Моча в военном самогоноварении • 152 • Война

Спиртзавод может быть компактной установкой, позволяющей, тем не менее, получать спирт до 96% крепости. Легкодоступное сырье и быстрое брожение позволяет использовать такие установки для широкого спектра задач военного самогоноварения.

В пору разгула коронавируса и введенных для борьбы с ним мер чем еще заняться, как не военно-хозяйственной подготовкой? Меня не оставляют в покое лавры немецкого профессора по продовольственному делу Вильгельма Цигельмайера, и я вернулся к своим опытам по военному самогоноварению.



О военно-хозяйственном значении спирто-дрожжевого производства было уже много сказано в предыдущих статьях. Для тех, кто читает об этом впервые, а для остальных в порядке напоминания вкратце скажу об этом. Спирто-дрожжевое производство позволяет перерабатывать непищевое сырье: древесину, любую древесную или травяную массу, а также, к примеру, хвою. Сначала это сырье обрабатывается горячей водой для получения раствора моносахаров, таких, как глюкоза и фруктоза, а затем этот раствор сбраживается. Бражка перегоняется обычным способом. Хотя меня не оставляют мечты о том, чтобы разработать быстрый и экономичный способ извлечения спирта из бражки без ее кипячения.







Получаемый этиловый спирт может использоваться не только как алкоголь, но и как полупродукт для производства различных военно-значимых материалов:



1. Этанол (компонент моторного или реактивного топлива).

2. Бутадиеновый каучук (шины, обувь, в том числе кирзовые сапоги, резино-технические изделия).

3. Этилнитрат (нитрирующий агент, взрывчатка).

4. Диэтиловый эфир (медицинский наркоз, компонент моторного топлива, растворитель при производстве порохов).

5. Этилен (полиэтилен).

6. Хлорэтан (из этилена; медицинский наркоз, полупродукт для получения этилбензола, перерабатываемого в стирол).

7. Стирол (полистирол, компонент напалма).

8. Окись этилена (снаряжение боеприпасов объемного взрыва).

9. Акрилонитрил (из окиси этилена; синтетический каучук, синтетические волокна).

10. Этиленгликоль (из окиси этилена; антифризы, смазочные материалы, тормозные жидкости, этиленгликольдинитрат — инициирующее ВВ).

11. Полиэтиленгликоль (компонент твердых ракетных топлив, смазочные материалы).

12. Полиэтилентерефталат (из этиленгликоля: пластик, синетические волокна).



Помимо этого, важным продуктом спирто-дрожжевого производства являются дрожжи, которые могут использоваться в качестве пищевого продукта, по своим питательным свойствам аналогичного свинине. Таким образом, имеется возможность получить из непищевого сырья пищевой продукт, причем гораздо быстрее, чем пищевые продукты из растительного или животного сырья, поскольку процесс брожения идет очень быстро и он очень продуктивен.



Дрожжи надо подкормить

Дальнейшие опыты шли как раз по пути ускорения брожения и повышения эффективности процесса. В древесном соке действительно сравнительно мало сахара. Потому раствор, получаемый промыванием горячей водой древесины, конечно, бродит, но довольно слабо и неохотно. Чтобы ему дойти до кондиции, требуется брожение в течение трех или даже четырех недель. Это печально, потому что процесс растягивается, и это обстоятельство снижает его общую эффективность. Я был готов с этим примириться, тем более что можно использовать цикл из 14 или 21 бродильной емкости, лишь бы не тратить ни грамма продовольственного сырья на спирт.



Слабость брожения связана не только с небольшим количеством сахаров, но и с тем, что древесина, в отличие от зерна или картофеля, очень бедна полезными элементами, необходимыми для роста дрожжей. Потому, когда перерабатывают гидролизат древесины на спирт, в него добавляют удобрения, обычно аммиачную селитру, карбамид и фосфорные удобрения. Удобрения повышают активность дрожжей, ускоряют брожение и увеличивают выход спирта.





Типичный набор для подкормки дрожжей в бражке: карбамид и суперфосфат

Наше дело нехитрое, взять и испробовать. Добавление двух граммов карбамида на литр бражки дало ощутимый эффект. Во-первых, бражка дошла до готовности всего за три дня. Во-вторых, выход спирта составил 8,3%, тогда как без него добиться больше 6% никак не получалось, при условии трехнедельной выдержки на брожении.



