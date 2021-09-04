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Moderna, известная своими стальными примесями, подбирается к бустеру
04 сентября 2021, 02:30 • 63 • В мире
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США снова изучит вакцину Moderna. И дело вовсе не в найденных недавно в этом препарате стальных примесях. На этот раз Moderna подбирается к бустеру.
Компания Moderna Inc. на своей странице в Twitter сообщила, что отправила все документы о бустерной дозе вакцины для профилактики COVID-19 в FDA. Теперь регулятору предстоит изучить все данные и вынести решение, поддержит ли он идею третьей инъекции.
По мнению производителей вакцины Moderna, третья доза усилит иммунный ответ. Это необходимо в связи с распространением штамма "дельта". Кроме того, есть опасения, что эффективность вакцин на основе матричной РНК со временем снижается, пишет Bloomberg.
Ранее в вакцине Moderna были обнаружены стальные примеси. Японские специалисты установили, что это частицы нержавеющей стали. Они попали в вакцину во время производства из-за неверно установленного оборудования, считают японские эксперты.
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