Мода на убийц: как у преступников возникают фан-клубы и кто в них состоит

После массового расстрела школьников и преподавателей казанской школы №175 большинство пользователей в соцсетях выражали сочувствие и говорили: «Казань, мы с тобой». Но были и другие записи и хештеги, оправдывавшие убийцу или выражавшие сочувствие не жертвам, а ему. Такие сообщества возникают не только вокруг казанской трагедии: фан-клубы есть и у Владислава Рослякова, расстрелявшего студентов техникума в Керчи, и у Чикатило, и у «битцевского маньяка» Александра Пичушкина. Специальный корреспондент RT Екатерина Винокурова изучила фан-сообщества массовых убийц и попыталась понять мотивы их участников.

«#ИльназКраш», «Парень красивый, поступок ужасный» — такие сообщения заполонили TikTok, Instagram и «ВКонтакте» буквально на следующий день после того, как в Казани случилась трагедия. 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял учеников и преподавателей казанской школы №175.

Молодые девушки и парни начали массово создавать аккаунты вроде «Ильназ фан». Многие из них попали под бан соцсетей, какие-то в итоге удалялись с комментарием «Чуваки, я пошутил, этот аккаунт для рофла» («пошутить», «посмеяться» на молодёжном сленге). Второй мотив — через «модный» хештег и «модный» аккаунт накрутить подписчиков к основному.

Наконец, появилась и третья группа, которая считает себя расследователями трагедии и уверена, что полиция задержала «невиновного» или что Галявиев не виноват в том, что сделал, в силу внешних обстоятельств.

«У каждого своё мнение».

«Он не виноват, у него опухоль мозга».

«Его подставил универ (на самом деле Галявиев учился в техникуме), где типа учат быть террористом».

Орфографию таких типовых сообщений про «свободу мнения» мне пришлось поправить перед публикацией.

Наконец, массово множатся фейк-сообщения типа «моя подруга из этой школы написала, что нападавших было трое, Ильназ не стрелял». Они появляются в соцсетях после каждой трагедии. Мне уже приходилось объяснять иркутскому блогеру, что из затопленного Тулуна не идут грузовые фуры, наполненные трупами, хотя бы потому, что их там некуда спрятать. Такое возникает после каждой трагедии, особенно если погибают дети. Мы все помним трагедию «Зимней вишни», когда опять же вбрасывались сообщения, что власти скрывают количество погибших.

На этот раз раскрутить тему «Ильназ не виноват» помогли взрослые. Многие аккаунты в TikTok и «ВКонтакте», которые отвечали мне на вопрос: «Почему вы испытываете симпатию к Ильназу Галявиеву?» фразой типа «Его подставили, это не он», в итоге отправляли меня к «расследованию», выложенному в соцсетях.

Его автор — экстрасенс Валентина Кузьмич, она живёт на Украине. Она провела в эфире «сеанс реверсивного гипноза».

Выглядело это так.

Молодой человек, который присутствует вместе с Кузьмич в прямом эфире, надевает на глаза повязку, она «просит» его «отправиться к Галявиеву в квартиру за несколько часов до трагедии». Отсчитывает: «Пять, четыре, три, два, один». Молодой человек говорит, что видит на столе таблетку, а далее «следует за эфирным телом таблетки» и выходит на некий израильско-азербайджанско-российско-европейский преступный синдикат, который увлекается нумерологией и заманивает в свои сети Галявиева, обещая ему деньги и славу в обмен на «попугать без выстрелов», количество нападавших множится, убийства совершают другие члены синдиката и так далее.

У этого видео только на YouTube более 150 тыс. просмотров и много одобрительных комментариев (к моменту выхода текста комментарии отключили) с призывами «разогнать по TikTok», «спасти мальчика» и так далее.

Я нахожу страницу этой «экстрасенса» в Facebook и задаю простой вопрос: «Думали ли вы о последствиях, записывая хайповый эфир?» В ответ мне пишут: «Я не снимала видео, а записала сеанс исследования, который каждый желающий может смотреть, может не смотреть».

Пока взрослые уходят от ответственности, конспирология множится. Кстати, аналогичные «общественные расследования» проводятся и вокруг Владислава Рослякова, студента колледжа в Керчи, в 2018 году расстрелявшего 20 человек и потом покончившего с собой. Главное, вокруг чего строятся гипотезы «Влад не виноват» и «Ильназ не виноват», — это внешность преступников, а также отсутствие полного видео расстрелов в открытом доступе.

Я общаюсь с их фанатами (в основном девушками) уже несколько суток. Я объясняю: то, что есть в открытом доступе, — это не все материалы, на которых строится обвинение, но полные записи с камер с расстрелом несовершеннолетних выкладывать запрещено, что пострадавших вызывают на опознание, перекрёстные допросы, очные ставки. Моих собеседниц не переубедить: они уже «посмотрели им в глаза» и «всё поняли». Они жалуются, что группы в поддержку Рослякова и Галявиева удаляют, считая это дополнительным доказательством заговора властей. Также они боятся, что их отслеживает ФСБ, и в какой-то момент многие записывают в сотрудники спецслужб и меня.

