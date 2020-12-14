«Мочи манту»: Ульяна Супрун издала книгу, идею которой скопипастила в РФ • 68 • Украина

Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун стала писательницей. Канадская медсестра даже после отставки не отказалась от «просвещения туземцев», написав книгу о здравом смысле с ироническим названием «Мочи манту».



«Бестселлер» скоро поступит на прилавки магазинов и будет стоить 300 гривен. Название книги не случайно: в феврале 2018 года бывшая волонтерка майдана развенчала «советский миф» о том, что нельзя мочить пробу Манту.



«Многие украинцы считают… будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так», – просвещала аборигенов проамериканская лоббистка два года назад.



А сегодня она убеждает людей, которые помнят преимущества советской бесплатной медицины в «ужасах тоталитарной страны».



«... Миллионы моих ровесников-украинцев, выросших под советской оккупацией, буквально в детских садах и школах, постоянно подвергались действиям сильнейших кремлёвских инструментов. Использовали ложь и скрывали правду от людей.



... А советские врачи знали, что Манту можно мочить? Конечно, они знали. Зачем запретили это детям? Потому что это вроде как помогло заставить их не тереть место инъекции. Но на самом деле, так учили детей молча выполнять приказы. Не задавайте лишних вопросов. И никогда не сомневайтесь в целесообразности приказов власти. Такие запреты и правила существовали в каждой сфере советской жизни и сопровождали людей на протяжении всего жизненного пути. Правда считалась преступлением. Ложь ради социалистического будущего была обычным делом и неотъемлемым элементом культуры», - пишет Супрун в своей новой книге.



Правда, не замечая, что западная пропаганда пользуется теми же самими инструментами давления, запугивания и приказов. Как пишет донецкий журналист Игорь Гомольский, «декоммунизация» нужна не для какого-то там осуждения советского строя



«Это страшилка, которая запугает обывателя до перманентно жидкого стула, убедит его в том, что сейчас жизнь прекрасна и удивительна. Напуганный гражданин с радостью отдаст любые свои права, чтобы его защитили от этой мрачной фантазии. И коммуналку будет платить, и внеурочно за «спасибо» работать, и от предков с радостью отречётся, и американской вакциной уколется…».



Поэтому сегодня канадка учит украинцев не бояться вакцинирования от ковид-19. Книга Супрун вышла как раз в разгар скандалов с закупками вакцины от коронавируса. Посольство США запретило украинским властям даже смотреть в сторону российских препаратов и пригрозили остановить финансовую поддержку МВФ в случае, если Украина посмеет закупать или выпускать на своей территории «Спутник –V». Сама же Супрун надеется вновь вернуться в кресло главы Минздрава и контролировать международные закупки лекарств – как это было при Порошенко.



Так что ее упражнения на литературном поприще – способ напомнить о себе, а заодно и показать западным хозяевам готовность продвигать их интересы на территории Украины.



Кстати, себя Супрун называет новым украинским героем под именем «здравый смысл».



«Во времена, когда украинцы боятся вакцинироваться даже несмотря на пандемию, когда после случайного чиха скупают аптечные запасы антибиотиков, когда школьные учебники учат лечить рак содой – стране нужен новый герой. Герой, который расправится с совковым мракобесием и разорвет цепь неправильных решений, мешающих нам быть здоровыми. Встречайте – здравый смысл. Главный герой нашей новой книги «Мочи Манту», – презентовала свое видение борьбы с ковид-19 экс-глава МОЗ.



По ее словам, книга должна передать уникальный опыт команды Супрун, собранный за годы работы в системе украинского здравоохранения.



«О каком опыте идет речь? Опыте развала вполне пристойной и действующей системы здравоохранения? Опыте ликвидации эпидемиологии и вирусологии в Украине? Закрытии санэпидстанций – под тем же предлогом борьбы с «совком»? Или об опыте открытия рынка донорских органов?», - интересуются участники геноцидных экспериментов канадской медсестры (у Супрун даже нет высшего медицинского образования, ее диплома никто так и не увидел – несмотря на многократные требования СМИ и общественности доказать, что Супрун имеет право возглавлять Минздрав).



Как обращает внимание ТГ-канал «Сарафан», идею своей книги Супрун… позаимствовала у россиян. В России несколько лет существует практически одноименный издания «Медуза» – «Намочи манту». Его ведут медицинские журналисты Даша Саркисян, Марианна Мирзоян и Карина Назаретян. Очень похоже, что «команда Супрун» просто своровала их наработки – за неимением собственных, надеясь, что никто об этом не узнает: ведь многие российские СМИ запрещены в Украине.

Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун стала писательницей. Канадская медсестра даже после отставки не отказалась от «просвещения туземцев», написав книгу о здравом смысле с ироническим названием «Мочи манту».«Бестселлер» скоро поступит на прилавки магазинов и будет стоить 300 гривен. Название книги не случайно: в феврале 2018 года бывшая волонтерка майдана развенчала «советский миф» о том, что нельзя мочить пробу Манту.«Многие украинцы считают… будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так», – просвещала аборигенов проамериканская лоббистка два года назад.А сегодня она убеждает людей, которые помнят преимущества советской бесплатной медицины в «ужасах тоталитарной страны».«... Миллионы моих ровесников-украинцев, выросших под советской оккупацией, буквально в детских садах и школах, постоянно подвергались действиям сильнейших кремлёвских инструментов. Использовали ложь и скрывали правду от людей.... А советские врачи знали, что Манту можно мочить? Конечно, они знали. Зачем запретили это детям? Потому что это вроде как помогло заставить их не тереть место инъекции. Но на самом деле, так учили детей молча выполнять приказы. Не задавайте лишних вопросов. И никогда не сомневайтесь в целесообразности приказов власти. Такие запреты и правила существовали в каждой сфере советской жизни и сопровождали людей на протяжении всего жизненного пути. Правда считалась преступлением. Ложь ради социалистического будущего была обычным делом и неотъемлемым элементом культуры», - пишет Супрун в своей новой книге.Правда, не замечая, что западная пропаганда пользуется теми же самими инструментами давления, запугивания и приказов. Как пишет донецкий журналист Игорь Гомольский, «декоммунизация» нужна не для какого-то там осуждения советского строя«Это страшилка, которая запугает обывателя до перманентно жидкого стула, убедит его в том, что сейчас жизнь прекрасна и удивительна. Напуганный гражданин с радостью отдаст любые свои права, чтобы его защитили от этой мрачной фантазии. И коммуналку будет платить, и внеурочно за «спасибо» работать, и от предков с радостью отречётся, и американской вакциной уколется…».Поэтому сегодня канадка учит украинцев не бояться вакцинирования от ковид-19. Книга Супрун вышла как раз в разгар скандалов с закупками вакцины от коронавируса. Посольство США запретило украинским властям даже смотреть в сторону российских препаратов и пригрозили остановить финансовую поддержку МВФ в случае, если Украина посмеет закупать или выпускать на своей территории «Спутник –V». Сама же Супрун надеется вновь вернуться в кресло главы Минздрава и контролировать международные закупки лекарств – как это было при Порошенко.Так что ее упражнения на литературном поприще – способ напомнить о себе, а заодно и показать западным хозяевам готовность продвигать их интересы на территории Украины.Кстати, себя Супрун называет новым украинским героем под именем «здравый смысл».«Во времена, когда украинцы боятся вакцинироваться даже несмотря на пандемию, когда после случайного чиха скупают аптечные запасы антибиотиков, когда школьные учебники учат лечить рак содой – стране нужен новый герой. Герой, который расправится с совковым мракобесием и разорвет цепь неправильных решений, мешающих нам быть здоровыми. Встречайте – здравый смысл. Главный герой нашей новой книги «Мочи Манту», – презентовала свое видение борьбы с ковид-19 экс-глава МОЗ.По ее словам, книга должна передать уникальный опыт команды Супрун, собранный за годы работы в системе украинского здравоохранения.«О каком опыте идет речь? Опыте развала вполне пристойной и действующей системы здравоохранения? Опыте ликвидации эпидемиологии и вирусологии в Украине? Закрытии санэпидстанций – под тем же предлогом борьбы с «совком»? Или об опыте открытия рынка донорских органов?», - интересуются участники геноцидных экспериментов канадской медсестры (у Супрун даже нет высшего медицинского образования, ее диплома никто так и не увидел – несмотря на многократные требования СМИ и общественности доказать, что Супрун имеет право возглавлять Минздрав).Как обращает внимание ТГ-канал «Сарафан», идею своей книги Супрун… позаимствовала у россиян. В России несколько лет существует практически одноименный издания «Медуза» – «Намочи манту». Его ведут медицинские журналисты Даша Саркисян, Марианна Мирзоян и Карина Назаретян. Очень похоже, что «команда Супрун» просто своровала их наработки – за неимением собственных, надеясь, что никто об этом не узнает: ведь многие российские СМИ запрещены в Украине. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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