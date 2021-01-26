«Модернизация практически на всех флотах»: как обновляются российские военно-морские базы

В 2021 году на Балтийской военно-морской базе будет завершено строительство улучшенного причального фронта для приёма эсминцев, сторожевых кораблей, фрегатов и корветов. Об этом сообщает Минобороны РФ. Протяжённость сооружения составит 3 км. Оно позволит снабжать пришвартованные корабли электроэнергией, пресной водой и связью. Помимо Балтийска, работы по модернизации инфраструктуры ВМФ развёрнуты в Новороссийске и Каспийске. По словам экспертов, ввод в строй обновлённых баз упростит эксплуатацию сил российского флота и повысит их боевые возможности.

В течение текущего года Балтийская военно-морская база (ВМБ), дислоцированная в Калининградской области, получит новую причальную инфраструктуру для швартовки и стоянки кораблей различных классов. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Она обеспечит жизнедеятельность кораблей и судов во время стоянки в базе и позволит заботиться об экологии в районах базирования кораблей с помощью специальных очистных сооружений», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Работы проводятся 413-м филиалом ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» (ГВСУ №4) с привлечением около 40 единиц техники. Новая инфраструктура сможет принимать эсминцы, сторожевые корабли, фрегаты и корветы.

Протяжённость причального фронта составит около 3 км. В настоящее время на 16 из 20 объектов заменены все коммуникации, включая кабельные линии электроснабжения и водопровод.

Также военные установили сооружения с возможностью трёхступенчатой очистки сточных вод, смонтировали новую ливневую канализацию. Сейчас строители заняты ремонтом подъездных путей.

«Каждый из причалов представляет собой сложное инженерное сооружение, выполненное с применением современных технологий и материалов, обеспечивающих потребности ошвартованных кораблей в электроэнергии, пресной воде, канализации и линиях связи», — отмечают в военном ведомстве.

«Опорный пункт нашего присутствия»

Эксперты считают, что модернизация причального фронта Балтийской военно-морской базы значительно улучшит условия службы моряков и эксплуатации кораблей, которые постоянно находятся в гавани или прибывают туда для стоянки и пополнения запасов.

По информации Минобороны РФ, база в Балтийске играет важную роль в обеспечении безопасности всего морского побережья Калининградской области и морских коммуникаций, которые проходят неподалёку и связывают Россию с другими государствами.

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета «Гремящий» на испытаниях в Балтийском море

РИА Новости

© Пресс-служба Министерства обороны РФ

Балтийская ВМБ была сформирована 1 марта 1956 года. На сегодняшний день там дислоцированы соединение ракетных кораблей и катеров Балтийского флота, соединение кораблей охраны водного района, береговой ракетный полк, части боевого, тылового и материально-технического обеспечения.

«Балтийская база, учитывая анклавное положение Калининградской области и нагнетание военно-политической обстановки со стороны НАТО, представляет собой опорный пункт нашего присутствия в регионе. Естественно, Россия принимает меры по его укреплению», — отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Помимо Балтийской ВМБ, в настоящее время продолжается строительство базы в Каспийске. Военные планируют оснастить новую ВМБ в Дагестане современными системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения.

В 2018 году в Каспийске в кратчайшие сроки был завершён первый этап строительства причалов, ремонт общежитий, казарм и столовой для того, чтобы расквартировать батальон морской пехоты.

Также в дагестанской гавани развернулось сооружение пирсов, гидротехнических сооружений, пунктов обслуживания и ремонта кораблей, жилых зданий для размещения военнослужащих.

«Работа продолжается: создаются целые комплексы сооружений для специальных подразделений флотилии, возводятся целые кварталы многоквартирных жилых домов, развивается береговая инфраструктура. В ближайшие годы здесь появится полноценная военно-морская база, отвечающая самым современным требованиям», — говорится на сайте ГВСУ №4, которое реализует проект создания ВМБ в Каспийске.

По состоянию на конец декабря 2020 года в Каспийске завершена отсыпка северного и южного молов, которые обеспечат стоянку кораблям Каспийской флотилии (КФл) различного класса.

«Ведутся плановые строительно-монтажные работы по возведению нового штаба флотилии... В Махачкале для военнослужащих КФл и членов их семей построен современный жилой комплекс. Новые девятиэтажные дома спроектированы с учётом климатических условий и высокой сейсмической активности в данном регионе», — сообщила ранее пресс-служба Южного военного округа.

Как считают эксперты, перевод штаба, сил и средств КФл в Дагестан продиктован объективной необходимостью. После распада СССР Каспийская флотилия разместилась в Астрахани, однако базирование там создавало ряд неудобств.

Малый ракетный корабль «Углич» у берегов Дагестана

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Ключевая проблема заключалась в не самом выгодном географическом положении Астрахани. Кораблям КФл приходилось преодолевать порядка 200 км по устью Волги. Кроме того, северная часть Каспийского моря нередко замерзала зимой. Размещение ВМБ в Дагестане автоматически решает данные проблемы.

«Решение Минобороны о переезде из Астрахани в Дагестан было ожидаемым. Несмотря на то что Каспийское море — относительно безопасный регион, России имеет смысл держать силы южнее для их оперативного задействования. Например, сирийская операция продемонстрировала, что Каспий может использоваться для пуска крылатых ракет по объектам на отдалённых театрах военных действий», — отметил Юрий Кнутов.

«Комфортное размещение кораблей нового типа»

Ещё один проект по модернизации инфраструктуры ВМФ России — обновление Новороссийской ВМБ, которая выполняет функцию причала для дизель-электрических подлодок проекта 636.3 и корветов проекта 22160 Черноморского флота.

За последние годы военные специалисты построили в Цемесской бухте техническую зону для обеспечения базирования субмарин, причалы, здание штаба, склады с запчастями, зарядо-силовую станцию, аккумуляторную мастерскую, общежитие для личного состава и учебно-тренировочный комплекс для водолазов, который позволяет проводить тренировки в любое время года.

Одним из наиболее важных гидротехнических объектов Новороссийской ВМБ является восточный мол, который оберегает внутренний рейд Цемесской бухты от штормов. Длина сооружения составляет 1600 м. Он позволяет выдерживать волны высотой до пяти метров и землетрясение до девяти баллов.

Как полагает Кнутов, несмотря на вхождение Крыма в состав России, Новороссийская база не утратила своего значения для Черноморского флота. По его словам, Цемесская бухта может использоваться как резервная гавань для кораблей, дислоцированных в Севастополе.

«Модернизация военно-морских баз идёт практически на всех флотах. Обновление инфраструктуры пунктов базирования ВМФ преследует несколько задач. В первую очередь это улучшение условий жизни и службы моряков, а также комфортное размещение кораблей нового типа в гаванях, где будет проводиться качественное обслуживание и плановый ремонт», — отметил Кнутов.

В разговоре с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что наличие современных военно-морских баз — это основа для нормального обслуживания и эффективного применения сил ВМФ. По его словам, развитая береговая инфраструктура помогает продлевать кораблям ресурс технической эксплуатации.

«В конце концов, любая военно-морская база позволяет успешно управлять действиями флотов. Обновление ВМФ России должно сопровождаться модернизацией инфраструктуры. Именно это как раз и происходит. Работы, которые мы видим в Балтийске, Новороссийске, Каспийске и на других базах, — это плановые эффективные мероприятия», — подчеркнул Коротченко.