Мода на революцию. В каких странах СНГ ожидается Майдан?

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Гасанов Камран

15 лет назад на Украине начались митинги, приведшие ко второй «цветной революции» с момента распада СССР. Годом ранее «майданный» сценарий с успехом завершился в Грузии. В 2005-м улица отправила в отставку президента Киргизии Аскара Акаева. После почти десятилетней паузы, в 2014-м, госпереворот снова вернулся в Киев. На этот раз, чтобы попытаться окончательно оторвать Украину от России. В 2018 году в результате таких же массовых демонстраций власть сменилась в Армении.

Учитывая политико-экономическую ситуацию в СНГ, «цветные» технологии могут продолжить своё триумфальное шествие по периметру российских границ. И для этого есть ряд политико-экономических предпосылок. Какие же страны находятся в зоне риска?

В 2005 году улица отправила в отставку президента Киргизии Аскара Акаева. Фото: Azamat Imanaliev/Globallookpress

Туркменистан. Страна охвачена крупнейшим за 30 лет экономическим кризисом из-за падения цен на нефть. Инфляция достигла 300%. Гурбангулы Бердымухамедов правит Туркменией 12 лет. Но жителей нервирует больше не это, а культ личности президента. Книги Бердымухамедова заставляют зубрить в школе, его памятники или плакаты стоят на каждой улице. Жителям страны до 40 лет практически невозможно выехать за границу. Слабо охраняемая граница с Афганистаном создаёт риск проникновения ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России). В Туркмении достаточно высок уровень коррупции.

Тем не менее директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв считает, что Туркменистану «майдан» не грозит.

Смена режима в этой стране маловероятна, потому что режим очень жёсткий. Людей, имеющих свою точку зрения, в живых не оставляют. Вся оппозиция в Москве. Политическая активность граждан нулевая,

— сказал эксперт Царьграду.

Киргизия. Хотя её называют единственной демократией в Средней Азии, огромный внешний долг подтачивает стабильность в Киргизии. Бишкек должен кредиторам, главным образом Китаю, 3,8 млрд долларов. Это половина ВВП страны. Завышенный курс валюты мешает покрыть дефицит за счёт увеличения экспорта. На всё это накладывается наличие сепаратистских настроений в провинции Ош, населённой узбеками. Последние составляют 15% населения страны. Во время свержения президента Курманбека Бакиева в 2010 году в Оше шли ожесточённые бои между киргизами и узбеками.

Именно потому, что Киргизия — единственная демократия в регионе, там возможны «цветные революции». Приложение демократии к феодально-племенному строю хорошо работало, пока был Акаев. Киргизия — кланово-племенная страна. Избранный президент не может устраивать все племена, поэтому всегда есть недовольные. Если власть ослабнет, опять начнется поход на Бишкек,

— анализирует Журавлёв.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Азербайджан. Так же как и к туркменскому лидеру, к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву тоже можно было бы прилепить эпитет «несменяемый». Он руководит «страной огней» с 2003-го, унаследовал власть от отца. После резкого падения цен на чёрное золото в 2014-м манат рухнул на 50%. Несмотря на огромные запасы нефти, средние зарплаты в Азербайджане ($600) немногим выше, чем в Армении ($500). Это при том, что военный бюджет Азербайджана превышает совокупный бюджет Армении. Одна из главных причин низкого благосостояния граждан — коррупция. 151-е место в мире. Но и здесь, по мнению эксперта, «майдан» невозможен.

Семья Алиевых правит не одно поколение. Для многих азербайджанцев это как восход солнца. Даже при колебании курса маната золотовалютные запасы страны большие. Спасти экономику от развала можно. Оппозиция, в отличие от Туркмении, существует, но выступать против Алиева им будет трудно. Во-первых, потому что Алиев — это национальная фамилия. А во-вторых, Алиев американцам не сильно мешает,

— комментирует Журавлёв.

Белоруссия. С экономикой в Белоруссии обстоит значительно лучше, чем в вышеперечисленных странах. Средние зарплаты как в России — в районе 1000 долларов. Здесь самые высокие пенсии в СНГ. И с коррупцией всё «в порядке». Она не выше, чем Венгрии и Греции — странах Евросоюза. Почву для «майдана» создаёт лишь один факт: Александр Лукашенко президентствует аж с 1994 года. Он уже объявил, что будет выдвигаться на пост президента в 2020 году. Его переизбрание оппозиция может использовать как предлог к «майдану».

Риск «майдана» в Белоруссии существует. Но у Лукашенко есть МВД. И если МВД не будет чем-то блокировано, они будут стрелять. МВД — опора Лукашенко. Снести режим можно было бы вводом иностранного контингента, но это уже из области фантастики,

— отметил Журавлёв.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Таджикистан. Президент Эмомали Рахмон тоже политический долгожитель. Он руководит Таджикистаном с 1994 года. По некоторым слухам, он собирается передавать власть сыну, которого два года назад назначил мэром столицы Душанбе.

Риски «майдана» здесь повышают растущая безработица, низкие зарплаты, высокая инфляция (7%) и огромный объем внешнего долга (40% от ВВП).

В Таджикистане ситуация почти как в Туркмении, потому что силы, которые хотели бы свергнуть Рахмонова, очень слабы. Кроме того, в Таджикистане есть российская военная база. Москва может поддержать Эмомали Рахмонова (Рахмона),

— полагает Журавлёв.

Как видно, поводов к протестам в постсоветских странах в избытке, но реализовать «майданный» сценарий не очень-то и просто. Главный вопрос: удастся ли «майданщикам» убедить население в том, что безработица или несменяемость власти ведут страну в пропасть?

Председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук уверен, что все страны СНГ уязвимы перед «цветными революциями».

В целом ряде постсоветских республик такие декоративные «революции» будут происходить бесконечно, пока народ в этих странах не поймёт, что простой ротацией чиновников жизнь улучшить нельзя. На примере Украины или Грузии мы видим, что люди этого абсолютно не понимают. Не понимают, что они уже на этом пути всего добились, а то, что им так активно не нравится, — это и есть «европейская демократия» в чистом виде,

— объяснил эксперт в беседе с Царьградом.

Что касается России, то эксперт полагает, что в ней риск «майданов» пройден ещё в начале 1990-х.

В России главное потрясение произошло в 1991 году, поэтому пугать её сегодня «цветной революцией» достаточно глупо. У неё в этом плане всё позади. Россияне раньше других на евразийском пространстве поняли, к чему ведут радикальные прозападные либералы. Объяснять это украинцам или грузинам — бесполезно. Они этого не понимают, считая, что на Западе, в Европе всё дёшево и доступно. Пусть до всего дойдут сами, так оно будет надёжнее,

— добавил Трофимчук.

Политолог считает, что «майданы» будут продолжаться до бесконечности, а все последующие станут похожи на предыдущие.

Возвращаясь к Украине, стоит отметить, что, несмотря на два успешных госпереворота, там не исключён и третий. Продавливаемые Зеленским Минские соглашения и перемирие на Донбассе не устраивают тех, кто шесть лет воюет с ДНР и ЛНР и зарабатывает на этом большие деньги. В один день безработные украинские силовики могут повернуть штыки против своего президента. Так же как 100 лет назад преданные Веймарской республикой солдаты германского рейха.