

Сегодня, когда обстановка в мире накалена до предела и о возможности начала новой мировой войны не говорит только ленивый, появились разговоры о недальновидности наших военных, о глупости наших конструкторов, которые «по старинке» идут путем создания новых бронированных машин, а не занимаются модернизацией уже имеющегося танкового парка.





Уже несколько раз читал материалы о том, что широко разрекламированный Т-14 оказался пшиком. В стране нет денег и поэтому эта машина никогда не будет производиться серийно. При этом в пример нам опять приводят страны Запада. Там как раз и занимаются постоянной модернизацией своих боевых машин. Причем, авторов таких публикаций совершенно не смущает тот факт, что в боевой обстановке, когда все новшества проверяются боем, модернизированные машины горят за милую душу.



Особое внимание сторонники таких идей обращают на модернизацию наших старых танков, коих осталось огромное количество в странах бывшего социалистического лагеря и которые в некоторых странах даже выпускались по лицензии СССР.



Почему модернизируют старые танки

Увы, но для большинства стран мира, даже с довольно развитой экономикой, разработка и производство новых машин задача не всегда посильная. Современная машина требует огромных вложений уже на начальном этапе проектирования. А создание новых производств вообще фантастика. Но очень хочется иметь машины, способные выполнять задачи на поле боя сегодня.



Это и есть одна из причин, по которой конструкторам и инженерам поставлена задача улучшения боевых свойств имеющихся танков.



Другой причиной модернизации является разнообразие техники, которая находится на вооружении собственной армии. Кстати, именно эта причина стала двигателем первых модернизаций наших танков. Большинству специалистов известно, что такую модернизацию первыми начали израильтяне, которым после войны 1967 года достались огромные трофеи, в том числе и несколько сотен советских Т-54/55 и Т-62.



Пускать «под нож» такое количество боевых машин глупо. Поэтому решение о стандартизации вооружения, в том числе и танков, выглядит вполне логично. Да и СССР в то время не очень стремился обеспечивать трофейные танки запчастями и боеприпасами для танковых пушек.



Есть и ещё одна причина, которая выглядит странно, но эта причина является стимулом для множества модернизаций. Современные боевые машины, которые в развитых странах выглядят анахронизмом, обладают избыточными боевыми возможностями. Эти машины предназначены для использования специалистами, которых необходимо достаточно долго обучать.



Причем дело идет не только о представителях каких-то диких африканских племен, для которых даже трактор экзотика. Речь идет о людях, которые вполне вписываются в современный мир. Помните историю Великой Отечественной войны? Когда в армию призывали тракториста и после небольшого обучения танковые части получали механика-водителя танка или САУ.



Сегодня «тракторист» сможет управлять танком, но вот пользоваться всем оборудованием боевой машины вряд ли. Те, кто прошел службу в Советской армии да и сегодня, прекрасно помнят красную кнопку с надписью ПАЗ, про которую вроде бы все известно, но нажимать которую довелось единицам. Есть и есть. Но трогать нельзя иначе командир голову снимет. А таких кнопок, рычажков, краников, маховичков а танке достаточно.



Грамотно модернизированные танки становятся другими машинами

Говорить о хороших, профессиональных модернизациях можно достаточно долго. В этом материале я не ставлю себе задачу рассказать об этой стороне вопроса. Модернизировались практически все модели советских боевых машин. Причем, в некоторых случаях, машины действительно становились другими.



Чтобы не быть голословным, приведу пример модернизации «чемпиона» американского рейтинга (по версии журнала NI) Т-55 в Израиле. Опять же просто потому, что израильтяне сделали это первыми.



Сразу прошу прощения у специалистов за неполное перечисление модернизации израильской машины. Итак, в 1984 году израильтяне впервые показали танк «S». Внешне узнать в этой машине Т-55 сложно. Изменение башни, навесы на корпус, множество дополнительных приборов на броне, ящики для хранения вещей экипажа, приваренные к башне, ствол пушки с теплозащитой...Однако это он, старичок Т-55.



Новый танк получил новую систему управления огнем «Матадор», которую разработала израильская фирма "Элбит". Был установлен американский двухплоскостной стабилизатор вооружений фирмы Кадиллак Гэйдж. С "Меркавы" была перенесена система пожаротушения «Халон». Установлены другие, натовского образца, радиостанции.



