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Moby, Фримен и «Халк»: какие знаменитости убеждали своих поклонников в «связях Трампа с Кремлём»
13 января 2018, 21:09 • 107 • В мире
Известный электронный музыкант Moby признался, что распространял в своих соцсетях сведения о «связях с Россией» Дональда Трампа, которые ему передавали сотрудники американских спецслужб. Moby утверждает, что агенты ЦРУ попросили музыканта о помощи из-за его большой популярности. Саму информацию он при этом называет «абсолютно правдивой». Однако Moby — далеко не единственный представитель американского шоу-бизнеса, который рассказал своим фанатам, что Трамп — «русский агент». О том, кто ещё убеждал поклонников в «связях» американского президента с Кремлём, — в материале RT.
Moby, Морган Фримен и Марк Руффало Reuters
Американский музыкант Ричард Холл, выступающий под сценическим псевдонимом Moby, в ходе интервью на радиостанции WFPK сообщил, что «действующие агенты ЦРУ» попросили его распространять информацию о «связях» президента Трампа и его окружения с Россией.
Ведущий одной из передач, гостем которой был музыкант, выложил запись эфира. Выступая в программе, Холл поясняет, почему делал так много постов о политике в 2017 в своих аккаунтах в различных соцсетях.
По словам музыканта, агенты ЦРУ передали ему «абсолютно достоверные» данные о том, что Трамп является агентом Кремля.
Сделали они это, утверждает Moby, исключительно из-за желания предупредить американцев о том, что избранный ими президент является «маньчжурским кандидатом» (так в американской популярной культуре после выхода одноимённого романа и кинофильма называют двойных агентов в политике. — RT). Помощь Трампа понадобилась агентам якобы из-за того, что их впечатлила его популярность в социальных сетях.
«Это были активные агенты и информаторы ЦРУ. И они действительно были озабочены, ведь это прямо «маньчжурский кандидат». Президент Соединённых Штатов — русский агент. Так что они передали мне определённую информацию и сказали, что моя аудитория значительно превышает их охват, спросили, могу ли я опубликовать некоторые данные, придать их огласке», — рассказал он.
«Война» Фримена
В сентябре 2017 года один из видных деятелей американской индустрии развлечений уже делал громкое заявление о «вмешательстве» России в американскую политику.
Известный актёр Морган Фримен появился в видеоролике, в котором рассказал зрителям, что Америка находится в состоянии «войны с Россией» из-за кибератак, которыми руководил «бывший шпион КГБ, недовольный разрушением своей страны».
Это видео было спродюсировано НКО «Комитет по расследованиям в отношении России», которое было образовано в сентябре того же года и ставило своей целью «помочь американцам осознать серьёзность продолжающихся атак России на демократию». В руководящем составе группы кроме Фримена был представлен и другой видный голливудский деятель — кинорежиссёр Роб Райнер.
Под руководством Клэппера в 2016 году был выпущен соответствующий доклад, в котором утверждалось, что российские спецслужбы, выступавшие под маской международного хакера Guccifer 2.0, через портал DCLeaks обнародовали документы со взломанного сервера Национального комитета Демократической партии, повлиявшие на исход выборов в США.
На этот документ затем неоднократно ссылались многие американские политики как на прямое доказательство враждебных действий России. При этом в документе не содержалось никаких прямых доказательств утверждений Клэппера.
Голливудский фронт
До Moby и Фримена уже целый ряд актёров разными способами заявляли, что пребывают в полной уверенности в наличии «связей» Дональда Трампа с Россией. Одним из самых главных приверженцев этой теории является Марк Руффало — исполнитель роли Халка в экранизации комиксов «Мстители».
Twitter Руффало регулярно пополняется сообщениями о том, как Трамп «в сговоре с Кремлём» занял президентский пост.
«Народ знает, что США были атакованы Путиным, что окружение Трампа имело контакты с русскими в это время и что Трамп и его команда, сознательно или нет, прикрывали Москву заявлениями о том, что таких операций не происходило», — написал Руффало в своём Twitter 5 января.
Одним из самых последовательных критиков Трампа стала эстрадная исполнительница Шер, которая также неоднократно просвещала поклонников на тему «связей» миллиардера с российскими спецслужбами.
«ЦРУ признали, что Россия работала над тем, чтобы избрать президентом Трампа. Теперь у республиканцев нет выбора», — написала она в Twitter.
Певица Мадонна, участвовавшая в масштабных акция протеста после избрания Трампа и даже призывавшая «взорвать Белый дом», в недавнем интервью рассказала о своих чувствах к 45-му президенту Соединённых Штатов.
«Каждое утро я просыпаюсь, и вспоминаю: Дональд Трамп — президент, и это не дурной сон, а произошло на самом деле… как будто ты застрял в ночном кошмаре», — приводит слова исполнительницы телеканал CBS.
С аналогичным заявлением выступила и актриса Алисса Милано. «Не существует никаких невинных объяснений тому, что Трамп связан с Россией», — отметила она.
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер комедийных фильмов Джадд Апатоу, в свою очередь, намекал поклонникам на странность того, что Трамп вёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным.
«Он позвонил российскому лидеру, просто чтобы ответить взаимностью на похвалу за рост фондового рынка? Только за этим? Не понимаю, как у Трампа есть хоть какая-либо поддержка. Очень печально, что так много наших граждан не замечают этого мошенничества», — заметил он.
«По накатанной схеме»
В заявлении Moby нет ничего удивительного, ведь оно было сделано во время предвыборной кампании 2016 года, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Надо иметь в виду, что заявление Моби относится по времени к президентской кампании 2016 года. Каковы могут быть его мотивы — неизвестно, но факт, что американские спецслужбы действовали под руководством администрации Обамы, чтобы дискредитировать Трампа, не подлежит никакому сомнению», — пояснил Васильев.
Политолог напомнил, что руководил процессом публикации докладов о якобы имевшем место вмешательстве России в демократические процессы Джеймс Клэппер — экс-директор офиса Национальной разведки США, который является фактическим координатором всего разведсообщества США.
«Непосредственно 6 января были опубликованы общие доклады разведывательного сообщества США под руководством Клэппера, который тут же подал в отставку. В них «доказывалось», что Россия вмешивалась в предвыборную кампанию. На протяжении 2017 года этим занялись комиссии сенатского комитета по разведке — именно потому, что на этот факт указывали спецслужбы. Тогда же команда Трампа начала прямо говорить, что администрация Обамы задействовала американские спецслужбы в политическом процессе, главным образом ЦРУ. Именно это агентство подготовило фейковые, надуманные сообщения о том, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов», — рассказал эксперт в беседе с RT.
Силы, которые формируют в Соединённых Штатах общественное мнение, действуют по отработанной схеме, привлекая к распространению материалов определённых знаменитостей, пояснил RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков. Эти представители шоу-бизнеса, в свою очередь, «работают» на свою аудиторию, пояснил эксперт.
«Когда представители спецслужб говорят о чём-то, им обычно не верят. Когда они привлекают публичных фигур — музыкантов, артистов, — таким людям верят. Каждый из этих музыкантов отрабатывает свою нишу. Один действует на возрастную группу 35—45 лет, другой — на группу 21—25 лет и так далее. Против Трампа был сформирован целый пул — от Моргана Фримена до Моби», — сказал Судаков.
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