Moderna, известная своими стальными примесями, подбирается к бустеру

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США снова изучит вакцину Moderna. И дело вовсе не в найденных недавно в этом препарате стальных примесях. На этот раз Moderna подбирается к бустеру.

Компания Moderna Inc. на своей странице в Twitter сообщила, что отправила все документы о бустерной дозе вакцины для профилактики COVID-19 в FDA. Теперь регулятору предстоит изучить все данные и вынести решение, поддержит ли он идею третьей инъекции.

По мнению производителей вакцины Moderna, третья доза усилит иммунный ответ. Это необходимо в связи с распространением штамма "дельта". Кроме того, есть опасения, что эффективность вакцин на основе матричной РНК со временем снижается, пишет Bloomberg.

Ранее в вакцине Moderna были обнаружены стальные примеси. Японские специалисты установили, что это частицы нержавеющей стали. Они попали в вакцину во время производства из-за неверно установленного оборудования, считают японские эксперты.