Силовая установка была заменена ещё раньше и опробована на машинах Ti-67 (модернизация Т-54). Использовался американский дизель 8V-71T.



Более того, усилено вооружение и защита танка. Пушка танка стала тоже американской. 105-мм американское нарезное орудие М-68 (американская версия английской пушки L7). Установлены пулеметы «Браунинг». Слева от башни установили 60-мм миномет. Кроме этого, танк оснастили элементами динамической защиты «Блайзер».



Согласитесь, такая модернизация действительно значительно усилила боевую мощь танка.



Колхоз - дело добровольное

Многие читатели сегодня со смехом вспоминают расхожее в СССР выражение - «Украина - житница СССР». Сегодня, учитывая состояние сельского хозяйства в сопредельном государстве, это выглядит действительно смешно. Но будучи гражданами СССР мы хорошо запомнили этот лозунг. Примерно так же дело обстоит и в танкостроении. Правда, касается это не только Украины, а ещё и нескольких стран бывшего соцлагеря.



Дело в том, что наш основной танк Т-72 был основным и в этих странах. Естественно, там создавались предприятия, которые выпускали эту машину или собирали танки из советских комплектующих.



После развала СССР и победного шествия капитализма по Восточной Европе все эти заводы начали самостоятельное производство и модернизацию советских Т-72. Танки Т-72 официально производились в Польше, Чехословакии и Югославии.



Рассказывать подробно о том, что получилось долго. Да и не очень интересно. Просто потому, что оказалось, что танк это довольно сложная машина, в которой все агрегаты взаимосвязаны и эффективны только в сборе. Поэтому просто назову машины, которые появились в конце 20-начале 21 века на базе Т-72.



Польша. Наиболее интересный танк это ПТ-71 «Тварды». Создан при активном сотрудничестве с западными фирмами. Машина интересна тем, что там использованы сразу два варианта двигателей. 850-сильный и 1000-сильный. Однако, 1000-сильный дизель признан излишним и поляки остановились на 850-сильном.



Словакия. После развала Чехословакии у завода ZTS в словацком городе Тручанский Мартин начались проблемы. Однако помогли западные фирмы. В частности французы и голландцы. В 1994 году словаки показали собственный Т-72 М2 «Модерна». Машина прекрасно выглядит из-за того, что на корпусе по бортам установлены контейнеры с 20-мм автоматическими пушками.



Югославия. Югославский Т-72 изначально оснащался собственной системой управления огнем и поэтому выпускался под собственным «именем»-Т-84. Выпуском танков занималась фирма Джуро Джакович. Самым интересным образцом Т-84 является машина с усиленным бронированием, которая принята на вооружение Хорватии под индексом Т-95 «Дегман». Оскорбление памяти предков как метод политической борьбы



Самый необычный Т-72 получился у Румынии. Ничего не хочу сказать о местных традициях, но это страна, которая решила просто украсть Т-72 и на на его базе создать собственную машину. Помните понятие «цыганское золото»? Вот румынский Т-72 как раз и есть это самое «золото». TR-125 (именно так называется румынский танк) почему-то не уместился на 6 опорных катках. Поэтому этот танк оригинальный, 7-катковый.



Индия. Давняя любовь этой страны покупать технику вместе с технологиями ее производства позволила создать собственный танковый завод в Авади. Индийский танк почти не отличается от советского Т-72М1. Однако модернизация продолжается.



Украина утрет нос России...

Ну и самый интересный для нас вариант модернизации Т-72 это конечно Украина. Мы почему-то решили, что кризис танкостроения в этой стране начался после 2014 года. А ведь это далеко не так. Кризис начался ровно тогда, когда распался СССР.



И понимание того, что научного и технического потенциала украинской конструкторской мысли не хватит не только для производства новых машин, но для модернизации старых, специалистам Харьковского танкового завода было ясно ещё в 90-е годы прошлого века.



Мы почему-то забыли 1999 год, когда харьковчане на 5 Международной выставке вооружений и техники представили модернизированный Т-72 MI1, созданный при активном сотрудничестве с французами и чехами. А машину стоило осмотреть. Хотя бы из-за 1000-сильного дизеля и СОУ «Саван-15».



Проект «заглох» просто потому, что для реального интереса покупателей к этому танку необходимо было полностью менять башню. Причина - карусельный автомат заряжания, который плохо себя показал в Чеченской войне. Для установки же западного варианта МЗ, необходимо увеличивать башню сзади. А это, автоматически, нарушает центровку машины и её ТТХ.