Правду, говорят, однако. Подкормка дает хороший эффект.



Извольте помочиться в бражку

Но вот тут опыты приобрели совершенно новое направление, читатели уже догадались, какое. Зачем нам чистый карбамид, изготовленный на заводе, когда мы сами этот самый карбамид и производим? В моче содержится примерно 2% карбамида. Кроме него, в моче есть также фосфор и другие элементы, для дрожжей полезные, а также некоторое количество сахара, выводимого из организма. И все это сразу в растворе, более нам удобном.



Раз так, надо попробовать. Такую возможность нельзя упустить. К черту предрассудки. В новую пробу на литр бражки (я обычно делаю пробы понемногу) было добавлено около 50 мл мочи, что давало примерно грамм карбамида. Какой же эффект? Во-первых, столь же быстрое брожение, и за те же самые три дня бражка дошла до готовности. Я решил пробовать именно быстрый вариант, поскольку брожение еще продолжалось и при встряхивании выделялось много газа. Во-вторых, выгонка пошла на удивление хорошо, быстро и много. Окончательный итог суммарно по всем фракциям (я перегоняю пробы на аппарате с разделителем, позволяющим отделить фракцию с сивушными маслами) — 9,9%. Такого мне еще не удавалось достигать. Сивушных масел, кстати, было немного, в отличие от предыдущих опытов.



Стоит отметить, что сначала я был вовсе не уверен в успехе предприятия. Могло получиться хуже, чем на заводском карбамиде. Другой момент состоял в том, что бражка с такой рецептурой имела запах так себе, и был риск того, что он перейдет в спирт. Такой спирт придется очищать или использовать только как химсырье. Однако все прошло хорошо. Забродило прекрасно, выход отличный, и спирт-сырец получился без постороннего запаха.



Вот это хороший вклад в военно-хозяйственную подготовку. Подкормка дрожжей заводскими удобрениями может представлять, и, скорее всего, будет представлять в военных условиях серьезную проблему. Мощностей азотного производства обычно не бывает много, и продукция делится между расходом на взрывчатку и пороха и расходом на собственно удобрения. Определение соотношения этого расхода есть непростая военно-хозяйственная задача, поскольку не всегда легко и просто выбрать между порохом со взрывчаткой и хлебушком.







Потому в условиях долгой и напряженной борьбы на долю спирто-дрожжевого производства азотных удобрений, скорее всего, не достанется. Это в определенной степени подрывает вообще военно-хозяйственное значение спирто-дрожжевого производства. Трудно развернуться; перегонка бедной бражки потребовала бы изрядного расхода топлива. Использование же мочи в качестве подкормки решает эту проблему. И добывается такая подкормка просто: так, товарищи бойцы, расчехляйтесь и извольте помочиться в бражку. Прошу прощения за некоторый натурализм.





Немцы тратят впустую ценное военно-хозяйственное сырье Закупки на случай большой войны

Можно, конечно, сколько угодно хохотать, но моча очень здорово встроилась в техпроцесс спирто-дрожжевого производства, доводя его до требуемого уровня военно-хозяйственной эффективности.



Без сахара требует искусства

Теперь это вещь, на которую можно делать определенные расчеты. Бродильная емкость на кубометр даст примерно 95-100 литров спирта каждые 3-4 дня, грубо 200 литров в неделю. Ради такого эффекта стоило постараться. Для разовой заправки такой емкости подкормкой потребуется порядка 50 литров мочи; такой объем мочи могут сдать порядка 50-60 человек в течение суток или 12 человек за четыре дня. Сравнительно небольшое производство подкормкой могут обеспечить сами работники. Это, кстати, делает возможным применение этого метода в самых разных обстоятельствах, например, для производства спирта в тыловых частях соединений, в изолированных районах, при всяких заводах и фабриках, нуждающихся в этиловом спирте, например, пороховых заводах. Для более мощных заводов потребуется помощь населения или воинских частей, а также могут быть привлечены госпитали или лагеря военнопленных.