Есть в интернете и петиция «Выпустить невиновного», которая требует на основании наличия у Галявиева медицинского диагноза и жалоб на буллинг в школе выпустить его из тюрьмы и направить на лечение.

Росляков и Галявиев — не первые люди, совершившие массовые убийства, у которых образовался фан-клуб.

В 70-е годы прошлого века в США орудовал серийный убийца Тед Банди. Он знакомился со своими жертвами в общественных местах, потом похищал, пытал, насиловал и убивал. Двенадцати жертвам он собственноручно отпилил головы, которые потом хранил у себя в квартире в качестве трофеев. Когда Банди поймали, он признался в 30 убийствах, но, может быть, их было больше. После ареста он дважды сбегал из тюрьмы, СМИ сделали его «маньяком-суперзвездой», у него появилась армия поклонников, про него снимали фильмы, ему посвящали песни.

Фан-клубы есть и у российского серийного убийцы Чикатило, и у «битцевского маньяка» Александра Пичушкина. Пичушкин сейчас отбывает пожизненный срок: он убил не менее 49 человек в московском Битцевском парке, а мечтал убить столько людей, сколько клеток на шахматной доске, то есть 64.

Фан-клуб Пичушкина, судя по аккаунтам участников, чуть взрослее, чем молодые фанатки Галявиева и Рослякова. На мой вопрос, обсуждают ли члены фан-клуба свои симпатии к маньякам в офлайн, с друзьями и близкими, почти все они отвечают отрицательно: они в курсе, что их не поймут.

«В широком смысле этого слова преступник — это любой человек, который нарушил закон, будь то вор, мошенник, убийца, насильник, террорист и т. д. И испытывать симпатию ко всем этим категориям людей было бы как минимум странно. И обобщать тут неуместно. Ну а если рассматривать Пичушкина в частности... Ну вот вы, например, видите в нём исключительно преступника. Не человека, не личность со своей историей и непростой судьбой, а просто безликого преступника. Я очень много времени посвятила изучению его биографии, разных аспектов его жизни, в общем, всей информации про него, которую смогла найти в общедоступных источниках. И даже нашла очевидца тех событий, правда, она не особо охотно шла на контакт. Ну а если отвечать конкретно на поставленный вопрос, то я не считаю что к нему можно или нельзя испытывать сочувствие, я просто испытываю его, так как это естественное человеческое чувство. Если говорить о его преступлениях, то сразу хочу заметить, что я ни в коем случае не сторонник массовых убийств и я не одобряю и не оправдываю его действия. Но тут нужно понимать, что его девиантное поведение — это лишь следствие, а причина всего этого — психологические травмы, нанесённые обществом, и сломленная психика в целом. Что касается симпатии, то тут всё гораздо прозаичнее. Внешне привлекательный мужчина, как правило, вызывает симпатию у женщин», — пишет мне Софья, активный член фан-группы Пичушкина.

Другая девушка, которая просит не называть её имени, ещё более откровенна со мной: она говорит, что Пичушкин ненавидел общество так же, как ненавидит всех окружающих она, и что он «просто воплотил мечты в жизнь» и «ответил за это».

«Ну тут дело даже не в конкретных обстоятельствах, потому что любые конкретные обстоятельства формируют отношение к конкретным людям, с которыми эти обстоятельства связаны. А я имею в виду отношение к людям в целом, ко всей человеческой расе. Безусловно, есть исключения в размере небольшого количества людей, близких и дорогих мне, к которым это не относится. Отношение сформировано многолетними наблюдениями за людьми, за их поведением, поступками. Ненависть же вызвана подлостью и лживостью, это же очевидно, и именно этим люди и отличаются от любой другой биомассы, например тараканов. И что бы там ни говорили, что люди — существа думающие, разумные, всё это полная х***я, достаточно понаблюдать за любым среднестатистическим человекообразным, чтобы это понять. Развитые, умные, действительно чего-то стоящие индивидуумы — это просто исключение из правил, и их количество ничтожно мало в процентном соотношении ко всему остальному быдлу. В общем, подводя итог, могу сказать, что люди — это просто паразитирующая грязь», — раскрывает она своё мировоззрение. Общение с такими же, как она, фанатами Пичушкина для этой девушки — едва ли не единственная отдушина, там её ненависть к миру принимают и не осуждают.

Кроме нигилистов, есть в этой фан-группе и христиане, которые говорят, что жалеют Пичушкина и на его примере учатся всепрощению. Таких, однако, немного.

Есть и исследователи, которые, впрочем, тоже признаются, что человечество в целом недолюбливают.