В настоящее время модернизация танков для ООС носит больше «колхозный» характер.







Танкостроители просто смотрят за тем, что делают с машинами «фронтовики» на Донбассе и внедряют эти изобретения на заводе. Потому и выглядят украинские танки на Донбассе так экзотически.



Последним детищем танкостроителей стал Т-72АМТ. Кстати, разговоры об этом чудо-танке ведутся аж с 2017 года. Ничего особенного танк из себя не представляет. Наверное, кроме двигателя. 1000-сильный дизель. Судя по фото, которое опубликовано украинскими СМИ, самое интересное в этой машине это зеркала заднего вида и видеокамеры на корме…



Модернизировать или создавать новое

Я противник экономического подхода к обороноспособности государства. «Лучше дедушкам на мороженное отдайте, чем новый танк или самолет изобретать» для меня неприемлемо. Поступим так, получим вероятность вообще не найти дедушку после бомбежки. Экономить надо, но не в том, от чего зависит жизнь государства и жизнь граждан государства.



Кто-то сомневается в том, что модернизация Т-72, которая сегодня проводится в российской армии, мера вынужденная. У кого-то есть сомнения в том, что Т-14 лучше Т-72? Может быть кто-то думает, что наш основной танк можно «довести» до «Арматы»?



Вопросы глупые. Понятно, что ответы на эти вопросы однозначно одинаковые. Новый танк лучше. Но тут в дело вступают сторонники «мороженного для дедушек» и военные других специальностей. Деньги необходимы всем и сейчас. А кубышка государства не резиновая.



Ресурс любого танка, в том числе и в вопросах модернизации, ограничен. Можно бесконечно менять прицелы, тепловизоры, навесное оборудование, но машина от этого особенно не улучшится. И тогда, в первом же бою мы увидим множество костров, к которых будут умирать наши люди.



Мы сегодня в достаточно сложной ситуации. С одной стороны Китай с полуторамиллиардным населением. С другой стороны ЕС, США. И мы со 145-147 миллионами. Так что не «нарожают бабы ещё» в случае чего. Один наш будет стоит пяти не наших как минимум.



