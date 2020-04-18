Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед&q...
Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" п...
Главная / В мире

Modern diplomacy: Солдатам НАТО в Литве не рады

18 апреля 2020, 13:10  •  49 • В мире
Всё чаще американские военные вызывают раздражение у местных жителей
«Для поддержания национальной безопасности и обороны Литва использует союзников по НАТО, такой подход помогает экономить деньги и получать политические предпочтения в рамках Альянса. Таким образом, Литву сегодня защищают не столько военные Литовских вооружённых сил, сколько усиленная боевая группа передового присутствия НАТО»,
– сообщает интернет-издание Modern diplomacy.
Издание отмечает, что литовские войска тренируются вместе с боевой группой батальона НАТО, вместе они принимают участие и во всевозможных учениях «для поддержания боевой готовности и выполнения сложных тренировок».
В последнее время особенно увеличилось количество иностранных военных на территории Литвы, теперь они встречаются здесь всё чаще и чаще, однако этот факт не очень радует местное население. Всё дело в неподобающем поведении иностранных военных в общественных местах, считает автор статьи Адомас Аброматис (Adomas Abromaitis).
По его словам, для многих местных, как властей, так и жителей, иностранные солдаты стали «серьёзной головной болью».
Например, сегодня среди солдат НАТО количество заражённых коронавирусом в несколько раз больше, чем среди литовских военных. Они постоянно участвуют в пьяных драках, нарушая покой и порядок литовских городов и вызывая раздражение у населения.
«Такое неподобающее поведение военных НАТО связано не только с плохими личными качествами или с тем, что их просто плохо воспитали в детстве. Такому поведению есть вполне логичное объяснение, которое нельзя игнорировать»,
– отмечает Modern diplomacy.
Агрессивное поведение военных может быть вызвано посттравматическим стрессовым расстройством, это известно всем психиатрам мира и об этом нельзя забывает, напоминает автор. А военные НАТО, которые сегодня находятся на территории Литвы, вполне могли ранее принимать участие в военных действиях в Ираке и в Афганистане. В то же время литовские власти и полиция ничего не могут сделать с американскими солдатами, которые нарушают и порядок, и закон Литвы. Ведь эти военные находятся в юрисдикции Соединённых Штатов, поэтому какие бы преступления они не совершали в Литве, наказать их могут лишь из Вашингтона. Проблема ещё и в том, что литовские солдаты, обучающиеся вместе с иностранными войсками, могли перенять такую модель поведения, предупреждает Адомас Аброматис.
«Уверены ли в Вильнюсе в том, что все американские военные на территории страны психически здоровы и у них отсутствует посттравматический синдром? Насколько защищены местные жители от агрессии и насилия иностранных военных? Кто будет отвечать за незаконные и противоправные поступки солдат НАТО?»,
– обращается к литовским властям с вопросами Modern Diplomacy.
Соб. корр. ФСК
На фото. Совместные учения Литовских вооружённых сил и американских военных, источник – Sputnik Литва

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
17 апреля 2020, 22:10
Лукашенко из эмиграции прозвали "социальным вирусом" и пригрозили тюрьмой
18 апреля 2020, 00:10
"Уносят немощных. Все заражены": Заключённый в американской тюрьме лётчик Ярошенко заподозрил у себя COVID-19
18 апреля 2020, 01:05
«Инфраструктура формируется США»: в МИД РФ предупредили об опасной деятельности биолабораторий на границе с Россией
18 апреля 2020, 06:10
Лишь бы не оказались в Северной Корее и Иране: В США объяснили выбор русских ракетных двигателей
18 апреля 2020, 08:10
"Дети были пристроены": Застрявшим в США российским школьникам помогали эмигранты
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генера...
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
18 апреля 2020, 04:10
"Моссад" всё знал? Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об уг...
18 апреля 2020, 07:10
Зеленский рассказал, как планирует «вернуть» Донбасс Украине
18 апреля 2020, 00:10
Гиперзвуковой успех России: Американцы отрицают, но связь неразрывнейшая - Рябков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 апреля 2020, 12:10
Сексуальные извращения довели бывшего главу МИД Украины до убийства
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
15 апреля 2020, 09:10
Смертельный урок для России от США: Врачи утонули в деньгах
15 апреля 2020, 08:10
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
16 апреля 2020, 08:10
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
13 апреля 2020, 09:11
Зря "лили грязь": Пьемонт воззвал к "бесполезной помощи" русских
12 апреля 2020, 18:35
"Украинская ракета сошла с ума": Инсайд из конструкторского бюро раскрыл Баранец
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.