«При всех моих человеконенавистнических взглядах, конкретно я за оружие никогда не возьмусь. Считаю, что негативную энергию нужно направлять в созидательное и продуктивное русло. Спорт, творчество, разного рода хобби, возможно, бизнес. А убить себе подобного может любая ящерица. Для этого быть человеком совсем не обязательно. Конкретно Пичушкин заинтересовал в своё время своей кристальной честностью перед самим собой. Читая выдержки из его допросов, понимал, что он честнее сотен тысяч людей, которые берутся его критиковать и осуждать. Заинтересовал его чисто технический подход к совершению преступлений. Хладнокровие, абсолютное отсутствие эмпатии (хотя в некоторых ситуациях он сожалел о содеянном)», — рассказывает мне ещё один участник группы с ником Богдан.

Он говорит, что долго размышлял, что же заставило Пичушкина взяться в конечном счёте за оружие? Есть масса версий, от психологических комплексов и неудовлетворённости жизнью до детской черепно-мозговой травмы, которая, возможно, стала причиной появления аномалий в лобных долях головного мозга.

«Конкретно я считаю, что если прокрутить всё то, что мы знаем о его жизни, то изначально Александр действительно стал жертвой среды, в которую попал. С каждым последующим убийством он всё больше и больше размышлял о ценности человеческой жизни, лживой насквозь общечеловеческой морали, каких-то абсолютно неприменимых в реальной жизни христианских ценностях. И всё больше и больше он понимал, что по большому счёту, если раз в году на сутки отменить уголовный кодекс, мы увидим очень интересные события. Окажется, что убить себе подобных будут готовы очень многие, а некоторые так вообще сделают это с удовольствием и будут спать ещё крепче, чем спали за сутки до этого. В конечном итоге у него сложилась своя собственная система ценностей (или, наоборот, отрицание каких-то ценностей). Об этом он в красках рассказал на допросах и следственных экспериментах. Достаточно погуглить его цитаты. В общем, долго думая о нём и о том, что он сделал, я пришёл к выводу, что в каждом человеке без исключения живёт маленький Пичушкин. Озорной поросёнок, который способен на ликвидацию себе подобного существа», — считает Богдан.

Остальные участники фан-клуба отвечают более коротко и, по сути, повторяют тезисы о человеконенавистничестве: «он смог сделать то, о чём другие мечтают» и так далее. Насколько я могу понять, офлайн-встреч тут не устраивают: людям достаточно виртуального общения, чтобы поделиться своими негативными мыслями в отношении человечества, и Пичушкин — только повод, а не самоцель.

Я веду эти переписки неделю и задаю многим вопросы: неужели вообще в мире нет хороших людей? Почему же не брать пример с них? Может быть, человечество не так плохо, чтобы не дать ему шанс? Это ни к чему не приводит: возможно, эти люди и понимают, что я права, но они уже изверились.

Закрывая, наконец, все фан-группы, я думаю: если, к примеру, всех подростков и людей чуть взрослее — которые ставят «модный» хештег #ИльназКраш, пишут, что «Росляков невиновен, его подставили, иначе бы опубликовали полное видео», поздравляют в соцсетях «Сашу Пичушкина» с днём рождения — начнёт обходить тот же центр «Э», к чему это приведёт? Скорее всего, они только озлобятся.

Есть ли среди участников этого фан-сообщества потенциальные массовые убийцы? Ответ на этот вопрос дать сложно.

Для многих подростков смерть детей и преподавателей в Казани — это всего лишь жертва на алтарь бога хайпа, которому они поклоняются. Просто возможность накрутить себе подписчиков, чтобы однажды их заметил модный продюсер и сделал звездой. Для других это — способ психотерапии, отдушина и возможность выговориться.

Среди всех моих собеседников самый неприятный — это та самая женщина-экстрасенс с Украины, которая не подросток и которая сознательно решила раскрутить свой блог и получить новых потенциальных клиентов через «сеанс рекурсивного гипноза». В отличие от остальных, она прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что делает, не испытывает подростковых мечтаний и просто хочет заработать на трагедии больше денег. Её не волнует то, что она свела с ума многих людей. И наверное, из всех моих собеседников она — чуть ли не единственная, кто опасен в реальности.

Что касается детей с хештегами, то очевидно, что ни с одним из них не говорил взрослый, который мог бы найти слова, чтобы обсудить трагедию в Казани со своим ребёнком так, чтобы тот понял: массовое убийство не может быть поводом для того, чтобы ставить модный хештег и увеличивать количество подписчиков, или что, к сожалению, сомнений в виновности Галявиева нет. Поговорить о том, что романтизировать преступников нельзя, что не имеет значения, красив ли убийца или безобразен.

Более взрослая аудитория — это люди с огромными проблемами, которые они решают вот таким образом. Как они сами говорят, они не собираются браться за оружие и могут только мечтать, чтобы однажды обидевший их мир накрыла чья-то страшная месть. На самом деле им самим нужна помощь. К сожалению, помочь им на данном этапе некому.