Ни один танк, ни один самолет, ни одна пушка не стоит столько, сколько стоит человеческая жизнь. Сегодня, когда обстановка в мире накалена до предела и о возможности начала новой мировой войны не говорит только ленивый, появились разговоры о недальновидности наших военных, о глупости наших конструкторов, которые «по старинке» идут путем создания новых бронированных машин, а не занимаются модернизацией уже имеющегося танкового парка.Уже несколько раз читал материалы о том, что широко разрекламированный Т-14 оказался пшиком. В стране нет денег и поэтому эта машина никогда не будет производиться серийно. При этом в пример нам опять приводят страны Запада. Там как раз и занимаются постоянной модернизацией своих боевых машин. Причем, авторов таких публикаций совершенно не смущает тот факт, что в боевой обстановке, когда все новшества проверяются боем, модернизированные машины горят за милую душу.Особое внимание сторонники таких идей обращают на модернизацию наших старых танков, коих осталось огромное количество в странах бывшего социалистического лагеря и которые в некоторых странах даже выпускались по лицензии СССР.Увы, но для большинства стран мира, даже с довольно развитой экономикой, разработка и производство новых машин задача не всегда посильная. Современная машина требует огромных вложений уже на начальном этапе проектирования. А создание новых производств вообще фантастика. Но очень хочется иметь машины, способные выполнять задачи на поле боя сегодня.Это и есть одна из причин, по которой конструкторам и инженерам поставлена задача улучшения боевых свойств имеющихся танков.Другой причиной модернизации является разнообразие техники, которая находится на вооружении собственной армии. Кстати, именно эта причина стала двигателем первых модернизаций наших танков. Большинству специалистов известно, что такую модернизацию первыми начали израильтяне, которым после войны 1967 года достались огромные трофеи, в том числе и несколько сотен советских Т-54/55 и Т-62.Пускать «под нож» такое количество боевых машин глупо. Поэтому решение о стандартизации вооружения, в том числе и танков, выглядит вполне логично. Да и СССР в то время не очень стремился обеспечивать трофейные танки запчастями и боеприпасами для танковых пушек.Есть и ещё одна причина, которая выглядит странно, но эта причина является стимулом для множества модернизаций. Современные боевые машины, которые в развитых странах выглядят анахронизмом, обладают избыточными боевыми возможностями. Эти машины предназначены для использования специалистами, которых необходимо достаточно долго обучать.Причем дело идет не только о представителях каких-то диких африканских племен, для которых даже трактор экзотика. Речь идет о людях, которые вполне вписываются в современный мир. Помните историю Великой Отечественной войны? Когда в армию призывали тракториста и после небольшого обучения танковые части получали механика-водителя танка или САУ.Сегодня «тракторист» сможет управлять танком, но вот пользоваться всем оборудованием боевой машины вряд ли. Те, кто прошел службу в Советской армии да и сегодня, прекрасно помнят красную кнопку с надписью ПАЗ, про которую вроде бы все известно, но нажимать которую довелось единицам. Есть и есть. Но трогать нельзя иначе командир голову снимет. А таких кнопок, рычажков, краников, маховичков а танке достаточно.Говорить о хороших, профессиональных модернизациях можно достаточно долго. В этом материале я не ставлю себе задачу рассказать об этой стороне вопроса. Модернизировались практически все модели советских боевых машин. Причем, в некоторых случаях, машины действительно становились другими.Чтобы не быть голословным, приведу пример модернизации «чемпиона» американского рейтинга (по версии журнала NI) Т-55 в Израиле. Опять же просто потому, что израильтяне сделали это первыми.Сразу прошу прощения у специалистов за неполное перечисление модернизации израильской машины. Итак, в 1984 году израильтяне впервые показали танк «S». Внешне узнать в этой машине Т-55 сложно. Изменение башни, навесы на корпус, множество дополнительных приборов на броне, ящики для хранения вещей экипажа, приваренные к башне, ствол пушки с теплозащитой...Однако это он, старичок Т-55.Новый танк получил новую систему управления огнем «Матадор», которую разработала израильская фирма "Элбит". Был установлен американский двухплоскостной стабилизатор вооружений фирмы Кадиллак Гэйдж. С "Меркавы" была перенесена система пожаротушения «Халон». Установлены другие, натовского образца, радиостанции.Силовая установка была заменена ещё раньше и опробована на машинах Ti-67 (модернизация Т-54). Использовался американский дизель 8V-71T.Более того, усилено вооружение и защита танка. Пушка танка стала тоже американской. 105-мм американское нарезное орудие М-68 (американская версия английской пушки L7). Установлены пулеметы «Браунинг». Слева от башни установили 60-мм миномет. Кроме этого, танк оснастили элементами динамической защиты «Блайзер».Согласитесь, такая модернизация действительно значительно усилила боевую мощь танка.Многие читатели сегодня со смехом вспоминают расхожее в СССР выражение - «Украина - житница СССР». Сегодня, учитывая состояние сельского хозяйства в сопредельном государстве, это выглядит действительно смешно. Но будучи гражданами СССР мы хорошо запомнили этот лозунг. Примерно так же дело обстоит и в танкостроении. Правда, касается это не только Украины, а ещё и нескольких стран бывшего соцлагеря.