Не воротите уже нос! Война вообще скверно пахнет, пора бы уже и привыкнуть. И, пожалуйста, не приводите больше абсурдный рецепт из Войновича. Он ничего не понимал в самогоноварении. С сахаром любой может выбродить и выгнать. А вот сделать то, о чем он написал, без сахара, потребует определенного искусства. В пору разгула коронавируса и введенных для борьбы с ним мер чем еще заняться, как не военно-хозяйственной подготовкой? Меня не оставляют в покое лавры немецкого профессора по продовольственному делу Вильгельма Цигельмайера, и я вернулся к своим опытам по военному самогоноварению.О военно-хозяйственном значении спирто-дрожжевого производства было уже много сказано в предыдущих статьях. Для тех, кто читает об этом впервые, а для остальных в порядке напоминания вкратце скажу об этом. Спирто-дрожжевое производство позволяет перерабатывать непищевое сырье: древесину, любую древесную или травяную массу, а также, к примеру, хвою. Сначала это сырье обрабатывается горячей водой для получения раствора моносахаров, таких, как глюкоза и фруктоза, а затем этот раствор сбраживается. Бражка перегоняется обычным способом. Хотя меня не оставляют мечты о том, чтобы разработать быстрый и экономичный способ извлечения спирта из бражки без ее кипячения.Получаемый этиловый спирт может использоваться не только как алкоголь, но и как полупродукт для производства различных военно-значимых материалов:1. Этанол (компонент моторного или реактивного топлива).2. Бутадиеновый каучук (шины, обувь, в том числе кирзовые сапоги, резино-технические изделия).3. Этилнитрат (нитрирующий агент, взрывчатка).4. Диэтиловый эфир (медицинский наркоз, компонент моторного топлива, растворитель при производстве порохов).5. Этилен (полиэтилен).6. Хлорэтан (из этилена; медицинский наркоз, полупродукт для получения этилбензола, перерабатываемого в стирол).7. Стирол (полистирол, компонент напалма).8. Окись этилена (снаряжение боеприпасов объемного взрыва).9. Акрилонитрил (из окиси этилена; синтетический каучук, синтетические волокна).10. Этиленгликоль (из окиси этилена; антифризы, смазочные материалы, тормозные жидкости, этиленгликольдинитрат — инициирующее ВВ).11. Полиэтиленгликоль (компонент твердых ракетных топлив, смазочные материалы).12. Полиэтилентерефталат (из этиленгликоля: пластик, синетические волокна).Помимо этого, важным продуктом спирто-дрожжевого производства являются дрожжи, которые могут использоваться в качестве пищевого продукта, по своим питательным свойствам аналогичного свинине. Таким образом, имеется возможность получить из непищевого сырья пищевой продукт, причем гораздо быстрее, чем пищевые продукты из растительного или животного сырья, поскольку процесс брожения идет очень быстро и он очень продуктивен.Дальнейшие опыты шли как раз по пути ускорения брожения и повышения эффективности процесса. В древесном соке действительно сравнительно мало сахара. Потому раствор, получаемый промыванием горячей водой древесины, конечно, бродит, но довольно слабо и неохотно. Чтобы ему дойти до кондиции, требуется брожение в течение трех или даже четырех недель. Это печально, потому что процесс растягивается, и это обстоятельство снижает его общую эффективность. Я был готов с этим примириться, тем более что можно использовать цикл из 14 или 21 бродильной емкости, лишь бы не тратить ни грамма продовольственного сырья на спирт.Слабость брожения связана не только с небольшим количеством сахаров, но и с тем, что древесина, в отличие от зерна или картофеля, очень бедна полезными элементами, необходимыми для роста дрожжей. Потому, когда перерабатывают гидролизат древесины на спирт, в него добавляют удобрения, обычно аммиачную селитру, карбамид и фосфорные удобрения. Удобрения повышают активность дрожжей, ускоряют брожение и увеличивают выход спирта.Наше дело нехитрое, взять и испробовать. Добавление двух граммов карбамида на литр бражки дало ощутимый эффект. Во-первых, бражка дошла до готовности всего за три дня. Во-вторых, выход спирта составил 8,3%, тогда как без него добиться больше 6% никак не получалось, при условии трехнедельной выдержки на брожении.Правду, говорят, однако. Подкормка дает хороший эффект.