Modern diplomacy: Солдатам НАТО в Литве не рады

Всё чаще американские военные вызывают раздражение у местных жителей

«Для поддержания национальной безопасности и обороны Литва использует союзников по НАТО, такой подход помогает экономить деньги и получать политические предпочтения в рамках Альянса. Таким образом, Литву сегодня защищают не столько военные Литовских вооружённых сил, сколько усиленная боевая группа передового присутствия НАТО»,

– сообщает интернет-издание Modern diplomacy.

Издание отмечает, что литовские войска тренируются вместе с боевой группой батальона НАТО, вместе они принимают участие и во всевозможных учениях «для поддержания боевой готовности и выполнения сложных тренировок».

В последнее время особенно увеличилось количество иностранных военных на территории Литвы, теперь они встречаются здесь всё чаще и чаще, однако этот факт не очень радует местное население. Всё дело в неподобающем поведении иностранных военных в общественных местах, считает автор статьи Адомас Аброматис (Adomas Abromaitis).

По его словам, для многих местных, как властей, так и жителей, иностранные солдаты стали «серьёзной головной болью».

Например, сегодня среди солдат НАТО количество заражённых коронавирусом в несколько раз больше, чем среди литовских военных. Они постоянно участвуют в пьяных драках, нарушая покой и порядок литовских городов и вызывая раздражение у населения.

«Такое неподобающее поведение военных НАТО связано не только с плохими личными качествами или с тем, что их просто плохо воспитали в детстве. Такому поведению есть вполне логичное объяснение, которое нельзя игнорировать»,

– отмечает Modern diplomacy.

Агрессивное поведение военных может быть вызвано посттравматическим стрессовым расстройством, это известно всем психиатрам мира и об этом нельзя забывает, напоминает автор. А военные НАТО, которые сегодня находятся на территории Литвы, вполне могли ранее принимать участие в военных действиях в Ираке и в Афганистане. В то же время литовские власти и полиция ничего не могут сделать с американскими солдатами, которые нарушают и порядок, и закон Литвы. Ведь эти военные находятся в юрисдикции Соединённых Штатов, поэтому какие бы преступления они не совершали в Литве, наказать их могут лишь из Вашингтона. Проблема ещё и в том, что литовские солдаты, обучающиеся вместе с иностранными войсками, могли перенять такую модель поведения, предупреждает Адомас Аброматис.

«Уверены ли в Вильнюсе в том, что все американские военные на территории страны психически здоровы и у них отсутствует посттравматический синдром? Насколько защищены местные жители от агрессии и насилия иностранных военных? Кто будет отвечать за незаконные и противоправные поступки солдат НАТО?»,

– обращается к литовским властям с вопросами Modern Diplomacy.