Дело в том, что наш основной танк Т-72 был основным и в этих странах. Естественно, там создавались предприятия, которые выпускали эту машину или собирали танки из советских комплектующих.После развала СССР и победного шествия капитализма по Восточной Европе все эти заводы начали самостоятельное производство и модернизацию советских Т-72. Танки Т-72 официально производились в Польше, Чехословакии и Югославии.Рассказывать подробно о том, что получилось долго. Да и не очень интересно. Просто потому, что оказалось, что танк это довольно сложная машина, в которой все агрегаты взаимосвязаны и эффективны только в сборе. Поэтому просто назову машины, которые появились в конце 20-начале 21 века на базе Т-72.Польша. Наиболее интересный танк это ПТ-71 «Тварды». Создан при активном сотрудничестве с западными фирмами. Машина интересна тем, что там использованы сразу два варианта двигателей. 850-сильный и 1000-сильный. Однако, 1000-сильный дизель признан излишним и поляки остановились на 850-сильном.Словакия. После развала Чехословакии у завода ZTS в словацком городе Тручанский Мартин начались проблемы. Однако помогли западные фирмы. В частности французы и голландцы. В 1994 году словаки показали собственный Т-72 М2 «Модерна». Машина прекрасно выглядит из-за того, что на корпусе по бортам установлены контейнеры с 20-мм автоматическими пушками.Югославия. Югославский Т-72 изначально оснащался собственной системой управления огнем и поэтому выпускался под собственным «именем»-Т-84. Выпуском танков занималась фирма Джуро Джакович. Самым интересным образцом Т-84 является машина с усиленным бронированием, которая принята на вооружение Хорватии под индексом Т-95 «Дегман».Самый необычный Т-72 получился у Румынии. Ничего не хочу сказать о местных традициях, но это страна, которая решила просто украсть Т-72 и на на его базе создать собственную машину. Помните понятие «цыганское золото»? Вот румынский Т-72 как раз и есть это самое «золото». TR-125 (именно так называется румынский танк) почему-то не уместился на 6 опорных катках. Поэтому этот танк оригинальный, 7-катковый.Индия. Давняя любовь этой страны покупать технику вместе с технологиями ее производства позволила создать собственный танковый завод в Авади. Индийский танк почти не отличается от советского Т-72М1. Однако модернизация продолжается.Ну и самый интересный для нас вариант модернизации Т-72 это конечно Украина. Мы почему-то решили, что кризис танкостроения в этой стране начался после 2014 года. А ведь это далеко не так. Кризис начался ровно тогда, когда распался СССР.И понимание того, что научного и технического потенциала украинской конструкторской мысли не хватит не только для производства новых машин, но для модернизации старых, специалистам Харьковского танкового завода было ясно ещё в 90-е годы прошлого века.Мы почему-то забыли 1999 год, когда харьковчане на 5 Международной выставке вооружений и техники представили модернизированный Т-72 MI1, созданный при активном сотрудничестве с французами и чехами. А машину стоило осмотреть. Хотя бы из-за 1000-сильного дизеля и СОУ «Саван-15».Проект «заглох» просто потому, что для реального интереса покупателей к этому танку необходимо было полностью менять башню. Причина - карусельный автомат заряжания, который плохо себя показал в Чеченской войне. Для установки же западного варианта МЗ, необходимо увеличивать башню сзади. А это, автоматически, нарушает центровку машины и её ТТХ.В настоящее время модернизация танков для ООС носит больше «колхозный» характер.Танкостроители просто смотрят за тем, что делают с машинами «фронтовики» на Донбассе и внедряют эти изобретения на заводе. Потому и выглядят украинские танки на Донбассе так экзотически.Последним детищем танкостроителей стал Т-72АМТ. Кстати, разговоры об этом чудо-танке ведутся аж с 2017 года. Ничего особенного танк из себя не представляет. Наверное, кроме двигателя. 1000-сильный дизель. Судя по фото, которое опубликовано украинскими СМИ, самое интересное в этой машине это зеркала заднего вида и видеокамеры на корме…Я противник экономического подхода к обороноспособности государства. «Лучше дедушкам на мороженное отдайте, чем новый танк или самолет изобретать» для меня неприемлемо. Поступим так, получим вероятность вообще не найти дедушку после бомбежки. Экономить надо, но не в том, от чего зависит жизнь государства и жизнь граждан государства.Кто-то сомневается в том, что модернизация Т-72, которая сегодня проводится в российской армии, мера вынужденная. У кого-то есть сомнения в том, что Т-14 лучше Т-72? Может быть кто-то думает, что наш основной танк можно «довести» до «Арматы»?Вопросы глупые. Понятно, что ответы на эти вопросы однозначно одинаковые. Новый танк лучше. Но тут в дело вступают сторонники «мороженного для дедушек» и военные других специальностей. Деньги необходимы всем и сейчас. А кубышка государства не резиновая.Ресурс любого танка, в том числе и в вопросах модернизации, ограничен. Можно бесконечно менять прицелы, тепловизоры, навесное оборудование, но машина от этого особенно не улучшится. И тогда, в первом же бою мы увидим множество костров, к которых будут умирать наши люди.Мы сегодня в достаточно сложной ситуации. С одной стороны Китай с полуторамиллиардным населением. С другой стороны ЕС, США. И мы со 145-147 миллионами. Так что не «нарожают бабы ещё» в случае чего. Один наш будет стоит пяти не наших как минимум.Ни один танк, ни один самолет, ни одна пушка не стоит столько, сколько стоит человеческая жизнь. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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