Но вот тут опыты приобрели совершенно новое направление, читатели уже догадались, какое. Зачем нам чистый карбамид, изготовленный на заводе, когда мы сами этот самый карбамид и производим? В моче содержится примерно 2% карбамида. Кроме него, в моче есть также фосфор и другие элементы, для дрожжей полезные, а также некоторое количество сахара, выводимого из организма. И все это сразу в растворе, более нам удобном.Раз так, надо попробовать. Такую возможность нельзя упустить. К черту предрассудки. В новую пробу на литр бражки (я обычно делаю пробы понемногу) было добавлено около 50 мл мочи, что давало примерно грамм карбамида. Какой же эффект? Во-первых, столь же быстрое брожение, и за те же самые три дня бражка дошла до готовности. Я решил пробовать именно быстрый вариант, поскольку брожение еще продолжалось и при встряхивании выделялось много газа. Во-вторых, выгонка пошла на удивление хорошо, быстро и много. Окончательный итог суммарно по всем фракциям (я перегоняю пробы на аппарате с разделителем, позволяющим отделить фракцию с сивушными маслами) — 9,9%. Такого мне еще не удавалось достигать. Сивушных масел, кстати, было немного, в отличие от предыдущих опытов.Стоит отметить, что сначала я был вовсе не уверен в успехе предприятия. Могло получиться хуже, чем на заводском карбамиде. Другой момент состоял в том, что бражка с такой рецептурой имела запах так себе, и был риск того, что он перейдет в спирт. Такой спирт придется очищать или использовать только как химсырье. Однако все прошло хорошо. Забродило прекрасно, выход отличный, и спирт-сырец получился без постороннего запаха.Вот это хороший вклад в военно-хозяйственную подготовку. Подкормка дрожжей заводскими удобрениями может представлять, и, скорее всего, будет представлять в военных условиях серьезную проблему. Мощностей азотного производства обычно не бывает много, и продукция делится между расходом на взрывчатку и пороха и расходом на собственно удобрения. Определение соотношения этого расхода есть непростая военно-хозяйственная задача, поскольку не всегда легко и просто выбрать между порохом со взрывчаткой и хлебушком.Потому в условиях долгой и напряженной борьбы на долю спирто-дрожжевого производства азотных удобрений, скорее всего, не достанется. Это в определенной степени подрывает вообще военно-хозяйственное значение спирто-дрожжевого производства. Трудно развернуться; перегонка бедной бражки потребовала бы изрядного расхода топлива. Использование же мочи в качестве подкормки решает эту проблему. И добывается такая подкормка просто: так, товарищи бойцы, расчехляйтесь и извольте помочиться в бражку. Прошу прощения за некоторый натурализм.Можно, конечно, сколько угодно хохотать, но моча очень здорово встроилась в техпроцесс спирто-дрожжевого производства, доводя его до требуемого уровня военно-хозяйственной эффективности.Теперь это вещь, на которую можно делать определенные расчеты. Бродильная емкость на кубометр даст примерно 95-100 литров спирта каждые 3-4 дня, грубо 200 литров в неделю. Ради такого эффекта стоило постараться. Для разовой заправки такой емкости подкормкой потребуется порядка 50 литров мочи; такой объем мочи могут сдать порядка 50-60 человек в течение суток или 12 человек за четыре дня. Сравнительно небольшое производство подкормкой могут обеспечить сами работники. Это, кстати, делает возможным применение этого метода в самых разных обстоятельствах, например, для производства спирта в тыловых частях соединений, в изолированных районах, при всяких заводах и фабриках, нуждающихся в этиловом спирте, например, пороховых заводах. Для более мощных заводов потребуется помощь населения или воинских частей, а также могут быть привлечены госпитали или лагеря военнопленных.Не воротите уже нос! Война вообще скверно пахнет, пора бы уже и привыкнуть. И, пожалуйста, не приводите больше абсурдный рецепт из Войновича. Он ничего не понимал в самогоноварении. С сахаром любой может выбродить и выгнать. А вот сделать то, о чем он написал, без сахара, потребует определенного искусства. Дмитрий Верхотуров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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